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Hàng ngàn khán giả "cháy" cùng Bốc Fest 2026 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Chủ Nhật, 10:46, 20/09/2026
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VOV.VN - Lễ hội âm nhạc Bốc Fest mùa đầu tiên đã diễn ra vào chiều tối 19/9 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, có sự góp mặt của 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc và khoảng 5.000 khán giả. Chương trình nổi bật với các tiết mục kết hợp giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Bốc Fest 2026 do Công ty Cổ phần Truyền thông My Tonic tổ chức tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội). Lễ hội âm nhạc này có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY.

hang ngan khan gia chay cung boc fest 2026 tai nha may xe lua gia lam hinh anh 1
Khoảng 5.000 khán giả đã tham dự Bốc Fest 2026 tại Hà Nội chiều tối 19/9. Ảnh: BTC

Kết nối các thế hệ nghệ sĩ

Theo ban tổ chức, mùa đầu tiên của Bốc Fest hướng đến hình ảnh một lễ hội âm nhạc nơi các thế hệ nghệ sĩ có thể gặp gỡ và cùng xuất hiện trên sân khấu. Những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động được kết hợp với các gương mặt trẻ, tạo nên những tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Tại đêm diễn, khán giả lần lượt theo dõi 4 màn kết hợp: Bức Tường và RHYDER với “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá”; Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân với “Hương ngọc lan”; Hải Bột và 52Hz với “Now she don't” và Vinh Khuất và LEXXY với “Quá lâu”.

hang ngan khan gia chay cung boc fest 2026 tai nha may xe lua gia lam hinh anh 2
Ảnh: BTC

Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bốc Fest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình.

Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới.

Khoảng 5.000 khán giả đã tham dự Bốc Fest 2026 trong chiều tối 19/9. Không gian Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình.

hang ngan khan gia chay cung boc fest 2026 tai nha may xe lua gia lam hinh anh 3
Ảnh: BTC

Mỗi mùa Bốc Fest sẽ như một “trạm văn hóa”

Lễ hội âm nhạc Bốc Fest mang thông điệp “Bốc lửa bỏ tai người”, do Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh chỉ đạo.

Theo ý tưởng của My Tonic, Bốc Fest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa. Mỗi mùa sẽ được phát triển như một “trạm văn hóa”, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cùng thuộc hệ thống thương hiệu Bốc Fest.

Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm nhạc rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng “trạm văn hóa” được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo.

Nam Anh/VOV.VN
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