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Quảng Ninh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công ở nông thôn, miền núi

Thứ Bảy, 18:10, 17/10/2026
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VOV.VN - Quý IV/2026, các xã nông thôn, miền núi Quảng Ninh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, giải ngân đầu tư công. Cùng với việc rà soát tiến độ từng dự án, các địa phương chủ động điều chỉnh vốn từ những dự án khó triển khai sang công trình có khả năng giải ngân tốt.

Đầu tư công thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng nông thôn, miền núi Quảng Ninh

Năm 2026, xã Hoành Mô, một xã miền núi của thành phố Quảng Ninh triển khai khởi công mới 17 dự án trên nhiều lĩnh vực với tổng mức đầu tư gần 437 tỷ đồng; trong đó có 12 dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Kế hoạch vốn được giao cho các công trình là 382 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân khoảng 193 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch. Địa phương ưu tiên các công trình phục vụ giao thương, du lịch và hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới còn thiếu.

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Xã Hoành Mô có 12 dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật được khởi công mới để xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2026.

Trong số các dự án triển khai, chợ Đồng Văn có tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng; quảng trường cây xanh, thể thao xã Hoành Mô có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các công trình sẽ bổ sung không gian giao thương, sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ khai thác tiềm năng kinh tế địa phương. Đây cũng là những hạng mục được xã xác định góp phần hoàn thiện tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

Ông Hoành Mạnh Hùng, Phòng Kinh tế - Xã hội xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh cho biết: “Từ nay đến hết niên độ ngân sách, chúng tôi cố gắng giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, hơn 382 tỷ đồng. Xã tập trung vào các dự án trọng điểm, như dự án xây dựng Khu Quảng trường cây xanh, thể thao xã Hoành Mô. Hiện dự án đã đạt hơn 50% giá trị hợp đồng; các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện, phấn đấu bàn giao, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2027”.

Còn tại xã Đầm Hà, đến hết tháng 9/2026, toàn bộ công trình đầu tư công và công trình nông thôn mới thuộc kế hoạch vốn đã phân bổ đầu năm đều được khởi công. Tỷ lệ giải ngân trên kế hoạch vốn giao đầu năm đạt 97%. Trong năm, địa phương được bổ sung 86 tỷ đồng vốn nông thôn mới và 97 tỷ đồng từ nguồn vốn chấm điểm. Các khoản vốn bổ sung làm tăng khối lượng cần triển khai trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

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 Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi, nông thôn.

Để đảm bảo tiến độ, xã Đầm Hà lập kế hoạch giải ngân theo tháng, gắn trách nhiệm của các phòng chức năng với từng công trình; đồng thời rà soát khả năng thực hiện đề xuất điều chỉnh vốn theo quy định.

Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà chia sẻ: “Xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng đến từng dự án, công trình. Qua đó, xã chủ động điều chỉnh nguồn vốn từ dự án không thể giải ngân hoặc giải ngân thấp sang dự án có khối lượng thực hiện với tiến độ tốt hơn, nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra”.

Với cách làm trên đòi hỏi các địa phương của Quảng Ninh phải theo dõi sát khối lượng thực tế, phát hiện sớm nguyên nhân chậm và xử lý ngay trong quá trình thực hiện, thay vì chờ đến cuối năm. Việc điều chuyển vốn cũng cần gắn với điều kiện triển khai và trình tự theo quy định, để nguồn lực được bố trí đúng nơi có khả năng hấp thụ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công và giải ngân các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ được đặt ra, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kế hoạch cả năm 2026. Đặc biệt, với các xã nông thôn, miền núi, hiệu quả giải ngân thể hiện ở việc nhiều công trình được hoàn thành và người dân của thành phố trẻ sớm được thụ hưởng những tiện ích trong sản xuất và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực này.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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