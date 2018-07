Thu giữ dao, kìm tại nhà đối tượng tra tấn dã man người làm thuê

Ngày 30/7, thông tin trên Người Lao động cho biết, sau nhiều giờ khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc", SN 1979; tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)- đối tượng bị cáo buộc tra tấn dã man người làm thuê, lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn nạn nhân Y Nhiêu (SN 1995; trú xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nga "vọc". (Ảnh: Người Lao động) Được biết, từ sáng 29/7, Hà được đưa từ trại tạm giam Công an TP Pleiku về hiện trường là dãy nhà trọ nơi bị can này tạm trú. Một nghi can khác thường gọi tên Na (theo Y Nhiêu nói đây cũng là người tham gia tra tấn chị) cũng được đưa về nơi khám xét. Trong ảnh: Đối tượng Nga. (Ảnh: Báo Gia Lai) Tại buổi khám xét này, công an hỏi Na rằng Y Nhiêu bị đánh ở vị trí nào thì Na chỉ từng vị trí. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị hành hạ. (Ảnh: Công Bắc). Báo Người Lao động phản ánh, trong quá trình khám xét, Nga tỉnh táo bình thường, không có biểu hiện ngáo đá. Đối tượng chỉ khóc và không nói gì. (Ảnh: Tiền Phong) Trước đó, tối 24/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu. Trong ảnh: Nạn nhân được cán bộ y tế chăm sóc. Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Trong ảnh, công an TP Pleiku đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật. (Ảnh: Công Bắc) Qua trình làm việc, công an thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà Hà dương tính với ma ma túy đá và xác định bà Hà nghiện ma túy nặng. Do đó, đã tiến hành đưa bà Hà đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Tiền Phong) Theo trình báo của chị Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị dã man. Trong ảnh: Những vết thương khắp người chị Nhiêu, răng cũng bị gãy, do bị chủ nhà tra tấn trong thời gian dài (ảnh: Công an nhân dân) . Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu trong một thời gian dài. (Ảnh: Đời sống Pháp luật) Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. (Ảnh: Thanh Niên) Theo VTCNews, chị Y Nhiêu vừa nhận tin vui khi một thẩm mỹ viện cam kết tài trợ miễn phí để giúp cô lấy lại được vẻ ngoài như xưa. (ảnh: Công an nhân dân) Quá trình thẩm mỹ sẽ mất từ 1-3 tháng sau khi chờ Y Nhiêu ổn định.Chi phí ca phẫu thuật khoảng 300 triệu đồng. Trong ảnh: Chị Y Nhiêu cùng mẹ tại cơ sở y tế. (Ảnh: Người Lao động)./.

Ngày 30/7, thông tin trên Người Lao động cho biết, sau nhiều giờ khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc", SN 1979; tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)- đối tượng bị cáo buộc tra tấn dã man người làm thuê, lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn nạn nhân Y Nhiêu (SN 1995; trú xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nga "vọc". (Ảnh: Người Lao động) Được biết, từ sáng 29/7, Hà được đưa từ trại tạm giam Công an TP Pleiku về hiện trường là dãy nhà trọ nơi bị can này tạm trú. Một nghi can khác thường gọi tên Na (theo Y Nhiêu nói đây cũng là người tham gia tra tấn chị) cũng được đưa về nơi khám xét. Trong ảnh: Đối tượng Nga. (Ảnh: Báo Gia Lai) Tại buổi khám xét này, công an hỏi Na rằng Y Nhiêu bị đánh ở vị trí nào thì Na chỉ từng vị trí. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị hành hạ. (Ảnh: Công Bắc). Báo Người Lao động phản ánh, trong quá trình khám xét, Nga tỉnh táo bình thường, không có biểu hiện ngáo đá. Đối tượng chỉ khóc và không nói gì. (Ảnh: Tiền Phong) Trước đó, tối 24/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu. Trong ảnh: Nạn nhân được cán bộ y tế chăm sóc. Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Trong ảnh, công an TP Pleiku đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật. (Ảnh: Công Bắc) Qua trình làm việc, công an thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà Hà dương tính với ma ma túy đá và xác định bà Hà nghiện ma túy nặng. Do đó, đã tiến hành đưa bà Hà đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Tiền Phong) Theo trình báo của chị Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị dã man. Trong ảnh: Những vết thương khắp người chị Nhiêu, răng cũng bị gãy , do bị chủ nhà tra tấn trong thời gian dài (ảnh: Công an nhân dân) . Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu trong một thời gian dài. (Ảnh: Đời sống Pháp luật) Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. (Ảnh: Thanh Niên) Theo VTCNews, chị Y Nhiêu vừa nhận tin vui khi một thẩm mỹ viện cam kết tài trợ miễn phí để giúp cô lấy lại được vẻ ngoài như xưa. (ảnh: Công an nhân dân) Quá trình thẩm mỹ sẽ mất từ 1-3 tháng sau khi chờ Y Nhiêu ổn định.Chi phí ca phẫu thuật khoảng 300 triệu đồng. Trong ảnh: Chị Y Nhiêu cùng mẹ tại cơ sở y tế. (Ảnh: Người Lao động)./.