Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ trong “phòng khách” âm nhạc

Sau dấu ấn từ số đầu tiên, live concert Phòng khách 3 thế hệ sẽ trở lại với số thứ 2 vào lúc 20h ngày 22/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca – nhạc sĩ Thắng và Marzuz. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, tiếp tục hành trình kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Thành công của số đầu tiên không chỉ được đo bằng những tràng pháo tay hay sự yêu mến của khán giả, mà quan trọng hơn là đã chạm tới một nhu cầu kết nối rất thật trong đời sống hôm nay. Trong gần ba giờ đồng hồ, Nhà hát Hồ Gươm được ví như một “phòng khách lớn”, nơi những người xa lạ cùng chia sẻ ký ức, những thế hệ khác nhau tìm thấy điểm chung và những khoảng cách vô hình được thu hẹp bằng âm nhạc.

Nhiều khán giả cho biết điều đọng lại không chỉ là những bản phối mới hay màn kết hợp bất ngờ, mà là cảm giác được sống lại cùng ký ức gia đình: người cha hát theo ca khúc tuổi trẻ, người mẹ xúc động khi nghe lại giai điệu cũ, và người trẻ bất ngờ khi nhận ra âm nhạc của thế hệ trước gần gũi hơn tưởng tượng.

Diva Hà Trần

Chính những cảm xúc đó là động lực để ê-kíp tiếp tục thực hiện Phòng khách 3 thế hệ số 2. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, đây không đơn thuần là sự tiếp nối của một chương trình thành công, mà là sự tiếp nối của một giá trị nhân văn đã chạm đến trái tim khán giả – một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng, không nhằm so sánh cũ – mới mà để tạo ra sự kết nối.

Trong vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc, Dương Cầm tiếp tục theo đuổi tư duy kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Anh không ghép nghệ sĩ ngẫu nhiên mà tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc, từ đó tạo nên những bản mashup như những cuộc đối thoại âm nhạc. Những bài hát cách nhau hàng chục năm có thể gặp nhau trong cùng một không gian biểu diễn, mở ra những tầng ý nghĩa mới.

Bên cạnh âm nhạc, đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường tiếp tục đảm nhiệm vai trò kiến tạo không gian trình diễn. Với thế mạnh về ánh sáng và ngôn ngữ thị giác, anh xây dựng một không gian vừa hiện đại, vừa ấm áp, đúng tinh thần “phòng khách” – nơi cảm xúc được dẫn dắt qua ánh sáng, màu sắc và bố cục sân khấu.

Điểm đặc biệt của số thứ 2 là sự quy tụ của 5 nghệ sĩ thuộc 3 thế hệ âm nhạc Việt Nam. Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến – gắn liền với hình ảnh “gã du ca” của âm nhạc Việt Nam, mang tinh thần tự do và giàu trải nghiệm. Ca sĩ Hà Trần được biết đến với khả năng biến hóa đa dạng và tư duy âm nhạc hiện đại.

Phan Mạnh Quỳnh

Đại diện thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới là Phan Mạnh Quỳnh, người ghi dấu bằng những ca khúc giàu cảm xúc và chân thật. Thế hệ trẻ được đại diện bởi Thắng (Ngọt), mang tinh thần indie tự do, giàu chiêm nghiệm, và Marzuz – giọng ca trẻ với những sáng tác mang màu sắc tự sự, gần gũi với cảm xúc chữa lành.

Năm nghệ sĩ với năm thế giới âm nhạc khác nhau sẽ cùng xuất hiện trên một sân khấu, dưới sự kết nối của Dương Cầm. Những khác biệt không tạo khoảng cách mà trở thành chất liệu để hình thành các cuộc đối thoại âm nhạc, nơi ký ức, hiện tại và góc nhìn mới được đặt cạnh nhau trong cùng một không gian nghệ thuật.

Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với mong muốn tạo ra một không gian để con người ngồi lại, lắng nghe nhau và tìm thấy nhau qua âm nhạc – nơi những giai điệu không chỉ để thưởng thức, mà còn để kết nối các thế hệ trong cùng một mái nhà cảm xúc.