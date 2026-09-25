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Việt Nam tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh 2026

Thứ Sáu, 22:41, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, Hội chợ Thương mại quốc tế Uttar Pradesh - UPITS 2026 chính thức khai mạc và Việt Nam tham gia với vai trò Quốc gia Đối tác.

Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước đã tham dự hội chợ, với nhiều hoạt động như: “Đối thoại Việt Nam – Uttar Pradesh”, “Diễn đàn Kinh tế, Thương mại, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Uttar Pradesh”, Hội nghị Du lịch và Hàng không Việt Nam - Ấn Độ và chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực và thời trang Việt Nam – Uttar Pradesh. Các hoạt động mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang Uttar Pradesh – một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn của Ấn Độ.

Hội chợ Thương mại quốc tế Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026) diễn ra từ ngày 25 đến 29/9 tại Trung tâm Triển lãm Ấn Độ ở bang Uttar Pradesh, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế.

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Cắt băng khánh thành Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ

Tham gia sự kiện, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua Gian hàng Việt Nam, mà còn tổ chức một loạt hoạt động kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, du lịch, hàng không và văn hóa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường Uttar Pradesh, đồng thời tiếp cận các đối tác của bang này.

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết: “Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội chợ Uttar Pradesh Trade Show với tư cách là quốc gia đối tác. Điều đặc biệt lần này là chúng ta tham dự với quy mô rất là lớn, tham gia rất nhiều hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức gian hàng khoảng 120 mét vuông để quảng bá những cái sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam thì chúng tôi đã bố trí tổ chức các phiên diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác đầu tư, hợp tác thương mại, hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và đặc biệt là hợp tác về hàng không và du lịch. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi mời được các nhà thiết kế và những người mẫu Việt Nam sang cùng với người mẫu Ấn Độ để biểu diễn thời trang kết hợp giữa hai nước”.

viet nam tham gia hoi cho thuong mai quoc te uttar pradesh 2026 hinh anh 2
Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Trong ngày 25/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự lễ khai mạc UPITS 2026 và lễ khai trương Gian hàng Việt Nam. Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi về những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Đáng chú ý là “Đối thoại Việt Nam – Uttar Pradesh”, với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền bang, các cơ quan xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp hai bên. Nội dung của Đối thoại tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, từ môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư đến kết nối sản xuất và cung ứng.

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Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức tại Hội chợ.

Nếu đối thoại cấp chính quyền tạo thêm cơ sở cho hợp tác, thì Diễn đàn Kinh tế, Thương mại, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Uttar Pradesh hướng trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp. Ba nhóm ngành được lựa chọn gồm dệt may, thực phẩm và hàng tiêu dùng, xe điện – những lĩnh vực có khả năng bổ trợ thế mạnh của hai bên.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp Việt Nam và Uttar Pradesh có các cuộc gặp trực tiếp để tìm kiếm đối tác nhập khẩu, phân phối, sản xuất và đầu tư. Đây được xem là bước kết nối quan trọng nhằm đưa các cuộc gặp tại hội chợ đến những hợp tác cụ thể hơn.

Bên cạnh thương mại và đầu tư, du lịch và hàng không cũng là những nội dung đáng chú ý. Hãng hàng không quốc gia cùng các đối tác, doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến của Ấn Độ đã trao đổi về khả năng tăng cường kết nối đường bay, quảng bá điểm đến và thu hút thêm khách du lịch giữa hai nước.

Chuỗi hoạt động ngày 25/9 khép lại bằng chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực và thời trang Việt Nam – Uttar Pradesh, giới thiệu âm nhạc truyền thống, các món ăn Việt Nam và thời trang Việt Nam tới khách mời Ấn Độ và quốc tế. Qua đó, hoạt động xúc tiến kinh tế được kết hợp với giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước.

Đình Nam, Lê Dũng/VOV-New Delhi
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