Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), thành phố Bắc Ninh tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật từ ngày 16 - 25/11, với nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, trải nghiệm di sản và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Từ ngày 18 - 25/11, Ban Quản lý di tích Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tổ chức trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Cùng thời gian, Bảo tàng thành phố tổ chức giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc, kết hợp các hoạt động giáo dục và trải nghiệm di sản.

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

Tại Thư viện Bắc Ninh, từ ngày 21 - 25/11, người dân và du khách có thể tham quan không gian trưng bày sách, báo, tư liệu, địa chí cùng các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh. Triển lãm tranh cổ động về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh cũng được tổ chức tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Đáng chú ý, Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Nhà hát Quan họ, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc. Tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Dân ca Quan họ, hát Chèo, hát Chầu văn, hát Then - đàn Tính; kết hợp độc tấu violin, guitar và trình diễn trang phục các dân tộc.

Trong ngày, tại Quảng trường 3/2 và các tuyến phố trung tâm phường Bắc Giang còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Tại phường Kinh Bắc, tối 24/11, chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan sẽ là điểm nhấn. Cùng với đó là các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực.

Bắc Ninh cũng dự kiến tổ chức Lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng, giới thiệu các món ăn đặc trưng gắn với làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Tại các xã, phường, hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, gồm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm làng nghề và giới thiệu ẩm thực địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bắc Ninh hướng tới đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.