Cách Tổng đạo diễn Lê Hải Yến dựng đại cảnh Xòe Thái với 2.026 người

Chương trình nghệ thuật Xòe Thái - Trọn một vòng yêu diễn ra tối 16/10 trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026. Kịch bản và tổng đạo diễn chương trình do Lê Hải Yến đảm nhiệm.

Thay vì giới thiệu văn hóa Thái bằng những lát cắt rời rạc, chương trình lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong Xống chụ xon xao - truyện thơ dân gian của người Thái - để làm mạch dẫn xuyên suốt. Câu chuyện được chia thành ba chương “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, đưa khán giả đi từ những rung động đầu đời, chia xa, chờ đợi đến ngày đoàn tụ của đôi trai gái người Thái.

Các đội hình Xòe được dàn dựng thành vòng xoáy, Cút Piêu, Tà Liêu, Mak Cưởm, hoa ban và vòng tròn đồng tâm.

Qua hành trình tình yêu đó, các phong tục, tập quán, dân ca và sinh hoạt cộng đồng lần lượt được đưa vào mạch diễn. Sàn hoa Hạn Khuống xuất hiện như không gian giao duyên của trai gái; “xai peng” trở thành tín vật hẹn ước; nghi thức Tằng cẩu được tái hiện trong cảnh người con gái về nhà chồng. Những làn điệu Khắp Thái cũng được sử dụng để chuyển tải lời thoại và cảm xúc của nhân vật.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chương trình nằm ở quy mô dàn dựng. Sân vận động được biến thành một không gian thực cảnh rộng lớn với sự hỗ trợ của công nghệ 3D mapping tương tác. Theo ê-kíp, 24 máy chiếu công suất lớn được sử dụng để bao phủ bề mặt hơn 3.000m², tái hiện núi rừng, bản làng và nhiều lớp cảnh quan của Mường Lò.

Đại cảnh Xòe cộng đồng quy tụ 2.026 người dân tộc Thái cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên.

Công nghệ trình chiếu không được tách thành một phần riêng mà tham gia trực tiếp vào quá trình kể chuyện. Các lớp không gian liên tục thay đổi từ cảnh lao động, giao duyên, phiên chợ vùng cao đến những mùa chờ đợi và đám cưới bản Mường. Phía sau hình ảnh núi non còn có mặt trăng, mặt trời chuyển động, gợi vòng tuần hoàn ngày - đêm và sự trôi đi của thời gian trong hành trình chờ đợi của đôi nhân vật.

Xòe Thái - Trọn một vòng yêu lấy cảm hứng từ câu chuyện tình trong truyện thơ dân gian Xống chụ xon xao.

Sân khấu sử dụng 24 máy chiếu 3D mapping, bao phủ diện tích hơn 3.000m². Markdown đã dán (1)

Quy mô chương trình còn được thể hiện ở sự tham gia của 2.026 người dân tộc Thái cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên. Ở chương cuối “Vòng yêu”, các đội hình vòng xoáy, Cút Piêu, Tà Liêu, Mak Cưởm, hoa ban và vòng tròn đồng tâm lần lượt xuất hiện, tạo thành những đại cảnh đông người trên sân khấu.

Cao trào là đại cảnh Xòe cộng đồng được xây dựng như một “siêu đám cưới” của bản Mường. Từ câu chuyện của đôi trai gái, vòng xòe dần mở rộng, kéo cả cộng đồng cùng tham gia và chúc phúc. Hình ảnh vòng xòe từ hai người lan thành vòng tay của hàng nghìn người cũng là cách chương trình nối tình yêu đôi lứa với tinh thần gắn kết cộng đồng.

Chuyên gia văn hóa Lê Thanh Tùng, một trong những cố vấn văn hóa của chương trình, nhận xét: “Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã đưa một câu chuyện tình yêu bước từ văn học dân gian dân tộc Thái ra sân khấu với những cung bậc đầy lãng mạn. Các yếu tố văn hoá dân tộc Thái đưa lên sân khấu rất khéo léo, nhịp nhàng, qua các tiết mục rất đẹp. Đặc biệt là một cái kết bùng nổ khi vòng tròn của tình yêu được cả bản Mường cùng vui chung trong một đám cưới hoành tráng. Bố cục câu chuyện khép kín nhưng đầy đủ”.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đảm nhiệm kịch bản và dàn dựng Xòe Thái - Trọn một vòng yêu.

Theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, ê-kíp đã trải qua quá trình làm việc với cường độ cao để hoàn thiện chương trình. Chị cho biết có những ngày các thành viên làm việc từ 8h sáng đến 2h sáng hôm sau. Với chị, tình yêu dành cho văn hóa Thái là động lực để theo đuổi dự án đến cùng.

“Tôi đã kể câu chuyện Xoè Thái - Trọn một vòng yêu bằng tất cả những cảm xúc đó. Tôi tin rằng, khi kể về văn hoá, di sản bằng chính tình yêu và niềm đam mê xuất phát từ chính trái tim mình, câu chuyện mới có thể chạm đến trái tim khán giả, từ đó khơi dậy và bồi đắp tình yêu đối với văn hoá, di sản một cách tự nhiên, gần gũi và thấm sâu”, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ.