Âm nhạc cộng đồng: Khi nghệ thuật trở thành một phần đời sống Thủ đô

Thứ Hai, 08:21, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không cần nhà hát lớn hay sân khấu hoành tráng, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác vẫn thu hút đông đảo người dân bởi những giai điệu giàu cảm xúc về quê hương, gia đình và Hà Nội. Từ không gian phố đi bộ, nghệ thuật đang dần đi vào đời sống đô thị theo cách gần gũi, tự nhiên hơn.

Tối cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm, giữa dòng người đi bộ đông đúc và nhịp sống náo nhiệt của trung tâm Thủ đô, những giai điệu của “Trống cơm”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Cõng mẹ về trời” hay “Hello Việt Nam” vang lên tại Nhà Bát Giác đã tạo nên một khoảng lặng đặc biệt. Không sân khấu lớn, không hiệu ứng hoành tráng, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” vẫn khiến nhiều người dừng chân lắng nghe bởi chính sự gần gũi và cảm xúc mà âm nhạc mang lại.

Đó cũng là điều làm nên ý nghĩa của mô hình nghệ thuật cộng đồng đang được Hà Nội duy trì trong thời gian qua: Đưa văn hóa ra khỏi không gian khép kín của nhà hát để hiện diện tự nhiên trong đời sống đô thị. Chương trình tuần này do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, sinh viên và học viên nhà trường. Những tiết mục hòa tấu, ca khúc về quê hương, gia đình hay các phần trình diễn nhạc cụ dân tộc không hướng đến sự giải trí nhanh mà thiên về cảm xúc, chiều sâu và tính kết nối. Giữa phố đi bộ đông người, âm nhạc trở thành cầu nối mềm mại giữa nghệ thuật với công chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm tối cuối tuần.
Những giai điệu về quê hương, gia đình và Hà Nội mang đến không gian nghệ thuật nhẹ nhàng giữa phố đi bộ đông đúc.
Du khách nước ngoài chăm chú lắng nghe những giai điệu truyền thống vang lên giữa không gian phố cổ cuối tuần.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến phố đi bộ và cùng thưởng thức các tiết mục âm nhạc cộng đồng.

Có người đứng lại vài phút rồi tiếp tục hành trình dạo phố, có người chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Nhiều em nhỏ lần đầu được nghe tiếng đàn nhị, sáo hay đàn tranh ngoài đời thực. Chính sự tiếp cận tình cờ ấy lại mang giá trị đặc biệt, bởi nghệ thuật không còn là điều xa cách hay chỉ dành cho số ít khán giả có điều kiện đến nhà hát.

Trong đời sống đô thị hiện đại, nơi con người ngày càng quen với nhịp sống nhanh và các hình thức giải trí ngắn hạn trên mạng xã hội, những chương trình như “Âm nhạc cộng đồng” tạo ra một không gian văn hóa chậm rãi hơn. Ở đó, người dân có cơ hội lắng nghe, cảm nhận và kết nối với những giá trị truyền thống bằng trải nghiệm trực tiếp.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ thu hút người lớn tuổi mà còn có sự hiện diện của nhiều bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ. Điều này cho thấy nghệ thuật truyền thống hay những ca khúc giàu tính tự sự chưa hề mất đi sức sống, nếu được đặt trong một không gian phù hợp và tiếp cận theo cách gần gũi hơn. Một người dân sinh sống tại Hà Nội có mặt tại chương trình chia sẻ rằng điều chị thích nhất ở các chương trình tại Nhà Bát Giác là sự đa dạng và tính mở: “Có hôm sôi động cho giới trẻ, có hôm nhẹ nhàng như tối nay. Con trẻ được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau một cách tự nhiên. Nhiều bạn trẻ cũng bị thu hút và dừng lại lắng nghe. Đó là tín hiệu đáng mừng”.

Các tiết mục nhạc cụ dân tộc thu hút sự chú ý của nhiều khán giả khi vang lên giữa trung tâm Thủ đô.
Những đêm nhạc cộng đồng đang góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân Hà Nội.
Các nghệ sĩ trẻ và sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội biểu diễn trong không gian mở, gần gũi với công chúng.

Từ câu chuyện của một sân khấu nhỏ bên hồ Hoàn Kiếm, có thể thấy Hà Nội đang dần thay đổi tư duy phát triển văn hóa. Văn hóa không chỉ tồn tại trong các sự kiện lớn hay hoạt động mang tính phong trào, mà đang được đưa trở lại với đời sống thường nhật của người dân. Phố đi bộ, quảng trường, công viên hay các không gian công cộng giờ đây trở thành nơi nghệ thuật hiện diện thường xuyên hơn.

Sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở địa điểm biểu diễn mà còn ở cách tiếp cận công chúng. Người dân không còn là khán giả thụ động mà trở thành một phần của không gian văn hóa, nơi họ có thể dừng lại nghe một bản hòa tấu, xem một tiết mục nhạc dân tộc hay đơn giản là cảm nhận không khí nghệ thuật giữa lòng thành phố.

Giá trị lớn nhất của “Âm nhạc cộng đồng” vì thế không chỉ nằm ở những tiết mục biểu diễn, mà ở khả năng nuôi dưỡng thói quen tiếp cận văn hóa trong đời sống đô thị. Từ những trải nghiệm tưởng như nhỏ bé ấy, nghệ thuật dần đi vào ký ức, cảm xúc và trở thành một phần tự nhiên của đời sống người dân Thủ đô.

Không cần sân khấu lớn hay hiệu ứng hoành tráng, chương trình vẫn tạo được sự kết nối với người xem bằng cảm xúc gần gũi.
Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” góp phần hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật trong không gian công cộng của người dân Thủ đô.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều chuyển động, một sân khấu nhỏ bên Tháp Rùa vẫn đều đặn sáng đèn mỗi cuối tuần. Và chính từ những không gian bình dị ấy, văn hóa đang được bồi đắp theo cách bền vững nhất: chạm tới con người bằng cảm xúc gần gũi, nhẹ nhàng nhưng lâu dài.

Hải Hà/VOV.VN
