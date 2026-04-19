Cà Mau: CSGT tìm chủ hơn 3.600 phương tiện tạm giữ quá hạn

Chủ Nhật, 15:07, 19/04/2026
VOV.VN - Cảnh sát giao thông ở Cà Mau đã phát đi thông báo, tìm chủ sở hữu của hàng nghìn phương tiện mà đơn vị này đang tạm giữ.

Ngày 18/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 3.600 phương tiện (xe mô tô, xe máy các loại) vi phạm trật tự an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người quản lý, người sử dụng hợp pháp (gọi chung là chủ sở hữu) không đến giải quyết hoặc có đến xử lý nhưng không đảm bảo các thủ tục theo quy định.

CSGT Cà Mau đang tìm chủ sở hữu của hàng nghìn xe 2 bánh đã quá hạn tạm giữ (Ảnh minh họa: N.A).
CSGT Cà Mau đang tìm chủ sở hữu của hàng nghìn xe 2 bánh đã quá hạn tạm giữ (Ảnh minh họa: N.A).

Đây là số phương tiện do công an cấp huyện bàn giao về Phòng CSGT trước khi giải thể. Đơn vị này cũng đã có văn bản gửi đến các đơn vị của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và địa phương thuộc tỉnh Cà Mau rà soát số phương tiện này, có nằm trong danh sách hoặc dữ liệu vật chứng của vụ án nào; đồng thời thông báo để tìm chủ sở hữu.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ sở hữu không đến giải quyết, cũng như không nhận được thông tin trả lời của các đơn vị, Phòng CSGT sẽ làm các thủ tục xử lý theo quy định.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
