Điểm nhấn của triển lãm “Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số” là tác phẩm "Vũ trung sơn thủy" (Non nước trong mưa), một bài thơ đặc sắc của vua Thiệu Trị, được sáng tác theo thể hồi văn kiêm liên hoàn. Đây là thể thơ có cấu trúc đặc biệt, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, âm vận và niêm luật. Chỉ với 56 chữ, nhà vua đã tạo nên một tác phẩm có thể đọc thành 128 bài thơ khác nhau, gồm 64 bài thất ngôn và 64 bài ngũ ngôn.

Thông qua ứng dụng công nghệ số, khách tham quan có thể trực quan khám phá cấu trúc, quy luật vận hành của thể thơ hồi văn kiêm liên hoàn; tìm hiểu những cách đọc khác nhau của tác phẩm. Đặc biệt, công chúng còn được trực tiếp tham gia trò chơi giải thơ tương tác, trải nghiệm sự biến hóa độc đáo của ngôn từ và tài năng sáng tạo của vua Thiệu Trị.

Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số

Vua Thiệu Trị là vị hoàng đế nổi tiếng hay chữ, để lại di sản thơ ca đồ sộ với gần 3.700 tác phẩm. Trong đó, bài thơ "Vũ trung sơn thủy" được sáng tác năm 1845, in trong tập "Ngự chế thi tam tập". Tác phẩm còn được khảm xà cừ trên phần đố bản điện Long An, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật thi ca và trang trí kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Đây cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu thuộc hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, giá trị đặc biệt của tác phẩm không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở kỹ thuật sáng tạo ngôn từ rất công phu: “Trong hệ thống di sản cung đình triều Nguyễn thì hệ thống di sản thơ ca của các Hoàng đế là một tập hợp cực kỳ quan trọng, nhưng lâu nay hầu như các công trình nghiên cứu khoa học và giới truyền thông rất ít phổ biến. Chúng tôi muốn qua công nghệ số để cộng đồng biết thêm những trường hợp đặc sắc trong di sản văn học cung đình triều Nguyễn”.

Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu thơ Ngự chế của vua Thiệu Trị mở ra phương thức tiếp cận mới đối với di sản văn học cung đình. Thay vì chỉ tìm hiểu qua tư liệu, hiện vật trưng bày, người xem có thể trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm những giá trị nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm.

Du khách tham gia triển lãm “Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số”

Đối với thế hệ trẻ, cách tiếp cận này giúp những giá trị văn hóa vốn được xem là khó hiểu, khó tiếp cận trở nên sinh động và gần gũi hơn. Em Ksor H’ Bluôn (sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế) chia sẻ: “Trước kia, chúng em chỉ được tiếp xúc qua những sách sử, thơ của các vị vua thì được viết bằng chữ Hán, phải tìm hiểu nhiều trên các mạng xã hội khác làm công cụ hỗ trợ để tìm hiểu sâu hơn. Lần này thì những công nghệ đó trực tiếp giúp thế hệ trẻ tìm hiểu một cách rõ ràng, sâu sắc hơn về các bài thơ. Công nghệ này giúp mọi người được tiếp cận một cách dễ dàng và cũng dễ dàng liên tưởng với các bài thơ ca, bối cảnh lịch sử trong bài thơ đó”.

Triển lãm góp phần kết nối di sản văn hóa truyền thống với đời sống đương đại, khơi gợi sự quan tâm của công chúng, nhất là thế hệ trẻ đối với di sản văn học cung đình triều Nguyễn.