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Than Uyên rộn ràng đón Tết Độc lập

Thứ Hai, 16:59, 31/08/2026
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VOV.VN - Những ngày này, vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống và bước chân người về hội. Tết Độc lập năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những ngày cuối tháng Tám, Than Uyên rực rỡ hơn trong sắc đỏ cờ Tổ quốc. Trên những con đường dẫn về trung tâm xã, dòng người nối nhau về hội. Người dân xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất; du khách mang theo máy ảnh, điện thoại. Ai cũng háo hức chờ đợi những ngày hội lớn.

Tết Độc lập năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9. Đây là năm thứ hai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng truyền thống đón Tết Độc lập ở Than Uyên vẫn được gìn giữ và tiếp nối. Không chỉ xã Than Uyên, các địa phương như Mường Than, Mường Kim, Khoen On cũng tham gia, tạo thành một không gian lễ hội rộng lớn, nơi văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại cùng hội tụ.

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Không gian văn hóa thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm, khám phá

Từ chợ phiên Tà Mung với khoảng 120 gian hàng nhỏ, đến những không gian văn hóa Thái, Mông, Dao, Khơ Mú. Từ giải chạy “Về mùa vàng Tam Than”, đua thuyền đuôi én trên hồ Than Uyên, hội thi bắt cá, đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trò chơi dân gian. Mỗi hoạt động mang một sắc màu, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: niềm vui của ngày hội.

Với người dân Than Uyên, Tết Độc lập không chỉ là một sự kiện mà đó còn là ngày trở về. Là dịp những người con đi xa tìm về quê mẹ; là lúc những bộ váy áo truyền thống được mặc đẹp nhất; là khi bản làng, phố núi cùng rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng gọi nhau xuống hội.

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Hội thi bắt cá thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
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Niềm vui của du khách bên thành quả hội thi bắt cá

Ông Nguyễn Văn Lương, người dân xã Than Uyên, chia sẻ: “Tôi được sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Than Uyên này thì mỗi lần đến tết Độc lập tôi phấn khởi lắm. Khi được lãnh đạo tỉnh tổ chức tết Độc lập với quy mô lớn như thế này thì là niềm vui, phấn khởi rất lớn đối với nhân dân. Bà con rất là hồ hởi, phấn khởi và mọi người nô nức kéo về trung tâm, cảm giác như là ngày đầu khi mà chúng ta dành được giải phóng. Đó cũng là một cái xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của người dân Than Uyên dành cho tết độc lập. Và khi mà được lãnh đạo quan tâm niềm vui, phấn khởi đó được nâng lên rất nhiều”.

Trong dòng người về hội có những người trẻ. Họ trở về với quê hương không chỉ để vui chơi, mà còn để tự hào về những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chị Lò Thị Son, người con của đất Than Uyên, Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế Hòa bình Doanh nhân năm 2026, nói: “Hôm nay em được hòa chung với không khí rất là tưng bừng của ngày hội 2/9 tết Độc lập tại Than Uyên quê em. Chúng em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất vẫn còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc như thế này. Em cũng như nhiều bạn trẻ rất là tự hào khi sinh ra và lớn lên ở đây và cảm thấy rất là vui”.

Ngày 31/8, không khí Tết Độc lập với nhiều hoạt động như giải chạy “Về mùa vàng Tam Than”, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bản Lướt và lễ buộc chỉ cổ tay trong không gian văn hóa dân tộc Thái.

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Đường đua là cánh đồng Mường Than lớn thứ 3 vùng Tây Bắc
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Giải chạy “Về mùa vàng Tam Than” thu hút hơn 300 vận động viên tham gia

Đêm xuống, phố núi Than Uyên lại tiếp tục thức cùng ngày hội. Và phía trước là những hoạt động được mong chờ nhất là cuộc thi đua thuyền đuôi én, Lễ hội Mừng Cơm mới, chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia tại sân vận động xã Than Uyên.

Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Than Uyên cho biết: “Tết Độc lập 2/9 năm nay có nhiều cái mới. Vòng xòe truyền thống nòng cốt của chương trình 2/9 dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào ra múa tại sân vận động. Và chính quyền cũng đã chuẩn bị bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các địa điểm, chương trình của tết Độc lập năm nay. Chính quyền và nhân dân các dân tộc ở xã Than Uyên rất mong muốn qua tết Độc lập này tuyên truyền về các nét đẹp văn hóa dân tộc ở xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và để rồi năm nào cũng quay lại Than Uyên”.

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Lãnh đạo tỉnh Lai Châu bên gian hàng livestream đặc sản OCOP Lai Châu
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Tết Độc lập ở Than Uyên, Lai Châu là nơi văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại cùng hội tụ

Một mùa Tết Độc lập nữa đang về trên đất Than Uyên. Trong sắc cờ đỏ, trong những bộ váy áo rực rỡ, trong tiếng khèn và vòng xòe nối dài không dứt… Người dân vui ngày hội, du khách tìm về với văn hóa. Còn Than Uyên đang kể câu chuyện của mình bằng chính những giá trị được gìn giữ từ bản làng, bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào về ngày đất nước độc lập.

Tết Độc lập Than Uyên đang trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi người đến để vui hội, để trải nghiệm và để mang theo một phần ký ức đẹp về miền đất Tây Bắc.

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Tái hiện “Ký ức độc lập” qua trải nghiệm văn hóa - lịch sử tại Bảo tàng Đắk Lắk

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ký ức độc lập”, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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