VOV.VN - Giai điệu tha thiết thể hiện ý chí vững vàng, lòng tự hào cùng tình yêu biển đảo quê hương, bài hát "Đất nước bên bờ sóng" của nhạc sĩ Thái Văn Hóa do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng về tình yêu cuộc sống mới và nhịp điệu phát triển của đô thị ven biển, bài hát "Nha Trang mùa thu lại về" của nhạc sĩ Văn Ký do NSƯT Ái Vân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, cùng ý chí kiên cường bám trụ biên cương bảo vệ Tổ quốc, bài hát "Tiếng đàn bên bờ sông biên giới" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng, NSƯT Tiến Thành, ca sĩ Ngọc Tân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong gợi mở một không gian mùa thu lãng mạn đầy chất thơ cùng nỗi niềm hoài niệm da diết. Bài hát do NSND Mai Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khắc họa hình ảnh Thủ đô bình yên, kiên cường sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, bài hát "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.