Trước giờ phát hành album, BTS hé lộ ca khúc kết hợp với Ed Sheeran

Sau những màn "nhá hàng" MV ca khúc chủ đề "Boy with luv" khiến người hâm mộ phấn khích, nhóm nhạc đình đám BTS tiếp tục "gây bão" khi công bố ca khúc kết hợp với nam ca sĩ Ed Sheeran trong album mới.

BTS sẽ kết hợp với Ed Sheeran trong ca khúc "Make It Right".

Cụ thể trong thông cáo báo chí mới đây, ca khúc đánh dấu sự hợp tác giữa nhóm nhạc xứ sở Kim chi với chủ nhân bản hit "Shape of you" là ca khúc mang tên “Make It Right". Dù rằng chưa rõ ngôi sao người Anh tham gia với tư cách nhà sản xuất hay sẽ góp giọng trực tiếp trong ca khúc này, tuy nhiên chắc chắn đây sẽ là một màn kết hợp mà khán giả không thể bỏ qua.



Trước đó, thành viên nhóm nhạc Suga đã đăng tải lên tài khoản Twitter của BTS một hình ảnh cho thấy nam rapper đang ở trong phòng thu với chú thích là “Đây là ca khúc dành cho bạn, Ed Sheeran" tiết lộ về việc hợp tác này. Trong khi đó, Ed Sheeran cũng đã úp mở về triển vọng hợp tác với BTS trong lần giao lưu với người hâm mộ.

Ca sĩ Ed Sheeran được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc nước Anh" và là một trong những nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Bên cạnh ca khúc “Make It Right", BTS cũng hợp tác với Halsey cho đĩa đơn chủ đề “Boy With Luv”. BTS còn cho biết mini album lần này sẽ thể hiện sự trưởng thành và cái nhìn hiểu biết của nhóm về tình yêu, và thế giới ngày xung quanh họ. Các bài hát mang một thông điệp rõ ràng: tìm thấy niềm vui trong tình yêu và vươn ra thế giới.



Mini album "Map of the Soul: Persona" dù chưa chính thức phát hành nhưng đã nhận được sự quan tâm và mong chờ của người yêu âm nhạc thế giới. Điều này khẳng định màn tái xuất lần này của BTS sẽ có sức công phá lớn, dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước./.

