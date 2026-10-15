Tìm kiếm những giọng ca, tài năng nhạc cụ trẻ từ ghế nhà trường

Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027” do Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức, có sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, cho rằng cuộc thi không chỉ nhằm phát hiện tài năng mà còn có thể góp phần khơi dậy phong trào âm nhạc trong các nhà trường. Thông qua đó chọn được tài năng âm nhạc học đường và phát động phong trào ca hát trong các nhà trường, để tiếp thêm tự tin cho các em trên con đường phía trước.

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, phát biểu tại chương trình.

Ông cũng kỳ vọng từ một điểm trường ban đầu, cuộc thi có thể từng bước được mở rộng tới nhiều điểm trường, đơn vị khác, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổ chức, xét tuyển và chấm chọn phải công khai, minh bạch.

Từ góc độ chuyên môn, NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đánh giá điểm đáng chú ý của cuộc thi là không chỉ dừng ở ca hát mà còn mở rộng sang biểu diễn nhạc cụ.

“Cuộc thi chia ra nhiều thể loại âm nhạc để các em tự lựa chọn thế mạnh của mình. Đặc biệt có cả thi độc tấu và hòa tấu, có thể tạo thành dàn nhạc nhỏ với khoảng chục người rồi”, ông Phạm Ngọc Khôi chia sẻ. Theo ông, thông qua sân chơi này có thể phát hiện những học sinh thực sự có sự kiên trì, đam mê và năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng.

NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ tại lễ phát động.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho rằng việc giành giải chưa phải đích đến cuối cùng đối với những học sinh có năng khiếu.

“Giải thưởng chỉ là mốc đánh dấu, ghi nhận tài năng của các cháu, còn con đường phía trước còn dài, cần sự hỗ trợ, bệ đỡ tích cực từ gia đình và nhà trường. Đó là hành trình dài cần sự chăm lo lâu dài, kỳ công và trách nhiệm”, ông Hoàng Dự nhấn mạnh.

Theo ông, bên cạnh các phần thưởng, đơn vị tổ chức dự kiến phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tạo điều kiện để những học sinh có năng khiếu tham gia các sự kiện, hoạt động giao lưu nghệ thuật tại trường học, qua đó tiếp tục rèn luyện và bộc lộ khả năng.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Theo thể lệ, thí sinh có thể tham gia phần thi thanh nhạc cá nhân hoặc nhóm ca tối đa 8 thành viên; nhạc cụ theo hình thức độc tấu hoặc hòa tấu tối đa 10 thành viên; cùng các tiết mục âm nhạc tổng hợp. Năm nhóm thể loại gồm nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng và nhạc quốc tế. Thí sinh có thể biểu diễn bằng tiếng Việt hoặc ngoại ngữ.

Cuộc thi kết hợp hình thức trực tuyến và biểu diễn trực tiếp. Vòng sơ khảo online bắt đầu nhận bài từ ngày 20/10/2026, dự kiến kết thúc lúc 23h59 ngày 10/12/2026. Thí sinh quay video mộc theo khung hình đứng, không cắt ghép, không sử dụng công cụ chỉnh giọng, sau đó đăng lên TikTok hoặc Facebook theo hướng dẫn của Ban tổ chức và gửi đường dẫn về hệ thống.

Cuộc thi dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT với các nội dung thanh nhạc, nhạc cụ và âm nhạc tổng hợp.

Kết quả sơ khảo được tính trên thang 120 điểm, trong đó Hội đồng chuyên môn chấm 100 điểm, 20 điểm còn lại đến từ bình chọn cộng đồng. Ban tổ chức cho biết phần điểm tương tác sẽ bị loại nếu phát hiện hành vi mua lượt thích hoặc chạy quảng cáo. Danh sách thí sinh vào vòng tiếp theo dự kiến được công bố ngày 16/1/2027.

Các thí sinh vượt qua sơ khảo sẽ tham gia bán kết vào cuối tháng 1/2027. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 3/2027, yêu cầu thí sinh trình diễn một tác phẩm mới. Gala công diễn và trao giải dự kiến tổ chức tối 24/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.