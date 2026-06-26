English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chặng cuối vòng loại DIFF 2026: Chờ màn so tài giữa Australia và Bồ Đào Nha

Thứ Sáu, 19:45, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ khép lại vòng loại bằng cuộc so tài giữa 2 đội pháo hoa đến từ Australia và Bồ Đào Nha. Với chủ đề “Tầm nhìn”, 2 đội này sẽ tạo nên màn tranh tài giàu sáng tạo, ấn tượng với khán giả.

Đội Australia đến với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 là một trong những tên tuổi giàu kinh nghiệm của làng pháo hoa quốc tế. Với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn trên thế giới, đội thi sẽ gây ấn tượng bởi kỹ thuật bắn hiện đại, những tạo hình pháo hoa độc đáo cùng các lớp ánh sáng chuyển động đầy biến hóa. Trong đêm thi thứ 5 mang chủ đề “Tầm nhìn”, đại diện đến từ xứ sở chuột túi sẽ kể câu chuyện về đất nước, con người và khát vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa giàu cảm xúc.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 1
Đội Bồ Đào Nha rà soát từng hạng mục kỹ thuật, chuẩn bị cho màn tranh tài tại DIFF 2026

Ông Robert Cameron Fairbanks - Đại diện đội Australia bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia một sự kiện tầm cỡ như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026: “Đối với đội của chúng tôi, chủ đề của đêm pháo hoa thứ 5 “Tầm nhìn” đại diện cho một điều gì đó luôn hướng về tương lai và kiến tạo tương lai. Chúng tôi muốn mang đến một góc nhìn lạc quan nhất cho tất cả các khán giả. Thông qua màn trình diễn, đội hy vọng sẽ truyền tải được những ước mơ, niềm hy vọng và một tầm nhìn tốt đẹp, hướng mọi người cùng nghĩ về một tương lai tươi sáng”.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 2
Các kỹ thuật viên đội Australia khẩn trương chuẩn bị trước đêm thi

Trở lại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 sau khi giành danh hiệu “Màn trình diễn sáng tạo nhất” ở mùa giải trước, đại diện Bồ Đào Nha mang theo niềm tin chinh phục khán giả bằng dấu ấn riêng. Với hơn 90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa, đội dự thi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy trình diễn hiện đại, không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới của nghệ thuật ánh sáng. Trong đêm thi (ngày 27/6) mang chủ đề “Tầm nhìn”, đại diện Bồ Đào Nha cho biết sẽ mang đến những hiệu ứng thị giác mới mẻ, đồng bộ giữa pháo hoa và âm nhạc, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc và nhiều bất ngờ trên bầu trời sông Hàn.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 3
Những công đoạn cuối cùng được các đội hoàn thiện 

Ông Andre Macedo - Đội trưởng đội Bồ Đào Nha bày tỏ: “Sức hấp dẫn của pháo hoa nằm ở sự kết hợp giữa khoa học và cảm xúc khi được chứng kiến nghệ thuật thắp sáng bầu trời. Đó thực sự là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Đối với Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Sự kiện này góp phần tôn vinh những giá trị mà Đà Nẵng đang hướng tới như đổi mới, vẻ đẹp, nghệ thuật và tất nhiên là cả “Tầm nhìn”".

Qua những đêm thi vừa qua của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, nhiều khán giả cho rằng, mỗi màn trình diễn là một “câu chuyện ánh sáng” được kể ngày càng tinh tế, kỹ thuật hiện đại và giàu cảm xúc hơn. Từ sự ngỡ ngàng của những người lần đầu thưởng thức đến cảm giác bồi hồi của những khán giả đã nhiều năm trở lại, tất cả hòa vào không khí sôi động bên bờ sông Hàn.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 4
Đội Bồ Đào Nha tự tin, sẵn sàng mang đến màn trình diễn được kỳ vọng bùng nổ tại DIFF 2026

Chị Phạm Thị Ly, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Tôi đến xem bắn pháo hoa này là lần thứ 4. Và năm nào tôi cũng đến đây coi bởi vì mỗi năm mỗi đội đều bắn rất là đẹp và bắn là luôn luôn khác nhau nên là tôi coi tôi cảm thấy rất là thích”.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 5
Các thành viên đội Australia sẵn sàng bước vào đêm thi với quyết tâm chinh phục khán giả và ban giám khảo

Những cảm xúc ngọt ngào về "đại tiệc pháo hoa" đã lan tỏa trong suốt 4 đêm thi của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, tạo nên một không khí đồng điệu giữa hàng vạn người xem trong và ngoài nước. 

