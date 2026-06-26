Chặng cuối vòng loại DIFF 2026: Chờ màn so tài giữa Australia và Bồ Đào Nha

Đội Australia đến với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 là một trong những tên tuổi giàu kinh nghiệm của làng pháo hoa quốc tế. Với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn trên thế giới, đội thi sẽ gây ấn tượng bởi kỹ thuật bắn hiện đại, những tạo hình pháo hoa độc đáo cùng các lớp ánh sáng chuyển động đầy biến hóa. Trong đêm thi thứ 5 mang chủ đề “Tầm nhìn”, đại diện đến từ xứ sở chuột túi sẽ kể câu chuyện về đất nước, con người và khát vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa giàu cảm xúc.

Đội Bồ Đào Nha rà soát từng hạng mục kỹ thuật, chuẩn bị cho màn tranh tài tại DIFF 2026

Ông Robert Cameron Fairbanks - Đại diện đội Australia bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia một sự kiện tầm cỡ như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026: “Đối với đội của chúng tôi, chủ đề của đêm pháo hoa thứ 5 “Tầm nhìn” đại diện cho một điều gì đó luôn hướng về tương lai và kiến tạo tương lai. Chúng tôi muốn mang đến một góc nhìn lạc quan nhất cho tất cả các khán giả. Thông qua màn trình diễn, đội hy vọng sẽ truyền tải được những ước mơ, niềm hy vọng và một tầm nhìn tốt đẹp, hướng mọi người cùng nghĩ về một tương lai tươi sáng”.

Các kỹ thuật viên đội Australia khẩn trương chuẩn bị trước đêm thi

Trở lại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 sau khi giành danh hiệu “Màn trình diễn sáng tạo nhất” ở mùa giải trước, đại diện Bồ Đào Nha mang theo niềm tin chinh phục khán giả bằng dấu ấn riêng. Với hơn 90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa, đội dự thi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy trình diễn hiện đại, không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới của nghệ thuật ánh sáng. Trong đêm thi (ngày 27/6) mang chủ đề “Tầm nhìn”, đại diện Bồ Đào Nha cho biết sẽ mang đến những hiệu ứng thị giác mới mẻ, đồng bộ giữa pháo hoa và âm nhạc, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc và nhiều bất ngờ trên bầu trời sông Hàn.

Những công đoạn cuối cùng được các đội hoàn thiện

Ông Andre Macedo - Đội trưởng đội Bồ Đào Nha bày tỏ: “Sức hấp dẫn của pháo hoa nằm ở sự kết hợp giữa khoa học và cảm xúc khi được chứng kiến nghệ thuật thắp sáng bầu trời. Đó thực sự là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Đối với Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Sự kiện này góp phần tôn vinh những giá trị mà Đà Nẵng đang hướng tới như đổi mới, vẻ đẹp, nghệ thuật và tất nhiên là cả “Tầm nhìn”".

Qua những đêm thi vừa qua của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, nhiều khán giả cho rằng, mỗi màn trình diễn là một “câu chuyện ánh sáng” được kể ngày càng tinh tế, kỹ thuật hiện đại và giàu cảm xúc hơn. Từ sự ngỡ ngàng của những người lần đầu thưởng thức đến cảm giác bồi hồi của những khán giả đã nhiều năm trở lại, tất cả hòa vào không khí sôi động bên bờ sông Hàn.

Đội Bồ Đào Nha tự tin, sẵn sàng mang đến màn trình diễn được kỳ vọng bùng nổ tại DIFF 2026

Chị Phạm Thị Ly, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Tôi đến xem bắn pháo hoa này là lần thứ 4. Và năm nào tôi cũng đến đây coi bởi vì mỗi năm mỗi đội đều bắn rất là đẹp và bắn là luôn luôn khác nhau nên là tôi coi tôi cảm thấy rất là thích”.

Các thành viên đội Australia sẵn sàng bước vào đêm thi với quyết tâm chinh phục khán giả và ban giám khảo

Những cảm xúc ngọt ngào về "đại tiệc pháo hoa" đã lan tỏa trong suốt 4 đêm thi của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, tạo nên một không khí đồng điệu giữa hàng vạn người xem trong và ngoài nước.

Sông Hàn lung linh trong sắc màu pháo hoa, trở thành điểm hẹn của hàng vạn khán giả trong các đêm thi DIFF 2026

Chị Gandhi đến từ Ấn Độ bày tỏ cảm, dù khác biệt về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý, tất cả đều cùng bị cuốn vào nhịp vận động của ánh sáng, âm thanh và những tầng cảm xúc liên tiếp mở ra trên bầu trời đêm Đà Nẵng: “Chúng tôi từ Ấn Độ đến đây chỉ để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa này. Chúng tôi thực sự rất thích buổi biểu diễn, nó vô cùng mãn nhãn. Chúng tôi đã chờ suốt 2, 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem màn trình diễn này, thật tuyệt vời”.

Không gian hai bên bờ sông Hàn rực sáng, tạo nên bức tranh ấn tượng của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Trên khán đài dọc đường Trần Hưng Đạo, dọc sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, những tràng vỗ tay nối dài theo từng cao trào ánh sáng, những khoảnh khắc lặng đi rồi bùng nổ cảm xúc đã tạo nên một thước đo sống động cho sức hấp dẫn của mùa pháo hoa năm nay. Mỗi đêm diễn vì thế không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là một hành trình cảm xúc riêng biệt, liên tục được làm mới. Và khi vòng loại đang tiến đến đêm thi cuối cùng, tất cả những dư âm ấy càng làm dày thêm sự chờ đợi cho một màn thể hiện bứt phá, nơi dấu ấn của chặng đầu tiên sẽ được định hình rõ ràng hơn bao giờ hết.