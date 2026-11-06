English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

Thứ Sáu, 09:58, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 16 - 25/11, Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nhiều điểm nhấn như trưng bày tranh Đông Hồ, Liên hoan các làng Quan họ gốc, hát Quan họ trên thuyền và quảng bá ẩm thực, làng nghề truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc.

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), thành phố Bắc Ninh tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật từ ngày 16 - 25/11, với nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, trải nghiệm di sản và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Từ ngày 18 - 25/11, Ban Quản lý di tích Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tổ chức trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Cùng thời gian, Bảo tàng thành phố tổ chức giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc, kết hợp các hoạt động giáo dục và trải nghiệm di sản.

bac ninh to chuc chuoi hoat dong quang ba di san, van hoa kinh bac hinh anh 1
Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

Tại Thư viện Bắc Ninh, từ ngày 21 - 25/11, người dân và du khách có thể tham quan không gian trưng bày sách, báo, tư liệu, địa chí cùng các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh. Triển lãm tranh cổ động về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh cũng được tổ chức tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Đáng chú ý, Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Nhà hát Quan họ, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc. Tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Dân ca Quan họ, hát Chèo, hát Chầu văn, hát Then - đàn Tính; kết hợp độc tấu violin, guitar và trình diễn trang phục các dân tộc.

Trong ngày, tại Quảng trường 3/2 và các tuyến phố trung tâm phường Bắc Giang còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Tại phường Kinh Bắc, tối 24/11, chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan sẽ là điểm nhấn. Cùng với đó là các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực.

Bắc Ninh cũng dự kiến tổ chức Lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng, giới thiệu các món ăn đặc trưng gắn với làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Tại các xã, phường, hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, gồm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm làng nghề và giới thiệu ẩm thực địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bắc Ninh hướng tới đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Tiến Dũng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hiện trạng 2 ngôi đình sắp di dời để làm đường nối sân bay Gia Bình, Bắc Ninh
Hiện trạng 2 ngôi đình sắp di dời để làm đường nối sân bay Gia Bình, Bắc Ninh

VOV.VN - Đình Đông Côi, phường Thuận Thành (Bắc Ninh) nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Cách vị trí hiện nay chưa đầy 200m là khu vực dự kiến dựng lại đình.

Hiện trạng 2 ngôi đình sắp di dời để làm đường nối sân bay Gia Bình, Bắc Ninh

Hiện trạng 2 ngôi đình sắp di dời để làm đường nối sân bay Gia Bình, Bắc Ninh

VOV.VN - Đình Đông Côi, phường Thuận Thành (Bắc Ninh) nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Cách vị trí hiện nay chưa đầy 200m là khu vực dự kiến dựng lại đình.

Đồng Kỵ hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh
Đồng Kỵ hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 27/8, phường Đồng Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”.

Đồng Kỵ hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh

Đồng Kỵ hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 27/8, phường Đồng Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”.

Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô
Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

VOV.VN - Nhịp phách Kinh Bắc là sự kiện trải nghiệm và giao lưu Quan họ Bắc Ninh diễn ra tối 1/8 tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện là nhịp cầu kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với công chúng thông qua những làn điệu Quan họ và chương trình giao lưu, trải nghiệm.

Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

VOV.VN - Nhịp phách Kinh Bắc là sự kiện trải nghiệm và giao lưu Quan họ Bắc Ninh diễn ra tối 1/8 tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện là nhịp cầu kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với công chúng thông qua những làn điệu Quan họ và chương trình giao lưu, trải nghiệm.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến gần thế hệ trẻ từ lớp học Hoàn Sơn
Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến gần thế hệ trẻ từ lớp học Hoàn Sơn

VOV.VN - Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua Câu lạc bộ Quan họ Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Không chỉ học hát, học sinh còn được giao lưu tại các lán Quan họ ở Lễ hội Lim, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến gần thế hệ trẻ từ lớp học Hoàn Sơn

Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến gần thế hệ trẻ từ lớp học Hoàn Sơn

VOV.VN - Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua Câu lạc bộ Quan họ Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Không chỉ học hát, học sinh còn được giao lưu tại các lán Quan họ ở Lễ hội Lim, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trai làng cởi trần, đóng khố thi vật cầu nước độc nhất vô nhị ở Bắc Ninh
Trai làng cởi trần, đóng khố thi vật cầu nước độc nhất vô nhị ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hàng nghìn người dân và du khách đổ về làng Vân Hà, Bắc Ninh xem 16 “quân cầu” đóng khố tranh quả cầu gỗ nặng 20kg trong lễ hội vật cầu nước độc đáo.

Trai làng cởi trần, đóng khố thi vật cầu nước độc nhất vô nhị ở Bắc Ninh

Trai làng cởi trần, đóng khố thi vật cầu nước độc nhất vô nhị ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hàng nghìn người dân và du khách đổ về làng Vân Hà, Bắc Ninh xem 16 “quân cầu” đóng khố tranh quả cầu gỗ nặng 20kg trong lễ hội vật cầu nước độc đáo.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc