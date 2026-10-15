Phát động cuộc thi sáng tác về thương binh, liệt sĩ và người có công

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ở ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc.

Cuộc thi hướng tới những tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng chiến tranh, sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn phản ánh số phận, cuộc sống của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công và những câu chuyện tri ân trong đời sống hôm nay.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết hoạt động được tổ chức hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cuộc thi cũng được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy trở thành ký ức nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị của hòa bình.

“Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong khuôn khổ lễ phát động.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng đến cả văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Ban Tổ chức mong muốn có thêm những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Trong đó, phạm vi đề tài không chỉ giới hạn ở việc tái hiện chiến tranh. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, các tác phẩm có thể đi sâu vào những câu chuyện, con người ở nhiều thời điểm khác nhau.

“Ban Tổ chức kỳ vọng các tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng, mà còn khắc họa những số phận, những con người bình dị, những gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Qua đó, những câu chuyện trong quá khứ được kết nối với hiện tại, để sự tri ân không chỉ được thể hiện qua ký ức mà còn bằng nhận thức, tình cảm và những hành động trong đời sống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tuyển chọn, đánh giá tác phẩm, trong đó đề cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và tôn trọng sự sáng tạo của tác giả.

Chia sẻ tại lễ phát động, nhạc sĩ Trương Quý Hải cho rằng sáng tác về những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước là một dòng chảy đặc biệt trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam. Theo ông, những tác phẩm mang tinh thần tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng bày tỏ xúc động khi tham dự lễ phát động. Ông cho rằng, dù hoạt động ở những chuyên ngành, đơn vị và vị trí khác nhau, sự kiện là dịp để các văn nghệ sĩ cùng gặp gỡ, tập hợp, qua đó thể hiện tình cảm và lòng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm thêm những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, qua đó lưu giữ những câu chuyện, ký ức và sự tri ân qua các thế hệ. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2027.