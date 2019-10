Tạm giữ 2 đối tượng cho vay với lãi suất 39%/tháng

Chiều nay (10/10), Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi 39%/tháng.

Hai đối tượng được xác định là Đỗ Văn Duyên, (SN 1966, quê Hải Phòng) và Trần Văn Ngọ (SN 1978, quê ở Hà Nội).

Hai đối tượng Duyên và Ngọ tại cơ quan công an.

Công an thị xã Dĩ An cũng thông báo đến mọi người ai đã từng là nạn nhân của 2 đối tượng trên đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin để củng cố hồ sơ, chứng cứ điều tra, xử lý vụ việc cho vay với lãi suất "cắt cổ".



Qua công tác truy xét, ngày 5/9, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang 2 đối tượng Duyên và Ngọ đang thu tiền lãi của ông N.V.T (61 tuổi, trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền 10 triệu đồng và 1 giấy hẹn trả nợ của ông T. với số tiền vay 300 triệu đồng.



Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, do cần tiền nên ông T đã tìm đến vay của Duyên và Ngọ 300 triệu đồng vào tháng 3/2019 với lãi suất 39%/tháng và định kỳ 10 ngày phải đóng lãi 13%. Với cách tính lãi như trên, cứ 10 ngày ông T. phải đóng lãi 39 triệu đồng cho số tiền vay 300 triệu đồng.



Sau khi vay 300 triệu đồng của Duyên và Ngọ, đến nay, ông T. đã đóng lãi cho chúng với số tiền là 418 triệu đồng nhưng nợ gốc vẫn còn nguyên./.