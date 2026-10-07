Gần 100 nghệ sĩ đưa Jazz Việt bước vào cuộc thử nghiệm mới

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Nhạc Jazz tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế với chủ đề “Jazz & Friends – Hội tụ và lan tỏa”. Điểm nhấn là hòa nhạc Jazz & Friends X, quy tụ gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời mở ra những thử nghiệm mới khi Jazz kết hợp giao hưởng thính phòng, âm nhạc truyền thống và công nghệ.

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tại họp báo sáng 7/10, TS Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, chuỗi chương trình gồm hòa nhạc Jazz & Friends IX – Youth của sinh viên Khoa Nhạc Jazz, Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc”, công bố sách “Tác giả – Tác phẩm Jazz Việt 2026” và hòa nhạc Jazz & Friends X.

Trong đó, Jazz & Friends X diễn ra lúc 20h ngày 6/11 tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Jazz đến từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh cùng các nghệ sĩ Việt Nam, với tổng số gần 100 nghệ sĩ.

Một trong những điểm mới của Jazz & Friends X là việc mở rộng không gian biểu đạt của Jazz thông qua công nghệ âm nhạc. Các giáo sư, nghệ sĩ và chuyên gia đến từ Na Uy, Thụy Điển sẽ tham gia những nội dung liên quan tới công nghệ sáng tạo và Live Electronics.

TS Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ tại họp báo.

Theo ban tổ chức, CreaTeME thuộc Đại học Agder, Na Uy cũng tham gia chương trình. Đây là trung tâm nghiên cứu và đào tạo về ứng dụng sáng tạo công nghệ trong âm nhạc và giáo dục âm nhạc, có hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Thử nghiệm đáng chú ý khác là lần đầu trong hành trình Jazz & Friends, các tác phẩm Jazz do nghệ sĩ Việt Nam sáng tác được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng.

Sự kết hợp không chỉ dừng ở việc đặt Jazz và giao hưởng trên cùng một sân khấu. Chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam được đưa vào tác phẩm thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề, sau đó mở rộng bằng màu sắc và cấu trúc của dàn nhạc giao hưởng thính phòng.

Theo định hướng của chương trình, ba yếu tố Jazz – giao hưởng – âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ cùng tham gia vào quá trình sáng tạo. Những chất liệu truyền thống trở thành nguồn cảm hứng để tìm kiếm cách biểu đạt mới, qua đó hướng đến một ngôn ngữ Jazz mang dấu ấn Việt Nam.

Danh sách nghệ sĩ khách mời có NSƯT Quyền Văn Minh; Giáo sư, nghệ sĩ Lars Andersson đến từ Thụy Điển; nghệ sĩ, giáo sư Jan Bang của Na Uy; nghệ sĩ sáo pí, đàn môi Nguyễn Đức Minh; Paul Zetter đến từ Vương quốc Anh; David Valdez của Hoa Kỳ; Ingolv Haaland của Na Uy cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng tham gia chương trình.

Trước đêm hòa nhạc chính, ngày 9/10, sinh viên Khoa Nhạc Jazz sẽ trình diễn Jazz & Friends IX – Youth – Sắc Việt tại Phòng Hòa nhạc nhỏ. Chương trình khai thác sự giao thoa giữa Jazz với những chất liệu âm nhạc Việt Nam, qua đó để các nghệ sĩ trẻ thử nghiệm cách thể hiện những giai điệu quen thuộc bằng ngôn ngữ Jazz. Chương trình miễn phí vé vào cửa.

Ngày 5/11, Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc” được tổ chức với sự tham gia của nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trong nước, quốc tế. Nội dung tập trung vào công nghệ trong sáng tác và biểu diễn Jazz, Live Electronics, công nghệ phòng thu, sản xuất âm nhạc, các phương thức biểu diễn mới và ứng dụng công nghệ trong đào tạo. Sau phiên hội thảo buổi sáng là workshop chuyên ngành dành cho nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên.

Dịp này, cuốn “Tác giả – Tác phẩm Jazz Việt 2026” cũng được công bố. Ấn phẩm giới thiệu các tác giả, nghệ sĩ và tác phẩm Jazz Việt Nam, hướng tới việc hệ thống hóa, lưu giữ tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Jazz.

Khoa Nhạc Jazz được thành lập năm 2013, hiện đào tạo từ Trung cấp, Đại học đến Cao học với các chuyên ngành Piano Jazz, Guitar Jazz, Trống Jazz, Saxophone Jazz và Bass Jazz. Bên cạnh đào tạo và biểu diễn, một trong những hướng nghiên cứu của Khoa là phát triển ngôn ngữ Jazz Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa Jazz quốc tế với chất liệu âm nhạc truyền thống và văn hóa Việt Nam.

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương , Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá, dù là một khoa còn khá trẻ, sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua đã cho thấy sức lan tỏa cũng như nhu cầu xã hội đối với Jazz.

“Jazz có thể vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng trên thế giới đã hình thành và phát triển từ rất lâu. Một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Khoa Jazz là số lượng học sinh, sinh viên theo học hằng năm tăng lên rất nhiều. Đồng thời, các nghệ sĩ Jazz trẻ của chúng ta liên tục có mặt trong những chương trình trọng đại của đất nước”, TS. Nguyễn Huy Phương chia sẻ.

Theo ông, gần như năm nào các nghệ sĩ của Khoa Nhạc Jazz cũng tham gia những chương trình quan trọng, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của đất nước. Ông cho rằng đây là những minh chứng rõ ràng cho quá trình phát triển và vị trí ngày càng được khẳng định của Khoa Nhạc Jazz.Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai, Khoa Nhạc Jazz tiếp tục mở rộng, phát triển thêm những chuyên ngành còn thiếu, trong đó có Vocal, Brass và một số lĩnh vực liên quan.