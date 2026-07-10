Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...được chiếu miễn phí trên toàn quốc nhân dịp 27/7

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7 trên phạm vi cả nước với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị và tri ân người có công với cách mạng.

Thông tin được công bố tại họp báo chiều 10/7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Tuần phim mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh vì đất nước, đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.

"Ngày 27/7 là ngày rất quan trọng đối với tất cả người dân Việt Nam. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân máu xương của các thế hệ cha ông đã ngã xuống luôn cần được gìn giữ. Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của Tuần phim năm nay là sự tham gia của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim, kinh doanh rạp chiếu phim gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio. Tổng cộng có 190 cụm rạp trên cả nước xác nhận đồng hành.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin về tuần phim

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, điều Ban tổ chức trăn trở nhất là làm thế nào để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, thu hút đông đảo khán giả đến với Tuần phim, nhất là khi quy mô tổ chức năm nay rất lớn với nhiều điểm chiếu trên cả nước.

Ông cho biết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, lực lượng quân đội, công an và thân nhân các anh hùng liệt sĩ là nhóm khán giả được ưu tiên. Bên cạnh đó, giới trẻ cũng là đối tượng mà Ban tổ chức đặc biệt hướng tới.

"Một trong những mục tiêu lớn của Tuần phim là góp phần giáo dục tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục luôn có vai trò rất quan trọng. Thời gian gần đây, việc giáo dục tư tưởng, chính trị tiếp tục được quan tâm, trong đó truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và những giá trị tốt đẹp của dân tộc luôn được đề cao, bồi đắp để các thế hệ học tập, noi gương", Thứ trưởng nói.

Ông bày tỏ kỳ vọng Tuần phim sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phim Đừng đốt

Về các tác phẩm được lựa chọn, Thứ trưởng cho biết sáu bộ phim trình chiếu đều xoay quanh truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, phản ánh sự cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ qua nhiều thời kỳ.

"6 bộ phim được lựa chọn đều nói về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ qua nhiều thời kỳ. Chúng tôi mong muốn thông qua 6 bộ phim sẽ khắc họa một bức tranh toàn diện về chiến tranh và hậu chiến, phản ánh nhiều khía cạnh tâm lý, nhiều tình huống và bối cảnh ở các vùng miền khác nhau", Thứ trưởng chia sẻ.

Sáu tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim do Nhà nước đặt hàng, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức của khán giả. Các suất chiếu miễn phí tại hệ thống rạp thương mại sẽ diễn ra trong các ngày 22, 23 và 24/7, mỗi ngày 2 suất vào 10h và 16h. Lịch chiếu cụ thể được cập nhật trên website của các rạp cùng các kênh truyền thông như báo điện tử, đài phát thanh - truyền hình địa phương, VTVGo và TV360. Vé xem phim được phát miễn phí trực tiếp tại quầy vé của các rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Khán giả có thể đến nhận vé theo lịch chiếu đã được công bố. Bên cạnh đó, mỗi rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế phục vụ cựu chiến binh, gia đình chính sách và một số đối tượng ưu tiên đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.