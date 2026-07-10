English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh Thư: Từ “Tiếng hát Hà Nội” đến giải Vàng quốc tế tuổi 17

Thứ Sáu, 18:16, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Anh Thư, ca sĩ 17 tuổi đến từ Quảng Trị, vừa xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026. Bước ra từ Tiếng hát Hà Nội, học trò ca sĩ Bích Hồng tiếp tục khẳng định bản lĩnh của sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Anh Thư lựa chọn tác phẩm kinh điển Solovey (Chim họa mi) ở hạng mục biểu diễn solo cùng piano tại Asia Arts Festival 2026 và đã chinh phục hoàn toàn hội đồng nghệ thuật quốc tế bằng chất giọng trong trẻo, âm vực rộng và kỹ thuật xử lý tinh tế. Phần trình diễn thăng hoa này đã mang về cho ca sĩ tuổi 17 giải Vàng thuyết phục, trở thành dấu mốc quốc tế đầy tự hào đầu tiên trong sự nghiệp.

anh thu tu tieng hat ha noi den giai vang quoc te tuoi 17 hinh anh 1
Anh Thư xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026. (Ảnh: NVCC)

Trước khi giành chiến thắng tại AAF 2026, Anh Thư đã là cái tên quen thuộc tại các cuộc thi âm nhạc trong nước. Sinh năm 2009 tại Quảng Trị, cô gái nhỏ có nụ cười tươi rói sớm bộc lộ năng khiếu và sở hữu bảng thành tích đáng nể: Giải Nhất Tiếng hát tuổi hồng 2023, Giải Nhất “Toả sáng cùng Âm nhạc” (Học viện Âm nhạc Huế) 2024, và Giải Nhất “Tiếng hát Quảng Bình” 2024.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025 trở thành bước ngoặt lớn với Anh Thư. Danh hiệu giải Triển vọng đã trở thành bệ phóng quan trọng, giúp cô học viên Trung cấp năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tích lũy bản lĩnh sân khấu để tự tin bước ra biển lớn.

Với Anh Thư, đằng sau tấm huy chương Vàng quốc tế là hành trình miệt mài khổ luyện đầy ắp lòng biết ơn. Với dòng nhạc thính phòng đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, Anh Thư đã bền bỉ trau chuốt từng nốt cao, rèn luyện tư duy âm nhạc dưới sự kèm cặp nghiêm khắc và tâm huyết của người thầy. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, người đầu tiên Anh Thư tri ân là ca sĩ, giảng viên Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Em thực sự hạnh phúc khi giành giải Vàng. Giải thưởng đã đền đáp cho mọi nỗ lực miệt mài của em và cô giáo Bích Hồng trong suốt nhiều ngày tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi. Giải thưởng là động lực lớn để em tự tin hơn trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”, Anh Thư xúc động chia sẻ.

anh thu tu tieng hat ha noi den giai vang quoc te tuoi 17 hinh anh 2
Anh Thư và cô giáo Bích Hồng tại Arts Festival 2026 (Ảnh: NVCC)

Giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc trong tư duy âm nhạc, bản lĩnh và kỹ năng của cô gái tuổi 17. Anh Thư khẳng định: “Tham gia Festival lần này, tranh tài cùng bạn bè quốc tế đã thực sự 'mài giũa' cho em rất nhiều kỹ năng quý giá trong nghề, giúp em rèn luyện bản lĩnh sân khấu vững vàng hơn. Đây là hành trang quý giá để em tự tin bước đi trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp”.

Ca sĩ Bích Hồng không giấu nổi niềm tự hào. Nữ giảng viên nhận định Anh Thư là một học trò hiếm hoi sở hữu lợi thế toàn diện cả thanh lẫn sắc: “Tuổi còn trẻ nhưng em đã dám thử sức và đạt được những thành công ban đầu ở rất nhiều cuộc thi uy tín. Dù mới 17 tuổi nhưng em rất bản lĩnh trên sân khấu, biết cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong từng tác phẩm. Trong học tập, Anh Thư rất chăm chỉ, luôn học hỏi và đam mê với dòng nhạc thính phòng”.

 

Yên Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nữ sinh Việt giành giải Vàng Asia Arts Festival 2026 với tác phẩm opera kinh điển
Nữ sinh Việt giành giải Vàng Asia Arts Festival 2026 với tác phẩm opera kinh điển

VOV.VN - Lưu Hương Thảo, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/7 tại Singapore.

Nữ sinh Việt giành giải Vàng Asia Arts Festival 2026 với tác phẩm opera kinh điển

Nữ sinh Việt giành giải Vàng Asia Arts Festival 2026 với tác phẩm opera kinh điển

VOV.VN - Lưu Hương Thảo, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/7 tại Singapore.

Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...được chiếu miễn phí trên toàn quốc nhân dịp 27/7
Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...được chiếu miễn phí trên toàn quốc nhân dịp 27/7

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), khán giả trên cả nước sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí 6 bộ phim cách mạng, gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ, tại 190 cụm rạp trên toàn quốc.

Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...được chiếu miễn phí trên toàn quốc nhân dịp 27/7

Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...được chiếu miễn phí trên toàn quốc nhân dịp 27/7

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), khán giả trên cả nước sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí 6 bộ phim cách mạng, gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ, tại 190 cụm rạp trên toàn quốc.

Huế tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế
Huế tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế

VOV.VN - Sáng 10/7, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức họp báo công bố chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”. Điểm nhấn của chương trình là show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế.

Huế tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế

Huế tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế

VOV.VN - Sáng 10/7, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức họp báo công bố chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”. Điểm nhấn của chương trình là show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc