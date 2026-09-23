English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

Thứ Tư, 05:30, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Nhằm đưa "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu: Việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

xay dung ngay van hoa viet nam - 24 11 tro thanh thuong hieu van hoa quoc gia hinh anh 1
Ảnh minh họa

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng (quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn/bản...) với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng; lấy người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả văn hóa.

Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số; lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Kết hợp hài hòa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với huy động tối đa các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định; trong đó, triệt để thực hành tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong các hoạt động tổ chức kỷ niệm.

Đồng thời, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh tại các không gian công cộng.

Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể và có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Đưa di sản văn hóa, các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, có giá trị của Việt Nam để quảng bá ra thị trường trong nước và quốc tế.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026, năm mở đầu triển khai Kế hoạch của giai đoạn 2026 - 2030, diễn ra sôi nổi, vui tươi, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam (logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số. Trong đó, làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm, hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/10/2026. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch; tạo hiệu ứng lan tỏa từ sự kiện văn hóa sang phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Tổ chức đợt phát động sáng tác văn học, nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, tạo không khí văn hóa rộng khắp trong toàn xã hội trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nghiên cứu tổ chức theo hướng một sự kiện trọng tâm kết hợp chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, bảo đảm nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Lựa chọn một số sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên, gắn với di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa của Việt Nam để quảng bá, giới thiệu trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, di sản văn hóa dân tộc và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phát động, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian, thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" hàng năm.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình.

Trong đó, xác định rõ chủ đề, thông điệp "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11", chủ động bố trí nguồn ngân sách và đẩy mạnh huy động các nguồn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành trước ngày 20/10/2026.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai các chuỗi hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao vui tươi, sôi nổi, lành mạnh phù hợp với điều kiện thực tế và đặc trưng văn hóa của địa phương; khuyến khích tổ chức các hoạt động phù hợp tại bảo tàng, thư viện, di tích văn hóa lịch sử, không gian công cộng, cơ sở giáo dục và các điểm du lịch...

Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương (tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực - làng nghề...) để giới thiệu, quảng bá trong "Ngày Văn hóa Việt Nam" gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động sản xuất các phóng sự chuyên đề hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11", nhằm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa dân tộc trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút giới trẻ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá, giới thiệu về văn hóa dân tộc; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)
Đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ lễ liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ lễ liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng sắc màu văn hóa, đón hàng vạn du khách trải nghiệm Tết Độc lập giữa không gian hội tụ của 54 dân tộc.

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng sắc màu văn hóa, đón hàng vạn du khách trải nghiệm Tết Độc lập giữa không gian hội tụ của 54 dân tộc.

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc