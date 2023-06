Những bài hát hay nhất đầu năm 2023

Khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã có một nửa 2023 tuyệt vời với sự đa dạng thể loại âm nhạc: Hiphop, Pop, Punk, Dance, Afrobeats đến cả nhạc Mexico. Ngoài sự góp mặt của những tên tuổi cộm cán như Shakira, Madonna, The Weeknd, Playboi Carti hay Ice Spice,... làn sóng Kpop nổi lên như một hiện tượng khi một số nghệ sĩ từ xứ sở kim chi được Rolling Stone liệt kê vào danh sách danh giá này, NewJeans - được xem là siêu tân binh của năm 2022 khi có hàng loạt hits nổi tiếng khắp Hàn Quốc và châu Á, Jimin (BTS), Jisoo (BLACKPINK)...

Sau đây là những ca khúc đáng nghe nhất nửa đầu năm 2023 theo đánh giá của Rolling Stone:

Kill Bill - SZA feat. Doja Cat

“Kill Bill” đã trở thành đĩa đơn tiêu biểu trong album mang tính bước ngoặt năm 2022 của SZA, “SOS”, thành công rực rỡ trên các bảng xếp hạng và là những gì tinh hoa nhất khiến Solana Rowe trở thành một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của thế hệ này. Cô ấy tìm cách để đưa văn hóa đại chúng đương đại, sự hỗn loạn trong con người và sự tự phê bình gay gắt một cách ngắn gọn, hấp dẫn vào thế giới của màu sắc và sự thật. Bản phối lại năm nay được mở đầu bằng một cảnh trả thù sống động trên nền rap của Doja Cat, người có khả năng cảm thụ hip-hop cổ điển đã khai quật được nền tảng boom-bap của “Kill Bill.”

Princess Diana - Ice Spice feat. Nicki Minaj

Lại tiếp tục là một năm của Ice Spice với bản phối lại ăn khách cho ca khúc do RiotUSA sản xuất từ EP “Like..?”. Đây là minh chứng mới nhất cho việc Nicki Minaj một lần nữa chúc phúc cho làn sóng nữ hoàng nhạc rap mới, ngay cả khi cô ấy chưa sẵn sàng từ bỏ vương miện của mình: “Of course I be pushing they buttons/I hold the control like the gamers,”, trong khi đó, Ice Spice nổi bật với cách xử lý bài hát hài hước nhưng vẫn ổn định và mượt mà.

A&W - Lana Del Rey

“A&W” là tâm điểm trong album “Did You Know There a Tunnel Under Ocean Blvd” của Del Rey, một cuộc phiêu lưu quay cuồng kéo dài bảy phút xuyên qua những câu chuyện thần thoại của chính nàng nghệ sĩ.

Flowers - Miley Cyrus

Một trong những bản hit phá nhiều kỷ lục về lượng phát trực tuyến trên Spotify và viral toàn cầu những tháng đầu năm ghi dấu sự trở lại của Miley Cyrus.

Not Strong Enough - Boygenius

Boygenius — siêu nhóm nhạc gồm các ca sĩ kiêm nhạc sĩ Julien Baker, Phoebe Bridgers và Lucy Dacus — cuối cùng đã ra mắt album đầu tay được chờ đợi từ rất lâu, “The Record”, vào mùa xuân năm nay. “Not Strong Enough” thể hiện ý thức sáng tạo về lịch sử âm nhạc của họ — mở đầu bằng một vài đoạn gảy đàn của Joni Mitchell trước khi chuyển sang giai điệu New Order của thập niên 1980, với phần điệp khúc được gọt dũa từ bản nhạc cổ điển “Strong Enough” của Sheryl Crow.

Void - Melanie Martinez

Một album dựa trên chủ đề hồi quy tiền kiếp, với câu chuyện về một nàng tiên bốn mắt ở địa phủ, Portals không phải là điều người ta mong đợi từ một sinh viên tốt nghiệp từ “trường âm nhạc” The Voice.

Nhưng đĩa đơn “Void” cho thấy khuynh hướng thử nghiệm của Melanie Martinez không làm lu mờ niềm đam mê pop-rock của cô ấy. Bài quốc ca người máy gợi cho người nghe liên tưởng đến hình ảnh Grimes ở đỉnh cao Art Angels ma quái của cô ấy, với phần điệp khúc hấp dẫn đến mức bạn sẽ phải nghe vài lần để hiểu cách chơi chữ đẫm máu, thắt nút của nó.

OMG - NewJeans

Tinh nghịch và vui nhộn, đại diện đến từ Hàn Quốc NewJeans đã thành công trong việc sử dụng âm nhạc và hòa âm diệu kỳ để khắc họa đầy đủ những xúc cảm rung động trong tình yêu đầu tiên.

Là một sự hồi tưởng lại những khoảnh khắc hoàng kim nhất của R&B thập niên 90 và mang sức hấp dẫn của thế kỷ 21, “OMG” là một bài hát pop nguyên sơ với giai điệu tươi sáng rực rỡ.

Vampiros - Rosalía and Rauw Alejandro

Một sản phẩm mang âm hưởng Latin của ROSALÍA, Được chọn lọc từ một EP gồm ba ca khúc kỷ niệm mối quan hệ hợp tác của cô với ngôi sao nhạc reggaeton mới nổi Rauw Alejandro.

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira and Bizarrap

Không ai nghĩ rằng Shakira sẽ hợp tác với nhà sản xuất người Argentina Bizarrap,nhưng Shakira đã thể hiện những kĩ năng tuyệt vời của mình trên nền nhịp điệu mạnh mẽ của “Bzrp Music Sessions, Vol. 53.”

Calm Down - Rema feat. Selena Gomez

Tiếp nối sự thành công của bản hit được phát hành vào tháng 2/2022 đã biến Rema thành hiện tượng toàn cầu vào năm ngoái, bản phối lại cùng sự kết hợp của Selena Gomez đã nâng ‘Calm Down’ lên một tầm cao mới khi bài hát lọt vào U.S. Top Five - một tiền lệ chưa từng có đối với bất kỳ nghệ sĩ Nigeria nào.

Popular - The Weeknd feat. Playboi Carti and Madonna

Bỏ qua những vấn đề tranh cãi xoay quanh bộ phim mới của The Weeknd ‘The Idol’, vẫn còn một viên ngọc quý mà khán giả không nên bỏ lỡ: nhạc phim. ‘Popular’ của The Weeknd kết hợp với Playboi Carti và Madonna được sản xuất bởi Metro Boomin và Mike Dean, là bản hit pop pha trộn khéo léo giữa R&B và synth.

Ngoài ra, còn 1 số ca khúc nổi bật khác được Rolling Stone nhắc tên:

'Search & Rescue' - Drake

'Put It on Da Floor' - Latto

'Just Wanna Rock' - Lil Uzi Vert

'Black' - YoungBoy Never Broke Again

'Back in Office' - Saba and No I.D.

'Sorry Not Sorry' - Tyler, the Creator

'All My Life' - Lil Durk feat. J. Cole

'Run, Run, Run' - McKinley Dixon

'Fly Girl' - FLO feat. Missy Elliott

'Sure Thing (Sped Up)' - Miguel

'Only Have Eyes 42' - Janelle Monáe

'Like Crazy' - Jimin

'I Wish You Roses' - Kali Uchis

'Told Ya' - Chlöe feat. Missy Elliott

'Flower' - Jisoo

'Cupid' - Fifty Fifty

'Green Honda' - Benee

'I'm Not High, I'm in Love' - Bebe Rexha

'Boy’s a Liar Pt. 2' - PinkPantheress feat. Ice Spice./.