Thủ đoạn ít ai ngờ của đứa con bất hiếu đánh chết mẹ bại liệt

1. Vụ con bất hiếu sát hại mẹ bại liệt: Theo lời khai của đối tượng Trần Thị Lộc (ảnh) 47 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, bà M. bị liệt chân trái, tai điếc và thường xuyên đau bệnh. Không chịu được vất vả khi vệ sinh cho mẹ mỗi lúc ốm đau, muốn mẹ chết sớm để bản thân đỡ khổ, nên sáng 1/8, trong lúc bực tức, Lộc đã xô bà M. ngã, sau đó nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột mình. (Ảnh: SGGP) Biết bà M. bị huyết áp cao, nên Lộc mua 2 lon nước uống tăng lực đem về đưa bà M. uống để tăng huyết áp sẽ dẫn đến tử vong. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Công an TPHCM) Tuy nhiên thấy bà M. vẫn còn sống, Lộc dùng tay và cây đánh bà M. đến tử vong. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, bà Lộc thường xuyên chửi mắng, bạo hành mẹ ruột. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam) 2. Vụ côn đồ mang súng, bom xăng hỗn chiến kinh hoàng: Theo điều tra, tối 1/8, Lê Khánh Tuấn (24 tuổi) được một người tên Lượng (chưa rõ lai lịch) điện thoại nhờ giải quyết mâu thuẫn giúp. Tuấn nhận lời, rồi cùng Trường kéo theo chừng 30 người, mang theo súng, mã tấu, dao chạy tới cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Trong ảnh: Nhóm thanh niên bị bắt sau vụ hỗn chiến ở cầu Hà Ra. (Ảnh: Zing) Tại điểm hẹn, bị nhóm đối phương ném "bom xăng", Trường lập tức rút súng đạn bi bắn trả. Sau đó, hai bên lao vào đâm chém loạn xạ. Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, náo loạn cả khu phố, gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều người đi đường hoảng loạn trốn vào nhà dân. Trong ảnh: Súng của các đối tượng dùng để thanh toán nhau. Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa đã buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp, khống chế được 4 thanh niên. Các đối tượng còn lại tháo chạy, bỏ lại nhiều hung khí. Trong ảnh: Hung khí thu giữ của các đối tượng. 3. Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979), Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981), chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. 4. Vụ cướp ô tô giữa đường: Rạng sáng 1/8, các đối tượng đi ô tô bám theo một chiếc xe Innova biển kiểm soát 51F-354.17 do một người đàn ông điều khiển. Khi đến đoạn đường thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, chúng ép xe của nạn nhân vào lề đường rồi dùng súng bắn đạn bi và mã tấu đe dọa để cướp xe. Sau đó, cả bọn đưa chiếc xe cướp được về TP.Biên Hòa cất giấu. Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng. Tang vật là 4 xe ô tô mà bọn chúng đã thuê để gây án. Trong ảnh: tang vật thu giữ của các đối tượng./.

