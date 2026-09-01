Ấn tượng đêm hội “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”

Mở đầu chương trình là màn hát múa “Mộc Châu vui Tết Độc lập”, tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên. Những giai điệu vui tươi, khỏe khoắn, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống đã thay lời chào nồng hậu của Mộc Châu gửi tới du khách gần xa.

Tối 1/9 đã diễn ra đêm hội “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu.

Với chủ đề “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Mộc Châu thức giấc”, “Tiếng gọi mùa yêu” và “Mộc Châu gọi bạn”. Các tiết mục được kết nối liền mạch bằng âm nhạc, lời bình, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu, kể câu chuyện từ lúc thiên nhiên cất tiếng, con người đáp lời đến khi tình yêu với miền cao nguyên nở hoa.

Các tiết mục đặc sắc kể câu chuyện từ lúc thiên nhiên cất tiếng, con người đáp lời đến khi tình yêu với miền cao nguyên nở hoa.

Ở chương đầu, Mộc Châu hiện lên giữa đại ngàn với núi non hùng vĩ, thung lũng xanh, những mùa hoa rực rỡ và nhịp sống bình yên của các bản làng. Qua các tiết mục “Bản hòa ca thiên nhiên”, “Tiếng rừng”, “Kỳ vĩ miền di sản”, “Mộc Châu thức giấc”, khán giả được cảm nhận một miền đất vừa khoáng đạt, nên thơ, vừa trẻ trung và căng tràn sức sống.

Đêm hội đã tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên.

Không gian văn hóa các dân tộc trở thành điểm nhấn trong chương “Tiếng gọi mùa yêu”. Mỗi dân tộc cất lên một tiếng gọi riêng: người Mông gọi bạn bằng tiếng khèn và điệu nhảy Tha Khềnh; người Dao gọi mùa hội bằng tiếng trống, tiếng chuông; người Thái kết nối cộng đồng trong vòng xòe; người Mường gửi ký ức bản làng qua tiếng chiêng ngân vang.

Không gian văn hóa các dân tộc trở thành điểm nhấn trong chương “Tiếng gọi mùa yêu”.

Thông qua ngôn ngữ ca, múa, nhạc hiện đại kết hợp chất liệu văn hóa dân gian, “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” đã góp phần quảng bá hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện và hấp dẫn, nơi du khách không chỉ đến để thưởng ngoạn cảnh sắc mà còn để cảm nhận tình đất, tình người và mong muốn trở lại.

Đêm nghệ thuật đặc sắc đã để lại ấn tượng tốt đẹp với mỗi người dân, du khách tới tham gia.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 cho biết: “Tỉnh Sơn La mong muốn lan tỏa, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, văn hóa, con người, du lịch, miền đất và con người Sơn La để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La”.