Tạm giữ tài xế container gây tai nạn khiến 4 người chết ở Long An

1. Khởi tố vụ xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết: Diễn biến mới nhất trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết, 18 người bị thương ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Thành Hiếu - ảnh (SN 1987, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Sau khi điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn, tối 2/1, Phạm Thành Hiếu đã ra trình diện tại Công an huyện Bến Lức và lập tức được đưa tới bệnh viện để làm các xét nghiệm Kết quả cho thấy, tài xế Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai có giảm. Tài xế Hiếu có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29/9/2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quá trình kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, thời điểm xảy ra tai nạn ,vận tốc của xe container từ 54km rồi 45km/h sau đó dừng hẳn. 2. Ma túy, súng đạn, dao kiếm trong nhà đối tượng có “số má” ở Hải Dương: Công an TP Hải Dương vừa phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy cùng một số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ tại nhà của đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1963, ở số nhà 14 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi), đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự. 3. Sau tiệc tất niên, nhóm nam nữ rủ nhau chốt hạ bằng tiệc ma túy: Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Văn Lâm kết hợp với Công an xã Tân Quang phát hiện 16 thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Trang thuộc thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Qua test ma túy, cả 16 thanh niên trên đều có kết quả dương tính với ma túy loại Phethametamin và Amphetamin. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau bữa tiệc tất niên đã rủ nhau đi mua ma túy về quán karaoke để sử dụng. Bắt khẩn cấp kẻ cưỡng bức bé gái 3 tuổi ở Hà Giang: Công an TP Hà Giang vừa thực thi lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thông (SN 1970, trú tại tổ 14, phường Trần Phú, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 4. Truy nã đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hạng A Chinh (SN 1996, quê quán xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Chinh là đối tượng đã chạy thoát trong vụ CSGT Quảng Bình bắt vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy. 5. Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo: Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Công an thị xã Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Trần Kim Hùng (24 tuổi, trú tại xã Hải Phú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố bị can, truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng cùng với Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị bị bắt trước đó, rủ nhau học cách “hack” facebook để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng lập ra. 6. Trộm gỡ mái tôn lấy 14 điện thoại IphoneX: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thanh Nhã, 30 tuổi ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhã đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long, lấy đi 14 chiếc IphoneX rồi đem về TPHCM bán. 7. Kẻ chém chết bác ruột lúc đi tảo mộ lãnh án chung thân: TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990; ngụ thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tù chung thân về tội "Giết người". Quyết là đối tượng đã chém chết bác ruột của mình khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi tảo mộ (Ảnh: Người Lao Động)

