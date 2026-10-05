“Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”: Làng Văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối di sản

Sự kiện “Cội nguồn di sản giữa Thủ đô” tại Làng Văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức nhằm phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa, biến nơi đây thành không gian văn hóa tâm linh, điểm đến du lịch tiêu biểu và là cầu nối giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.

Điểm nhấn linh thiêng và xúc động nhất của chương trình là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra vào lúc 9h ngày 10/10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ. Trong không gian trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đồng bào đại diện 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa.

Lễ dâng hương là điểm nhấn mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh phần lễ hội quan trọng, phần hội sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật vô cùng phong phú và đa dạng từ các miền miền. Trong hai ngày 10 và 11/10, Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ sẽ trở thành không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, đồng bào.

Đoàn đại biểu, nghệ nhân và đồng bào đến từ Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian gắn với quê hương Đất Tổ như hát Xoan, hát Ghẹo cùng các hoạt động giao lưu văn hóa.

Quảng trường Hùng Vương trong Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa.

Cùng với đó là sự tham gia của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc cùng với đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng giao lưu văn hóa tạo nên không gian kết nối “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Du khách đến Làng trong dịp này có cơ hội tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Nổi bật là thực hành làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ; hoạt động đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương; các chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, sản phẩm thủ công và ẩm thực dân tộc.

Đoàn Đại biểu Unesco thăm Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026.

Không gian sự kiện còn có trưng bày, triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” với khoảng 100 ảnh, pano giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và kết nối di sản văn hóa.

Bên cạnh đó là không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và ẩm thực tiêu biểu của Thủ đô; không gian trải nghiệm đặc sản, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ và các địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương; đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, thúc đẩy các hành trình về nguồn gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc và cộng đồng địa phương cùng gặp gỡ, giao lưu, trình diễn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tới công chúng, góp phần đưa di sản đến gần hơn với Nhân dân và du khách.