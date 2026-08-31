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Cần Thơ: Rực rỡ đường cờ Tổ quốc ở xã Lai Hòa

Thứ Hai, 20:05, 31/08/2026
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VOV.VN - Hướng tới Quốc khánh 2/9, đoàn viên, thanh niên xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ cùng thay mới 70 lá cờ, sơn sửa trụ và chỉnh trang tuyến đường Nam Sông Hậu, tạo nên “Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ.

Những ngày này, khắp nơi trên mọi miền đất nước rộn ràng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, những lá cờ đỏ sao vàng được treo dọc tuyến đường Nam Sông Hậu, tạo nên sắc màu rực rỡ, trang trọng. Đây là công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Xã đoàn Lai Hòa phối hợp với Chi hội Sinh viên Vĩnh Châu, Trường Đại học Cần Thơ và Ban Nhân dân ấp Xẻo Cóc thực hiện, với sự chung tay của đoàn viên, thanh niên.

Mỗi người một việc, không khí lao động diễn ra khẩn trương nhưng đầy hào hứng. Người sơn sửa trụ cờ, người thay cờ mới, người chỉnh trang tuyến đường. Các bạn trẻ cùng góp sức tạo diện mạo mới cho tuyến đường quê.

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Các đoàn viên, thanh niên thực hiện "Đường cờ Tổ quốc"

Anh Lê Hữu Khang, Chi hội Sinh viên Vĩnh Châu, Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Từ rất sớm, chúng tôi đã tập hợp đông đủ để nhận nhiệm vụ, lắp đặt cờ, phân công công việc và chỉnh trang lại đường cờ cho ngay ngắn, đẹp hơn”.

Cùng với các đoàn viên, thanh niên, anh Thạch Hoàng Vĩ, thanh niên xã Lai Hòa, cũng tích cực tham gia thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại quê hương mình. Với anh, mỗi lá cờ được treo lên không chỉ góp phần làm đẹp quê hương mà còn gửi gắm niềm tự hào về nơi mình đang sống.

“Khi tham gia công trình ‘Đường cờ Tổ quốc’, tôi cảm thấy rất tự hào, rất vui. Tôi cố gắng góp sức làm nên một con đường cờ, gợi lên niềm tự hào về quê hương xã Lai Hòa”, anh Thạch Hoàng Vĩ chia sẻ.

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Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau thay mới 70 lá cờ, sơn sửa các trụ cờ và dọn dẹp vệ sinh tuyến đường. Không chỉ tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay còn mang đến không khí trang trọng, phấn khởi, hướng về ngày Tết Độc lập.

Anh Hồ Thanh Tra, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, cho biết: “Đoàn Thanh niên xã đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp với Chi hội Sinh viên Vĩnh Châu, Trường Đại học Cần Thơ, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp Xẻo Cóc để bố trí số lượng cờ cụ thể và các vật dụng cần thiết. Trước khi thực hiện công trình, các lực lượng đã ra quân chỉnh trang, dọn vệ sinh, sơn các trụ cờ, bảo đảm công trình đẹp, an toàn, chào mừng ngày lễ”.

Từ những công việc giản dị, công trình “Đường cờ Tổ quốc” trở thành hoạt động để tuổi trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

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Các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau thay mới 70 lá cờ, sơn sửa các trụ cờ và dọn dẹp vệ sinh tuyến đường

Anh Lê Hữu Khang chia sẻ thêm: “Đối với tôi, đây không chỉ là một công trình tình nguyện mà còn là dịp để chúng tôi phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Tôi rất vui vì được góp một phần nhỏ của mình vào công trình này”.

Theo anh Hồ Thanh Tra, mục đích của công trình không chỉ là tạo nên một đoạn đường rực rỡ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh mà còn góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương xã Lai Hòa xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, đoàn viên, thanh niên xã Lai Hòa đang góp sức bằng những việc làm cụ thể để chỉnh trang quê hương, cùng hướng về ngày Tết Độc lập.

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