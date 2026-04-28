Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”

Thứ Ba, 19:57, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối nay 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), trong không khí cả nước hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh “Bình yên Tổ quốc”, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội và Công an. Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, đây sẽ là khoảnh khắc tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Ông chia sẻ: “Với tên gọi Bình yên Tổ quốc, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng: Từ biển trời bao la, nơi biên cương gió lộng đến từng con phố, luôn có hình ảnh người chiến sĩ Quân đội, Công an âm thầm làm nhiệm vụ, canh giữ từng tấc đất, gìn giữ bình yên cho nhân dân”.

chuong trinh nghe thuat chinh luan dac biet Am vang to quoc hinh anh 1

Phân cảnh này không chỉ tái hiện hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Với quy mô lớn cùng cách dàn dựng thực cảnh kết hợp âm nhạc, tiết mục được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả có mặt tại sân vận động.

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều tiết mục đáng chú ý với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi bật. Ca sĩ Hòa Minzy sẽ trình diễn ca khúc “Người Việt mình thương nhau” cùng 500 diễn viên múa. Ngoài ra, cô cũng sẽ biểu diễn ca khúc “Lá xanh” cùng NSND Hà Thủy, tạo nên điểm giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu.

“Âm vang Tổ quốc” được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, gồm ba chương “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần II kéo dài 60 phút, hướng đến khán giả trẻ với các tiết mục mang màu sắc hiện đại hơn, phát trên nền tảng số. Chương trình khép lại bằng màn bắn pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội.

Về tổng thể, chương trình lấy hình tượng trống đồng làm cảm hứng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với nhiều loại hình âm nhạc như giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Qua đó, ê-kíp mong muốn tái hiện chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa và khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng khán giả.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng các ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung, bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội và dàn nhạc giao hưởng, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc thái. Sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và phong cách biểu diễn khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm diễn vừa hào hùng, sâu lắng, vừa hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

PV/VOV.VN
Tag: concert quốc gia Mỹ Đình chương trình nghệ thuật 28/4 hơn 1000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang biểu diễn thực cảnh Bình yên Tổ quốc Nguyễn Trung Dũng Hòa Minzy Người Việt thương nhau Lá xanh NSND Hà Thủy Tùng Dương Đức Phúc Anh Tú Dương Hoàng Yến Nguyễn Trần Trung Quân Bức Tường Ngũ Cung concert chính luận biểu diễn thực cảnh pháo hoa Hà Nội
“Lúa chín nhưng không cúi đầu” vấp tranh luận gay gắt, nhạc sĩ sửa lời
VOV.VN - Sau nhiều ngày gây tranh luận trên mạng xã hội, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết anh đã chủ động viết lại phần lời liên quan đến câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Đây được xem là diễn biến mới nhất sau khi ca từ này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều...

Châu Đăng Khoa nói gì về tranh cãi câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"?
VOV.VN - Sau khi MV "Người Việt mình thương nhau" của Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Trước nhiều ý kiến trái chiều, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng giải thích về dụng ý khi viết ca từ này.

Phát động cuộc thi tìm kiếm giọng ca nhí toàn quốc "Sơn Ca Vàng 2026"
VOV.VN - Cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức khởi động, mở ra sân chơi âm nhạc quy mô cho thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên cả nước.

