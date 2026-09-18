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Hà Nội và Nhạc Jazz: Điểm nhấn nghệ thuật tại Hanoi Jazztival 2026

Thứ Sáu, 11:38, 18/09/2026
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VOV.VN - Sáng 18/9, trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026 - Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, tọa đàm quốc tế “Hà Nội và Nhạc Jazz” diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức nhằm định vị vị thế của nhạc Jazz trong dòng chảy văn hóa.

Hà Nội và Nhạc Jazz - Nguồn cảm hứng từ Thủ đô nghìn năm văn hiến

Mang thông điệp chủ đạo Hà Nội - Thành phố của ký ức, sáng tạo và những cuộc đối thoại văn hóa, tọa đàm tập trung làm rõ nét giao thoa giữa điệu Jazz tự do và chiều sâu di sản của Thăng Long - Hà Nội. Tại tọa đàm, các diễn giả đã tập trung phân tích và làm rõ câu hỏi: Điều gì khiến Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng cho Jazz?

ha noi va nhac jazz Diem nhan nghe thuat tai hanoi jazztival 2026 hinh anh 1
Tọa đàm Hà Nội và Nhạc Jazz diễn ra sáng 18/9 tại Hà Nội

Gắn bó 73 năm với Hà Nội và hơn 50 năm với tiếng kèn saxophone, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Quyền Văn Minh khẳng định chiều sâu lịch sử 1.000 năm văn hiến cùng sự phát triển năng động của Thủ đô chính là tiền đề thôi thúc người nghệ sĩ sáng tạo.

Ông chia sẻ, hành trình trưởng thành của Jazz tại Hà Nội gắn liền với hình ảnh dòng Sông Hồng đầy ắp kỷ niệm, chất liệu mà ông dự định gửi gắm vào tác phẩm mới. Đặc biệt, bản sắc Jazz Việt Nam còn được định hình khi các nghệ sĩ đưa chất liệu dân ca truyền thống như Ca trù, Ả đào, Hát xẩm làm nòng cốt cấu trúc bản nhạc.

ha noi va nhac jazz Diem nhan nghe thuat tai hanoi jazztival 2026 hinh anh 2
NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ Thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 biểu diễn tại tọa đàm.

Đồng điệu với góc nhìn ấy, nghệ sĩ quốc tế David Carlos Valdez, người đã sống 4 năm tại Việt Nam bày tỏ sự cuốn hút trước không gian thanh bình, hệ thống bảo tàng và các công trình kiến trúc cổ kính. Sự cởi mở của Hà Nội chính là môi trường lý tưởng để Jazz bén rễ và kết nối các tâm hồn yêu âm nhạc.

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Khoảnh khắc ngẫu hứng ngay tại tọa đàm giữa NSƯT Quyền Văn Minh, nghệ sĩ David Carlos Valdez Davis và nhạc sĩ Dương Cầm với giai điệu dân ca "Trống cơm".

Điểm nhấn của sự kiện là khoảnh khắc hòa tấu ngẫu hứng ngay trên sân khấu giữa NSƯT Quyền Văn Minh, nghệ sĩ David Carlos Valdez Davis và nhạc sĩ Dương Cầm qua giai điệu dân ca quen thuộc “Trống cơm”. Sự hòa quyện giữa nhịp điệu phóng khoáng của Jazz và tinh hoa âm nhạc dân gian Việt Nam đã mang lại cảm xúc bùng nổ cho hội trường, cho thấy tinh thần đối thoại văn hóa không khoảng cách.

Với vị thế Thành phố sáng tạo đã được UNESCO công nhận, các diễn giả nhận định Hà Nội cần tiếp tục ươm mầm lực lượng nghệ sĩ trẻ và mở rộng các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Việc duy trì những chuỗi sự kiện quy mô như Hanoi Jazztival, kết hợp biểu diễn Jazz với không gian di sản sẽ tạo nên sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo, vừa tôn vinh giá trị truyền thống vừa khẳng định thương hiệu Hà Nội trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.

Hoàng Yến/VOV.VN
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