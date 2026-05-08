Dương Cầm tạo sân khấu âm nhạc kết nối 3 thế hệ

Đêm diễn mở màn của “Phòng khách 3 thế hệ” sẽ diễn ra tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân.

Theo Dương Cầm, ý tưởng về chương trình bắt nguồn từ một câu hỏi rất đời thường: “Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?”. Anh cho rằng trong nhịp sống hiện đại, mỗi thế hệ dường như đang sống trong những “ốc đảo riêng”, khiến khoảng cách vô hình giữa ông bà, cha mẹ và con cái ngày càng lớn hơn.

Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ tại họp báo chiều 8/5 tại Hà Nội

Từ thực tế ấy, Dương Cầm muốn đưa âm nhạc trở về với hình ảnh gần gũi nhất trong mỗi gia đình – phòng khách, nơi từng là không gian quây quần, trò chuyện và sẻ chia cảm xúc. “Phòng khách 3 thế hệ” vì thế không đi theo hướng hoành tráng hay phô diễn kỹ thuật sân khấu, mà tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối tinh thần.

Dự án cũng đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy dàn dựng và ngôn ngữ nghệ thuật của Dương Cầm. Nhiều năm qua, nam nhạc sĩ được biết đến với những bản mash-up giàu tính sáng tạo. Tuy nhiên, ở “Phòng khách 3 thế hệ”, mash-up không chỉ là kỹ thuật phối khí mà được nâng thành “ngôn ngữ kết nối ký ức”.

Các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ, nhiều phong cách sẽ được đặt trong cùng một cấu trúc âm nhạc để tạo nên những cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những bản hit quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới, nơi âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất.

Dương Cầm chia sẻ: “Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc, để khi chúng gặp nhau, khán giả không cảm thấy ‘khác biệt’, mà cảm thấy quen thuộc theo một cách mới’. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình, mà còn phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác. Chính ở đó, những khoảnh khắc chân thật nhất xuất hiện”.

Theo nam nhạc sĩ, điều anh theo đuổi không phải là sự ghép nối ngẫu nhiên giữa các nghệ sĩ hay ca khúc, mà là những cuộc đối thoại có chủ đích. Trong chương trình, khán giả có thể chứng kiến một ca khúc của Đức Huy gặp gỡ màu sắc âm nhạc trẻ trung của Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân, từ đó tạo nên những kết nối cảm xúc bất ngờ nhưng tự nhiên.

Từ trái qua: Đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường, nhạc sĩ Dương Cầm, NSX Thu Quỷnh

Sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn mở màn. Với nội lực và chiều sâu cảm xúc, nữ ca sĩ được kỳ vọng trở thành “cầu nối” giữa các thế hệ nghệ sĩ, nơi kỹ thuật, trải nghiệm và cảm xúc giao thoa.

Không gian sân khấu của “Phòng khách 3 thế hệ” cũng được xây dựng theo phong cách trải nghiệm dưới sự thực hiện của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường. Hình ảnh phòng khách từ những thập niên 80, 90 sẽ được tái hiện như biểu tượng của ký ức và sự đoàn viên gia đình. Xen kẽ là những thiết kế kiến trúc tối giản, hiện đại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa quá khứ và hiện tại.

Ánh sáng, hình ảnh và chuyển động được sử dụng như một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, song hành cùng âm nhạc để tạo nên trải nghiệm đa chiều. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có những điểm chạm cảm xúc như hình ảnh gia đình xuất hiện trên sân khấu hay các tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả.

Theo kế hoạch, chuỗi live concert “Phòng khách 3 thế hệ” sẽ thực hiện 8 đêm diễn từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Với Dương Cầm, đây không chỉ là một dự án âm nhạc mà còn là hành trình tìm lại sự kết nối giữa con người với con người thông qua cảm xúc và ký ức. Anh xem âm nhạc như một “đại dương” tự do để khám phá, nơi giá trị lớn nhất không nằm ở kỹ thuật hay xu hướng, mà ở khả năng xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian, thời gian và thế hệ.