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Cà Mau: 4 ngày thu hút khoảng 121.500 lượt khách

Thứ Hai, 19:50, 31/08/2026
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VOV.VN - Trong 4 ngày từ 28 - 31/8, Cà Mau đón khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm và vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Quảng trường Hùng Vương thu hút khoảng 25.400 lượt khách.

Chiều 31/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức và kết quả các hoạt động trong 4 ngày đầu, từ 28 - 31/8/2026, của Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc”.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong 4 ngày tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, Cà Mau đã thu hút khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và vui chơi giải trí, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025.

ca mau 4 ngay thu hut khoang 121.500 luot khach hinh anh 1
Đông đảo du khách tham dự đêm khai mạc Ngày hội
ca mau 4 ngay thu hut khoang 121.500 luot khach hinh anh 2
Khách tập trung nhiều nhất tại Quảng trường Hùng Vương - nơi diễn ra các hoạt động chính.

Trong đó, khách tập trung nhiều nhất tại Quảng trường Hùng Vương - nơi diễn ra lễ khai mạc, trình diễn khinh khí cầu, Không gian Hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền Việt Nam, Không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối và các hoạt động liên quan.

Trong 4 ngày diễn ra các hoạt động, Quảng trường Hùng Vương đã thu hút khoảng 25.400 lượt khách.

Nhìn chung, các hoạt động trong 4 ngày đầu được tổ chức theo chương trình, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Quốc khánh 2/9.

Các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, ẩm thực và trình diễn khinh khí cầu có sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và quảng bá hình ảnh Cà Mau đến người dân, du khách.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, thời tiết có mưa, giông đã ảnh hưởng phần nào đến việc di chuyển, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời tác động đến việc tổ chức một số hoạt động ngoài trời.

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Cao nguyên Mộc Châu rộn ràng Tết Độc lập

VOV.VN - Trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình sắc màu rực rỡ, đón dòng người từ khắp các bản làng xuống phố vui Tết Độc lập.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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