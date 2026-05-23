4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

Thứ Bảy, 23:05, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 4 diễn viên trẻ, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2004, giành được giải nhất cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026". Hoạt động này diễn ra tối 23/5, trong lễ bế mạc và trao giải tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026" diễn ra từ ngày 18 đến 23/5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). 

Trích đoạn cải lương trong lễ bế mạc tối 23/5.

Cuộc thi năm nay với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật khắp cả nước như: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa,… Mỗi thí sinh dự thi một tiểu phẩm hoặc trích đoạn dài không quá 25 phút.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, trải qua 8 ngày thi, ban giám khảo đã chọn ra 4 giải nhất và 9 giải nhì.  

Các thí sinh đạt giải nhì.

Theo ông, những giải đạt được năm nay chỉ là một vai diễn trong 25 phút trên sân khấu... phía trước các nghệ sĩ còn nhiều đòi hỏi hơn, bởi ở mỗi bạn vẫn còn những điều chưa thật trọn vẹn. Thời gian và những trải nghiệm trong nghề sẽ giúp các bạn hoàn thiện hơn từ tìm nguồn kịch bản phù hợp, cách xử lý của đạo diễn,…

Cũng theo NSND Trần Ngọc Giàu, cuộc thi là nơi đến để xếp hạng, để nhìn lại bước tiếp. Đây là cơ sở để nhìn lại đội ngũ kế thừa và có kế hoạch. 

Ban tổ chức trao giải nhất cho 4 thí sinh.

Với 4 giải nhất, 9 giải nhì, trong đó 4 giải nhất được trao cho các diễn viên gồm:

Diễn viên Trương Trọng Nhân, tiết mục "Diễn kịch một mình" thuộc Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Diễn viên Nguyễn Thị Bích Trâm, vai Thị Bình trong trích đoạn cải lương Lôi Vũ, thuộc công ty TNHH Vũ Luân Entertainment.

Diễn viên Lê Hoàng Nghi, với vai diễn trong trích đoạn "Kẻ đốt đền" thuộc đơn vị đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ.

Diễn viên Nguyễn Thị Hà, tiết mục "Tùy hứng phu nhân Macbeth" của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, gương mặt diễn viên cải lương sinh năm 2004, đạt giải nhất lần này cho biết, giải thưởng này với bạn chỉ là bước khởi đầu.

"Mình cũng gom nhặt được những kinh nghiệm quý báu từ cuộc thi lần này để tiếp tục học hỏi, tích luỹ trong quá trình làm nghề sau này", Nhân nói.

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 17/5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc” năm 2026. Đây là sự kiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành.

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Mỹ

TP.HCM siết trách nhiệm nghệ sĩ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

