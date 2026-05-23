4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026" diễn ra từ ngày 18 đến 23/5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM).

Trích đoạn cải lương trong lễ bế mạc tối 23/5.

Cuộc thi năm nay với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật khắp cả nước như: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa,… Mỗi thí sinh dự thi một tiểu phẩm hoặc trích đoạn dài không quá 25 phút.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, trải qua 8 ngày thi, ban giám khảo đã chọn ra 4 giải nhất và 9 giải nhì.

Các thí sinh đạt giải nhì.

Theo ông, những giải đạt được năm nay chỉ là một vai diễn trong 25 phút trên sân khấu... phía trước các nghệ sĩ còn nhiều đòi hỏi hơn, bởi ở mỗi bạn vẫn còn những điều chưa thật trọn vẹn. Thời gian và những trải nghiệm trong nghề sẽ giúp các bạn hoàn thiện hơn từ tìm nguồn kịch bản phù hợp, cách xử lý của đạo diễn,…

Cũng theo NSND Trần Ngọc Giàu, cuộc thi là nơi đến để xếp hạng, để nhìn lại bước tiếp. Đây là cơ sở để nhìn lại đội ngũ kế thừa và có kế hoạch.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 4 thí sinh.

Với 4 giải nhất, 9 giải nhì, trong đó 4 giải nhất được trao cho các diễn viên gồm:

Diễn viên Trương Trọng Nhân, tiết mục "Diễn kịch một mình" thuộc Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Diễn viên Nguyễn Thị Bích Trâm, vai Thị Bình trong trích đoạn cải lương Lôi Vũ, thuộc công ty TNHH Vũ Luân Entertainment.

Diễn viên Lê Hoàng Nghi, với vai diễn trong trích đoạn "Kẻ đốt đền" thuộc đơn vị đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ.

Diễn viên Nguyễn Thị Hà, tiết mục "Tùy hứng phu nhân Macbeth" của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, gương mặt diễn viên cải lương sinh năm 2004, đạt giải nhất lần này cho biết, giải thưởng này với bạn chỉ là bước khởi đầu.

"Mình cũng gom nhặt được những kinh nghiệm quý báu từ cuộc thi lần này để tiếp tục học hỏi, tích luỹ trong quá trình làm nghề sau này", Nhân nói.