Nguyên nhân khiến 266 người ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM

Theo kết luận, trong tổng số 740 người ăn bữa trưa bán trú ngày 7/4 có 266 người mắc, 190 người phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong.

Bữa ăn được xác định là nguyên nhân vụ việc là suất ăn bán trú trong ngày 7/4. Qua phân tích dịch tễ và thống kê, cơ quan chức năng nhận định hầu hết món ăn đã xảy ra nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là hai món có nguy cơ cao nhất.

Tác nhân chính gây bệnh là Salmonella spp., cùng với Escherichia coli và Staphylococcus aureus.

Trong số 266 người mắc, có 190 học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm (Ảnh: BVCC)

Cơ sở liên quan là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước - đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho nhà trường.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã thành lập đoàn công tác phối hợp ngành y tế và chính quyền địa phương để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn bán trú và phải nhập viện theo dõi, điều trị, gây lo ngại về an toàn thực phẩm học đường.