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 6
Sông Hàn lung linh trong sắc màu pháo hoa, trở thành điểm hẹn của hàng vạn khán giả trong các đêm thi DIFF 2026

Chị Gandhi đến từ Ấn Độ bày tỏ cảm, dù khác biệt về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý, tất cả đều cùng bị cuốn vào nhịp vận động của ánh sáng, âm thanh và những tầng cảm xúc liên tiếp mở ra trên bầu trời đêm Đà Nẵng: “Chúng tôi từ Ấn Độ đến đây chỉ để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa này. Chúng tôi thực sự rất thích buổi biểu diễn, nó vô cùng mãn nhãn. Chúng tôi đã chờ suốt 2, 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem màn trình diễn này, thật tuyệt vời”.

chang cuoi vong loai diff 2026 cho man so tai giua australia va bo Dao nha hinh anh 7
Không gian hai bên bờ sông Hàn rực sáng, tạo nên bức tranh ấn tượng của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Trên khán đài dọc đường Trần Hưng Đạo, dọc sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, những tràng vỗ tay nối dài theo từng cao trào ánh sáng, những khoảnh khắc lặng đi rồi bùng nổ cảm xúc đã tạo nên một thước đo sống động cho sức hấp dẫn của mùa pháo hoa năm nay. Mỗi đêm diễn vì thế không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là một hành trình cảm xúc riêng biệt, liên tục được làm mới. Và khi vòng loại đang tiến đến đêm thi cuối cùng, tất cả những dư âm ấy càng làm dày thêm sự chờ đợi cho một màn thể hiện bứt phá, nơi dấu ấn của chặng đầu tiên sẽ được định hình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Toàn bộ vé xem pháo hoa đêm thi thứ năm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối 27/6 tới đã được bán hết, đặc biệt nhu cầu vé xem đêm chung kết tăng cao. Ban Tổ chức quyết định bố trí thêm khán đài với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem.

Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Toàn bộ vé xem pháo hoa đêm thi thứ năm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối 27/6 tới đã được bán hết, đặc biệt nhu cầu vé xem đêm chung kết tăng cao. Ban Tổ chức quyết định bố trí thêm khán đài với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem.

Sắc màu văn hóa Chăm hội tụ tại Khánh Hòa
Sắc màu văn hóa Chăm hội tụ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Tối 26/6, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chính thức khai mạc tại tỉnh Khánh Hòa; không khí ngày hội đã rộn ràng từ những hoạt động đầu tiên.

Sắc màu văn hóa Chăm hội tụ tại Khánh Hòa

Sắc màu văn hóa Chăm hội tụ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Tối 26/6, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chính thức khai mạc tại tỉnh Khánh Hòa; không khí ngày hội đã rộn ràng từ những hoạt động đầu tiên.

Phát hiện hang động mới có nhiều cụm ngọc đẹp tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Phát hiện hang động mới có nhiều cụm ngọc đẹp tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

VOV.VN - Một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng hàng loạt ngọc động có kích thước hiếm gặp.

Phát hiện hang động mới có nhiều cụm ngọc đẹp tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hang động mới có nhiều cụm ngọc đẹp tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

VOV.VN - Một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng hàng loạt ngọc động có kích thước hiếm gặp.

Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình
Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

VOV.VN - Từ tháng 4-12/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội vì hòa bình 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô, lễ hội còn là dấu mốc khẳng định vị thế mới của Quảng Trị, trở thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác, phát triển.

Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

VOV.VN - Từ tháng 4-12/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội vì hòa bình 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô, lễ hội còn là dấu mốc khẳng định vị thế mới của Quảng Trị, trở thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác, phát triển.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc