“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

Sau khoảng thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, quán quân Hà An Huy chính thức trở lại với single mới mang tên “Chẳng cần bình yên”. Không ồn ào truyền thông, không teaser dồn dập hay những chiến dịch quảng bá bùng nổ, ca khúc xuất hiện nhẹ nhàng như chính tinh thần mà Hà An Huy muốn kể: Một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự.

“Chẳng cần bình yên” mang màu sắc Pop/R&B pha ballad, đi sâu vào tâm trạng của một người luôn nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu, hy sinh đủ nhiều thì có thể giữ được tình yêu. Nhưng càng bước tiếp, họ càng hiểu mọi cố gắng ấy chỉ đến từ một phía.

Điều khiến ca khúc dễ chạm tới người nghe nằm ở cách Hà An Huy không cố “gồng” cảm xúc. Anh hát như đang thủ thỉ, như đang kể lại một câu chuyện cũ đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự lành lại. Từng lớp giai điệu chậm rãi kéo người nghe đi qua cảm giác chờ đợi, tổn thương rồi buông tay trong bất lực.

Phần video của ca khúc cũng đi theo tinh thần tối giản và tự sự. Không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp, toàn bộ MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

Ở đó, Hà An Huy ngồi một mình, hát và đối diện với cảm xúc của chính mình. Không kịch tính, không cố tạo cao trào thị giác, video chọn cách giữ mọi thứ ở mức tối thiểu để cảm xúc trở thành trung tâm. Chính sự đơn giản ấy lại khiến người xem dễ bị cuốn vào hơn, bởi ai cũng có thể nhìn thấy một phần cô đơn của mình trong những khung hình lặng lẽ ấy.

Nam ca sĩ chọn lối thể hiện tối giản, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc và giọng hát trong lần trở lại này.

Nhiều khán giả cho rằng đây là kiểu MV “ít nhưng đủ”, nơi hình ảnh không lấn át âm nhạc mà chỉ đóng vai trò nâng đỡ cảm xúc. Trong thời điểm nhiều sản phẩm chạy theo tính viral hay dày đặc cú máy gây choáng ngợp, lựa chọn của Hà An Huy lại mang đến cảm giác khác biệt: mềm, chậm và nhiều khoảng thở.

Sau chiến thắng tại Vietnam Idol 2023, Hà An Huy được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có hướng đi khá riêng. Thay vì xuất hiện liên tục để giữ độ nóng tên tuổi, anh chọn nhịp hoạt động vừa phải, tập trung vào chất lượng âm nhạc và những sân khấu live mang tính kết nối cảm xúc.

Không gian căn phòng trống trải cùng ánh sáng vàng tạo nên màu sắc điện ảnh buồn và tự sự cho sản phẩm mới của Hà An Huy.

Đầu năm 2025, nam ca sĩ từng phát hành EP “N|” gồm 7 ca khúc như “I Miss You”, “Vắng em”, “Pingpong”, “Ngã hai đường”, “Follow Up”… Một số bài hát trong EP được khán giả chú ý khi xuất hiện trong Đảo Thiên Đường hay trở thành nhạc chủ đề của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2024.

Bên cạnh các sản phẩm phòng thu, Hà An Huy cũng ghi dấu bằng những sân khấu live như Music D’Salon, nơi anh thể hiện các bản tình ca và nhạc Trịnh Công Sơn với màu sắc trưởng thành hơn. Không còn là hình ảnh một quán quân gameshow đơn thuần, nam ca sĩ đang cho thấy sự chuyển mình thành một nghệ sĩ có chiều sâu cảm xúc và cá tính âm nhạc rõ nét.

Sự trở lại với “Chẳng cần bình yên” cũng được xem là bước chạy đà đáng chú ý trước khi Hà An Huy xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Người hâm mộ kỳ vọng chương trình sẽ là cơ hội để anh bộc lộ thêm khả năng sáng tác, trình diễn và tư duy nghệ thuật của mình.

“Chẳng cần bình yên” không trở lại theo cách ồn ào. Ca khúc chọn chạm đến khán giả bằng cảm xúc chân thật, những giai điệu buồn nhẹ và sự đồng cảm rất đời. Và chính sự lặng lẽ ấy đang khiến bài hát được nhiều người nghe đi nghe lại trên các nền tảng nhạc số.