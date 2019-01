Vụ giết người phụ nữ ở Phú Quốc: Đối tượng khai sát hại do mâu thuẫn

1. Lời khai man rợ của kẻ giết người phụ nữ, trốn xuống tàu làm ngư phủ: Liên quan đến vụ việc này, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) khai, tối 3/1, khi uống bia ở Dinh Cậu thì có người bạn gọi chị Thu đến để ăn uống. Sau khi nhậu xong khoảng 22h, Động dùng xe máy của chị Thu để chở nạn nhân đi dạo trên Tỉnh lộ 47 thì xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh: Zing.vn) Khi đến Dương Tơ, Động dừng xe và tiếp tục cãi nhau với Thu. Do tức giận, Động đánh chết chị Thu, cướp xe máy cùng 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng (18 và 24K). Trong ảnh, đối tượng Động và tang vật. Sau khi sát hại, đối tượng gọi điện nhờ người quen xin cho theo tàu cá làm ngư phủ. Sau hơn một tuần lẩn trốn, Động bị cảnh sát biển bắt giữ và bàn giao cho công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể chị Thu (ảnh: Tiền Phong) 2. Vụ trộm hơn 8 tỷ ở Vĩnh Long: Giật mình nghi can tiêu xài tiền "khủng": Theo đó, sau khi bị bắt giữ Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khai nhận, đã sử dụng số tiền trộm cắp để trả nợ, đánh bạc và mua hai điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi được số tiền 400 triệu đồng, tiến hành trao trả cho bị hại. Trong ảnh, Trong ảnh: Hồ Đức Thiện (ảnh: Công an Vĩnh Long) Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định Thiện bị tình nghi cùng với hai đối tượng khác (ngụ tỉnh Nghệ An) gây ra vụ trộm tại nhà chị H. Hiện 2 nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị các trinh sát truy bắt. Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi, những người liên quan đến vụ trộm trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (ảnh: Người đưa tin) 3. Tạm giữ một số cán bộ QLTT vụ “làm luật” tại nhà thầy lang: Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng đội QLTT số 8 (Cục QLTT Nghệ An) xác nhận, một số cán bộ của đội liên quan đến vụ việc bị tố lấy tiền thầy lang đã bị công an tạm giữ. Đoàn trưởng đoàn công tác cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra ban đầu, các cán bộ quản lý thị trường này có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để nhận tiền của công dân. Trong ảnh, thầy lang Vi Văn Hùng. 4. Bắt đối tượng dùng súng bắn điện cướp tiệm vàng: Theo đó, do nắm được quy luật hoạt động tiệm vàng Kim Trân, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu chuẩn bị một súng bắn điện, dao, bao tay y tế, mũ trùm mặt làm phương tiện gây án. Trong lúc gí vào hông chủ tiệm bắn 3 phát, do súng bắn không phát điện nên Hiếu bị chủ nhà khống chế bắt, bàn giao cho công an phường Rạch Dừa, Kiên Giang xử lý. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. 5. Thi thể nam thanh niên nhiều vết thương trong vườn nhà tại Quảng Ninh: Nạn nhân là anh Đỗ Văn Danh (sinh năm 1983), trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, khoảng 21h ngày 11/1 trong quá trình kiểm tra hành chính, công an phát hiện nhà anh Danh 2 bánh pháo và 31 hộp pháo dàn tổng trọng lượng khoảng 50 kg. Lúc này, anh Danh được xác định chạy ra sau vườn nhà. Khoảng 0h ngày hôm nay (12/01) Trưởng Công an phường Hà Phong phát hiện anh Danh chết trong vườn và chỉ đạo phong tỏa hiện trường. (ảnh: Hiện trường vụ việc) 6. Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ sau 12 năm trốn truy nã: Theo hồ sơ vụ việc, trong hai năm 2004-2005, bà Tuyết vay của 4 người quen với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Do không còn khả năng chi trả, bà này trốn khỏi địa phương. Ngày (9/1), sau 12 năm lẩn trốn, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ Tuyết khi đang giúp việc nhà cho một gia đình ở phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Trong ảnh, đối tượng Tuyết tại cơ quan điều tra. 7. Quảng Nam: Bắt hai xe khách giường nằm chở gỗ lậu: Theo đó, sáng (12/1),Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình phát hiện 2 xe khách lưu thông theo hường Bắc- Nam có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong khoang chứa hành lý chứa hàng chục bộ giường gỗ thành phẩm với khối lượng hơn 10m3 (chưa rõ chủng loại). Thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng gỗ thành phẩm nói trên. Trong ảnh, xe chở gỗ bị bắt./.