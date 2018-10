“Tiệc ma túy” thác loạn của nam thanh, nữ tú trong quán karaoke

1. "Tiệc ma túy" thác loạn của dân chơi trong quán karaoke: 1h sáng 19/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra quán Karaoke Galaxy, địa chỉ số 391 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, do ông Lê Mạnh Hùng là chủ quán. (Ảnh:Zing.vn) Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke có 5 phòng đang có khách hát, nhảy quay cuồng. Trong đó, tại 4 phòng có 22 thanh niên nam, nữ đang nhảy múa trên nền nhạc to ầm ĩ, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong ảnh: Công an thu giữ nhiều ma túy trong các phòng hát. (Ảnh: Zing) Kiểm tra tại 4 phòng này, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc và “cỏ Mỹ” (một loại cần sa tổng hợp). Qua kiểm tra có 21 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Nam nữ thanh niên trong quán karaoke. (Ảnh: Người Đưa tin) Các đối tượng khai nhận đã mua các chất ma túy trên rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng. Trong ảnh: Tang vật vụ sử dụng ma túy trong quán karaoke. (ảnh: Người Lao động) 2. Vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Thanh Hóa lên Yên Bái: Khoảng 16h10 ngày 19/10, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện tại một quán cơm trên địa bàn có một nam thanh niên người dân tộc Mông giấu 20 bánh heroin, có tổng trọng lượng 6947,48 gam trong balo. Đối tượng khai được thuê vận chuyển từ Thanh Hóa sang tỉnh Yên Bái tiêu thụ. 3. Vụ bắn nhau, truy sát như phim hành động ở Thanh Hóa: Thông tin trên Người Lao động cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Trong ảnh: Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: CAND) 4. Hiếp dâm bé gái rồi giả vờ say rượu: Khoảng 15h ngày 10/6, Nguyễn Đăng Thảo (SN 1996, trú huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đến nhà vợ chồng anh N để hỏi nhờ mắc chung đường dây điện sinh hoạt, thì chỉ có cháu B (SN 2010) và cháu A (SN 2017) đang nằm trên võng. Được một lúc, Thảo liền nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu B. Thảo liền ôm hôn lên má cháu B, rồi bế nạn nhân đến giường ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. 5. Dính bẫy cựu phát thanh viên, các Giám đốc mất hơn 4 tỉ đồng: Sáng 20/10, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, nguyên là phát thanh viên của đài phát thanh TP Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà Oanh đã chiếm đoạt được của các nhà thầu khoảng hơn 4 tỉ đồng./.

