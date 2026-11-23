Trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn điện ảnh người Serbia Emir Kusturica, được truyền thông Nga và Ấn Độ dẫn lại hôm qua (22/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Ấn Độ là một nền văn minh cổ xưa vô cùng hấp dẫn. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy hứng thú. Cách đây không lâu, trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Narendra Modi, tôi đã hỏi ông có bao nhiêu người dân sử dụng ngôn ngữ chính của đất nước. Ông cho biết con số vào khoảng 600 triệu người, trong khi tổng dân số lên tới 1,5 tỷ người. Điều đó có nghĩa là phần lớn dân số sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Chẳng phải điều này rất đáng kinh ngạc sao? Thực sự, đó là một điều hết sức ấn tượng”.

Phát biểu của Nhà lãnh đạo Nga đến từ cơ sở thực tế Ấn Độ là một trong những quốc gia đa dạng ngôn ngữ nhất thế giới. Hiến pháp nước này công nhận 22 ngôn ngữ trong Danh mục VIII. Bên cạnh tiếng Hindi và tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động chính thức của Liên bang, các bang có những ngôn ngữ riêng như Tamil, Telugu, Bengali, Marathi và Punjabi, gắn với lịch sử, văn học và bản sắc của từng cộng đồng.

Sự đa dạng còn thể hiện rõ trong đời sống tôn giáo, phong tục và văn hóa. Hindu giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Kitô giáo và nhiều tôn giáo khác cùng hiện diện, tạo nên một không gian văn minh nhiều màu sắc. Điều đặc biệt là sự thống nhất quốc gia không đòi hỏi các cộng đồng phải từ bỏ ngôn ngữ hay bản sắc riêng. Hệ thống liên bang và các thiết chế hiến pháp góp phần duy trì sự gắn kết giữa các vùng miền, dù những khác biệt về ngôn ngữ và bản sắc vẫn là chủ đề tranh luận trong đời sống chính trị Ấn Độ.

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Đây cũng là nét đặc trưng của Ấn Độ từng được nhiều nhà lãnh đạo quốc tế ghi nhận. Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nhấn mạnh rằng sự đa dạng chính là sức mạnh của cả Ấn Độ và Mỹ. Ông cho rằng khả năng duy trì nền dân chủ trong một xã hội rộng lớn với nhiều khác biệt về ngôn ngữ, tín ngưỡng và cộng đồng của Ấn Độ là điều có thể truyền cảm hứng cho thế giới.

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng từng đánh giá cao khả năng đoàn kết các cộng đồng đa ngôn ngữ, đa tôn giáo và đa sắc tộc của Ấn Độ, gọi đó là “sự thống nhất trong đa dạng”. Những nhận xét này cho thấy sức hấp dẫn của Ấn Độ không chỉ nằm ở bề dày lịch sử hay quy mô dân số, mà còn ở nỗ lực duy trì sự gắn kết giữa những cộng đồng có bản sắc rất khác nhau.

Trong một thế giới còn nhiều bất đồng về sắc tộc, tôn giáo và bản sắc, câu chuyện đa dạng ngôn ngữ và văn hóa của Ấn Độ mang ý nghĩa đáng chú ý: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự, mà còn ở khả năng dung hòa khác biệt, gìn giữ bản sắc và tạo dựng sự gắn kết xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn và vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.