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1.200 tà áo dài hoà nhịp dân vũ bên bờ di sản Hạ Long

Chủ Nhật, 17:45, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 18/10, hơn 1.200 phụ nữ Quảng Ninh trong tà áo dài truyền thống cùng trình diễn những khúc dân vũ rộn ràng bên bờ vịnh Hạ Long. Chương trình là sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần.

Những vũ điệu hoà cùng nền nhạc sôi động khiến buổi sáng ở Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh càng thêm rộn ràng. Đây là chương trình “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản” do phường Hạ Long tổ chức, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và hướng tới chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

1.200 ta ao dai hoa nhip dan vu ben bo di san ha long hinh anh 1
Chương trình diễn ra tại không gian rộng lớn bên bờ vịnh Hạ Long

Tham gia chương trình có các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ của phường Hạ Long cùng các đơn vị khách mời. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hoà giữa âm nhạc, vũ đạo và trang phục rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và năng động của phụ nữ địa phương. Màn đồng diễn sôi động của các đội dân vũ đã khép lại chương trình trong không khí vui tươi, phấn khởi.

1.200 ta ao dai hoa nhip dan vu ben bo di san ha long hinh anh 2
Các bà, các cô, các chị rộn ràng trong những tà áo dài rực rực rỡ

Chương trình là sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp để phụ nữ Hạ Long thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hoá, đồng thời góp phần kích cầu du lịch địa phương trong những tháng cuối năm 2026.

1.200 ta ao dai hoa nhip dan vu ben bo di san ha long hinh anh 3
Chương trình thu hút hơn 1.200 phụ nữ Quảng Ninh tham gia cùng nhiều khán giả, người dân, du khách

Thông qua chương trình, đơn vị tổ chức là phường Hạ Long mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, thanh lịch, năng động và giàu bản sắc, góp phần xây dựng phường Hạ Long “Trọng điểm, kiểu mẫu, giàu mạnh, nghĩa tình, hạnh phúc”.

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Quảng Ninh đưa di sản “lên mây”

VOV.VN - Quảng Ninh đã có kế hoạch dài hạn cho chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá, trong đó những thay đổi đầu tiên đang triển khai tích cực từ cơ sở. Số hóa di sản, đưa văn hóa lên không gian số là hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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