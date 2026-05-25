Âm nhạc cộng đồng, nghệ thuật đường phố “chạm” tới cảm xúc công chúng

Thứ Hai, 09:41, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 24/5, tại Nhà Bát Giác, chương trình Âm nhạc cộng đồng đã mang đến một không gian nghệ thuật sôi động, trẻ trung với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên trẻ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội cùng các em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Giữa dòng người tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, chương trình Âm nhạc cộng đồng mang tiếng sáo trong trẻo từ tiết mục “Bình minh quê hương” do em Trần Tuấn Hưng thực hiện đã thu hút nhiều khán giả dừng bước. Không cần hiệu ứng sân khấu cầu kỳ hay âm thanh sôi động, giai điệu mộc mạc ấy đã tạo nên một khoảng lắng giữa trung tâm đô thị đông đúc, nơi nghệ thuật hiện diện tự nhiên giữa đời sống cộng đồng.

Nếu những tuần trước, sân khấu Nhà Bát Giác ghi dấu bằng những buổi biểu diễn cải lương giàu cảm xúc hay các đêm nhạc mang màu sắc tự sự, thì chương trình tuần này lại đem đến không khí vui tươi, giàu tính tương tác với sự kết hợp giữa xiếc, tạp kỹ và dàn nhạc dân tộc.

Bên cạnh các tiết mục xiếc sôi động như “Đế thống”, “Trò khéo trên chân”, “Lắc vòng” hay phần “Tung hứng hài hước” của nghệ sĩ Tô Nhật Huy, chương trình dành khoảng thời gian cho những thanh âm đậm chất truyền thống. Từ liên khúc “Lý cây đa, trống cơm” đến tiếng violin trong “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, buổi biểu diễn giống như một lát cắt đa sắc của đời sống văn hóa đương đại: vừa truyền thống, vừa trẻ trung, vừa mang tính giải trí nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.

Có lẽ chính điều đó đã giúp chương trình thu hút nhiều nhóm khán giả khác nhau. Trẻ nhỏ thích thú với tiết mục “Lớp học của những chú cún” hay màn bong bóng nghệ thuật, trong khi nhiều người lớn tuổi chăm chú theo dõi tiếng sáo và những giai điệu dân gian quen thuộc. Ở khu vực phía dưới sân khấu, các bạn trẻ dùng điện thoại ghi lại các tiết mục đặc sắc và dành những tràng pháo tay cổ vũ nghệ sĩ.

Chính sự gần gũi, tự nhiên ấy đang tạo nên nét riêng của “Âm nhạc cộng đồng”. Chương trình không hướng tới một sân khấu quy mô lớn, mà từng bước hình thành thói quen tiếp cận văn hóa trong đời sống thường nhật. Từ cách tổ chức các buổi biểu diễn tại Nhà Bát Giác có thể thấy rõ hướng đi mà Hà Nội đang theo đuổi trong phát triển văn hóa: mở rộng không gian sáng tạo, đưa nghệ thuật đến gần công chúng và tạo điều kiện để người dân thực sự được tham gia, thụ hưởng văn hóa.

Đáng chú ý, việc duy trì đều đặn chương trình với nhiều loại hình biểu diễn khác nhau từ nghệ thuật truyền thống như cải lương,.. đến xiếc, nhạc trẻ hay tạp kỹ đang giúp chương trình mở rộng “biên độ” tiếp cận công chúng. Khi mỗi tuần, người dân lại có cơ hội thưởng thức một sắc màu nghệ thuật mới, qua đó hình thành đời sống văn hóa đa dạng và cởi mở hơn.

Từ những sân khấu mở bên hồ Hoàn Kiếm, nghệ thuật đang dần hiện diện theo cách gần gũi hơn trong đời sống đô thị. Không khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, cũng không bị giới hạn trong không gian nhà hát, các chương trình như “Âm nhạc cộng đồng” đang từng bước biến việc thưởng thức nghệ thuật trở thành một phần quen thuộc của sinh hoạt cuối tuần. Và chính từ những đêm diễn giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy, văn hóa được bồi đắp bền bỉ trong cộng đồng, góp phần tạo nên diện mạo một Hà Nội hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng vốn có.

Âm nhạc cộng đồng: Khi nghệ thuật trở thành một phần đời sống Thủ đô

VOV.VN - Không cần nhà hát lớn hay sân khấu hoành tráng, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác vẫn thu hút đông đảo người dân bởi những giai điệu giàu cảm xúc về quê hương, gia đình và Hà Nội. Từ không gian phố đi bộ, nghệ thuật đang dần đi vào đời sống đô thị theo cách gần gũi, tự nhiên hơn.

Thư Vũ/VOV.VN
Hà Nội nỗ lực đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng qua "Âm nhạc cộng đồng"

Ra mắt dự án âm nhạc cộng đồng "Phố bên đồi" tại Đà Lạt

VOV.VN - Với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Tập đoàn SOVICO, dự án âm nhạc cộng đồng "Phố bên đồi" chính thức đi vào hoạt động từ tối 31/1 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

Tưng bừng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật "Bác Hồ trong trái tim đồng bào"

VOV.VN - Với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) xã Đoài Phương, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Mỹ

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian ở Washington, D.C., Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại hội thảo chuyên đề về hạ tầng văn hóa, bảo tồn nghệ thuật và di sản Việt Nam.

