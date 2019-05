Tình tiết bất ngờ vụ 2 xác người trong bê tông ở Bình Dương

Vụ buôn bán thuốc ung thư giả của VN Pharma: Có bỏ lọt tội phạm?: Liên quan đến vụ việc, kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an thì Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma) cùng 11 đồng phạm bị truy tố tội danh “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Trước đó, các bị can bị truy tố tội buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau kết luận điều tra bổ sung, dư luận cho rằng, liệu vụ án còn lọt người, lọt tội?. Trong ảnh: Các bị cáo hầu toà trong vụ VN Pharma.