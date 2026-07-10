Anh Thư: Từ “Tiếng hát Hà Nội” đến giải Vàng quốc tế tuổi 17

Ca sĩ Anh Thư lựa chọn tác phẩm kinh điển Solovey (Chim họa mi) ở hạng mục biểu diễn solo cùng piano tại Asia Arts Festival 2026 và đã chinh phục hoàn toàn hội đồng nghệ thuật quốc tế bằng chất giọng trong trẻo, âm vực rộng và kỹ thuật xử lý tinh tế. Phần trình diễn thăng hoa này đã mang về cho ca sĩ tuổi 17 giải Vàng thuyết phục, trở thành dấu mốc quốc tế đầy tự hào đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh Thư xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026. (Ảnh: NVCC)

Trước khi giành chiến thắng tại AAF 2026, Anh Thư đã là cái tên quen thuộc tại các cuộc thi âm nhạc trong nước. Sinh năm 2009 tại Quảng Trị, cô gái nhỏ có nụ cười tươi rói sớm bộc lộ năng khiếu và sở hữu bảng thành tích đáng nể: Giải Nhất Tiếng hát tuổi hồng 2023, Giải Nhất “Toả sáng cùng Âm nhạc” (Học viện Âm nhạc Huế) 2024, và Giải Nhất “Tiếng hát Quảng Bình” 2024.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025 trở thành bước ngoặt lớn với Anh Thư. Danh hiệu giải Triển vọng đã trở thành bệ phóng quan trọng, giúp cô học viên Trung cấp năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tích lũy bản lĩnh sân khấu để tự tin bước ra biển lớn.

Với Anh Thư, đằng sau tấm huy chương Vàng quốc tế là hành trình miệt mài khổ luyện đầy ắp lòng biết ơn. Với dòng nhạc thính phòng đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, Anh Thư đã bền bỉ trau chuốt từng nốt cao, rèn luyện tư duy âm nhạc dưới sự kèm cặp nghiêm khắc và tâm huyết của người thầy. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, người đầu tiên Anh Thư tri ân là ca sĩ, giảng viên Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Em thực sự hạnh phúc khi giành giải Vàng. Giải thưởng đã đền đáp cho mọi nỗ lực miệt mài của em và cô giáo Bích Hồng trong suốt nhiều ngày tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi. Giải thưởng là động lực lớn để em tự tin hơn trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”, Anh Thư xúc động chia sẻ.

Anh Thư và cô giáo Bích Hồng tại Arts Festival 2026 (Ảnh: NVCC)

Giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc trong tư duy âm nhạc, bản lĩnh và kỹ năng của cô gái tuổi 17. Anh Thư khẳng định: “Tham gia Festival lần này, tranh tài cùng bạn bè quốc tế đã thực sự 'mài giũa' cho em rất nhiều kỹ năng quý giá trong nghề, giúp em rèn luyện bản lĩnh sân khấu vững vàng hơn. Đây là hành trang quý giá để em tự tin bước đi trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp”.

Ca sĩ Bích Hồng không giấu nổi niềm tự hào. Nữ giảng viên nhận định Anh Thư là một học trò hiếm hoi sở hữu lợi thế toàn diện cả thanh lẫn sắc: “Tuổi còn trẻ nhưng em đã dám thử sức và đạt được những thành công ban đầu ở rất nhiều cuộc thi uy tín. Dù mới 17 tuổi nhưng em rất bản lĩnh trên sân khấu, biết cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong từng tác phẩm. Trong học tập, Anh Thư rất chăm chỉ, luôn học hỏi và đam mê với dòng nhạc thính phòng”.