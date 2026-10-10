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Cà phê cốt dừa, phở Việt khiến khách quốc tế thích thú ở Ấn Độ

Thứ Bảy, 23:03, 10/10/2026
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VOV.VN - Tại hội chợ ASEAN 2026 ở New Delhi, những món ăn quen thuộc, sản phẩm thủ công và các tiết mục nghệ thuật Việt Nam tạo nên sức hút riêng với bạn bè quốc tế.

Một góc Việt Nam đầy sức sống đã hiện diện tại Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, nơi những nét đẹp truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với bạn bè quốc tế.

Qua những trải nghiệm ẩm thực và các màn trình diễn nghệ thuật giàu bản sắc, Việt Nam không chỉ giới thiệu nền văn hóa đa dạng mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người thân thiện, hiếu khách và giàu sức sáng tạo.

Đến với Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mang đến ba gian hàng với những nét hấp dẫn riêng: ẩm thực truyền thống với phở và nem, cà phê Việt Nam cùng các sản phẩm thủ công và quà lưu niệm mang dấu ấn văn hóa dân tộc.

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Trang phục và âm nhạc Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu thích. Ảnh: Đình Nam/VOV

Mỗi gian hàng là một cách giới thiệu về Việt Nam, từ hương vị món ăn, nét tinh tế trong sản phẩm thủ công đến những trải nghiệm gần gũi với đời sống thường ngày.

Tại gian hàng ẩm thực, phở và nem là những món ăn được nhiều thực khách quan tâm, dành lời khen. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cách chế biến và trình bày cũng góp phần tạo nên sức hút, đưa gian hàng Việt Nam trở thành điểm dừng chân của đông đảo khách tham quan. Trong khi đó, cà phê Việt Nam lại chinh phục thực khách bằng hương thơm đặc trưng và vị đậm đà..

Chị Devi, Indonesia cho biết, đến từ Indonesia và vừa mới gọi cà phê xong. Chị cho biết, ở gian hàng Việt Nam, chị đã gọi phở, nem rán.

“Các bạn có 4 loại cà phê và tôi đã gọi 3 trong số đó. Loại tôi thích nhất là cà phê cốt dừa của Việt Nam. Vì vậy các bạn cũng nên thử hết những món này nhé”, chị Devi chia sẻ cảm nhận.

Còn anh Ravnish từ ở Delhi thì cho biết, rất yêu Việt Nam. “Tôi và gia đình đã đất nước các bạn 2 năm trước và chúng tôi rất thích nơi này. Tôi đã rất thích cà phê ở Việt Nam, nên khi thấy nó ở đây, tôi muốn uống ngay. Hương vị của nó giống hệt như vậy. Chúng tôi yêu Việt Nam, bởi đó là một đất nước xinh đẹp”, anh Ravnish cho biết.

Chị Tamara Williams, du khách Mỹ cũng cho biết, yêu tất cả các món ăn Việt Nam. Vì vậy hôm nay khi đến Hội chợ này và tôi thấy các bạn có bán phở, tôi đã rất phấn khích. “Tôi đã mua và mang cả về nhà  để ăn - thật tuyệt và thoải mái”, chị nói.

Rời những gian hàng ẩm thực, khách tham quan tiếp tục khám phá thế giới văn hóa Việt qua các sản phẩm thủ công và quà lưu niệm. Mỗi sản phẩm mang một nét riêng, từ sự khéo léo trong chế tác đến những dấu ấn truyền thống được gửi gắm trong từng chi tiết, góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bên cạnh những món ăn đặc sắc, văn hóa Việt Nam cũng đặc biệt thu hút bạn bè quốc tế, chiếm trọn tình cảm của người xem, qua ba tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Nếu “Bắc Bling” khuấy động không khí bằng giai điệu trẻ trung, sôi nổi và những động tác múa đầy năng lượng, thì “Bèo dạt mây trôi” lại mang đến một sắc thái khác, sâu lắng và giàu cảm xúc.

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Tiết mục độc diễn 3 loại nhạc cụ bài hát "Bèo dạt, mây trôi". Ảnh: Đình Nam/VOV

Điểm nhấn của tiết mục là màn độc diễn kết hợp cùng lúc ba nhạc cụ violin, piano và guitar, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và nét đẹp dân ca truyền thống. Cùng những giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam, ca khúc “We are the World” qua giọng hát trong trẻo của bé gái Mộc Lan đã lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và sự kết nối giữa các dân tộc trên thế giới.

Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động do Ủy ban ASEAN tại New Delhi tổ chức, với sự tham gia của 11 Đại sứ quán ASEAN và Ấn Độ.

Với sự chuẩn bị công phu và phần thể hiện giàu bản sắc, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam mến khách, sáng tạo và giàu truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân giữa Việt Nam với các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tại Ấn Độ.

* Những hình ảnh tại lễ hội:

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Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Đình Nam/VOV
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Gian hàng thủ công, mỹ nghệ cũng hút khách địa phương và quốc tế. Ảnh: Đình Nam/VOV
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Gian hàng Ẩm thực và cà phê Việt thu hút bạn bè quốc tế. Ảnh: Đình Nam/VOV
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Ấn Độ cùng 6 quốc gia tranh quyền đăng cai Olympic 2036

VOV.VN - Ấn Độ đang cùng 6 quốc gia khác, gồm Đức, Qatar, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Hàn Quốc đang chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2036. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ chính thức theo đuổi quyền đăng cai Olympic.

 

Đình Nam, Lê Dũng/VOV-New Delhi
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