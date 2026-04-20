Cải chính

Nguyên nhân khiến 266 người ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM

Thứ Hai, 19:39, 20/04/2026
VOV.VN - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7/4 khiến hàng trăm học sinh nhập viện, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo kết luận, trong tổng số 740 người ăn bữa trưa bán trú ngày 7/4 có 266 người mắc, 190 người phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong.

Bữa ăn được xác định là nguyên nhân vụ việc là suất ăn bán trú trong ngày 7/4. Qua phân tích dịch tễ và thống kê, cơ quan chức năng nhận định hầu hết món ăn đã xảy ra nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là hai món có nguy cơ cao nhất.

Tác nhân chính gây bệnh là Salmonella spp., cùng với Escherichia coli và Staphylococcus aureus.

Trong số 266 người mắc, có 190 học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm (Ảnh: BVCC)

Cơ sở liên quan là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước - đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho nhà trường.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã thành lập đoàn công tác phối hợp ngành y tế và chính quyền địa phương để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn bán trú và phải nhập viện theo dõi, điều trị, gây lo ngại về an toàn thực phẩm học đường.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

