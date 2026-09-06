Chợ Tịnh Biên, “thiên đường” đặc sản miền biên giới

Không chỉ là nơi mua bán, chợ Tịnh Biên còn mang đến cho du khách một lát cắt sinh động về đời sống miền biên ải, với những tiểu thương đã nhiều năm gắn bó cùng khu chợ và những sản vật tạo nên dấu ấn riêng của vùng đất này.

Hương mắm níu chân du khách

Đến chợ Tịnh Biên, một trong những khu vực dễ nhận ra nhất chính là nơi bày bán các loại mắm. Mùi mắm đặc trưng phảng phất trong không gian chợ, gợi nhớ hương vị quen thuộc của miền Tây sông nước.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, một tiểu thương có nhiều năm buôn bán tại chợ Tịnh Biên, khu vực bên ngoài hiện chủ yếu dành cho các gian hàng mắm. Đi sâu vào bên trong là khu chợ lớn với nhiều mặt hàng như vải vóc, mỹ phẩm, giày dép, quần áo...

“Chợ này đã có từ xưa, sau này được tu sửa lại bài bản, hoàn chỉnh hơn. Khách ghé đây đa phần là du khách, họ thường mua đặc sản hoặc hàng Thái Lan về làm quà. Nói chung là khách du lịch nhiều hơn”, ông Đức chia sẻ.

Không gian bán mắm trước đây nằm chung với khu vực kinh doanh các mặt hàng khác. Sau đó, khu bán mắm được tách riêng nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh. Theo ông Đức, mùa nước nổi năm nay nước về ít, lượng cá từ Biển Hồ đổ về cũng giảm hẳn. Việc làm và buôn bán mắm vẫn diễn ra bình thường nhưng sản lượng không còn dồi dào như trước.

Ở chợ Tịnh Biên có nhiều loại mắm như cá linh, cá sặc, cá chốt, cá trèn, cá lóc, mắm Thái, mắm bò hóc... Trong đó, mắm cá linh vẫn là loại phổ biến và được nhiều người tìm mua. “Cá linh cùng với mắm cá sặc là những đặc sản đặc trưng của vùng Châu Đốc, rất dễ ăn”, ông Đức nói.

Mắm có thể được chế biến theo nhiều cách. Người miền Tây thường dùng mắm để chưng cùng thịt và trứng vịt, nấu lẩu mắm hoặc mắm kho. Cách gọi cũng khác nhau theo từng vùng: Ở các cửa hàng thường gọi là lẩu mắm, còn người dân địa phương quen gọi là mắm kho, hoặc “kho mắm”.

Giá mắm hiện dao động khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg, tùy loại mắm khô, mắm đặc hay mắm nước. Ngoài mắm cá linh, những loại mắm cá lóc trộn đu đủ, mắm Thái cũng là những sản phẩm được bày bán tại chợ.

Mắm các loại là mặt hàng được du khách ưa chuộng khi ghé chợ Tịnh Biên. (Ảnh: Nhật Minh)

Mắm cá linh vẫn là lựa chọn hàng đầu

Gắn bó với chợ Tịnh Biên hơn 10 năm, chị Lê Thị Thu cho biết mắm cá linh hiện vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, tiếp đến là mắm sặc, mắm chốt, mắm lóc và mắm Thái.

Theo chị Thu, mỗi loại mắm lại có cách thưởng thức riêng. Mắm linh thường được dùng để kho; mắm chốt được nhiều người mua về ăn sống, trong khi mắm lóc chủ yếu dùng để chưng.

“Mắm Thái cũng bán được nhưng lai lai, không thể bằng mắm linh”, chị Thu nói.

Không chỉ có mắm, chợ Tịnh Biên còn có các khu vực chuyên bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vải vóc cùng nhiều loại hàng hóa khác như đường, thạch dừa... Giá cả tương đối bình dân cũng là một trong những yếu tố thu hút khách. Đặc biệt, chợ có lượng khách du lịch khá đông. Không ít người Việt sống ở nước ngoài mỗi khi trở về cũng ghé lại những sạp hàng quen để mua mắm, mỹ phẩm hoặc quần áo.

Theo chị Thu, các tiểu thương ở chợ chủ yếu tự tìm và giữ mối khách riêng. Khách có thể lựa chọn mua ở bất kỳ sạp nào, còn những khách quen thường tìm đến đúng nơi mình từng mua trước đó.

Những sản vật lạ từ vùng Bảy Núi

Rời khu vực bán mắm, không gian chợ tiếp tục mở ra với nhiều mặt hàng đặc trưng của vùng biên giới. Bên cạnh những sản vật quen thuộc, du khách còn có thể bắt gặp những gian hàng bày bán các loại côn trùng và động vật được sử dụng theo tập quán địa phương như bọ cạp, tắc kè...

Ông Sáu Quyền, một người bán hàng tại chợ, cho biết những loại này có giá từ hơn 10.000 đồng/con và thường được mua để ngâm rượu. Nguồn hàng hiện không còn dễ tìm như trước. Ông phải đặt người đi bắt mang về, từ mối chúa cho đến tắc kè.

Tắc kè được bán cả loại sấy khô và loại còn sống, với mức giá khác nhau. Có những thời điểm hàng vừa về đã được khách mua hết.

Một gian hàng độc đáo tại chợ Tịnh Biên (Ảnh: Nhật Minh)

Một khu chợ mang sắc màu miền biên ải

Đi qua những gian hàng ở chợ Tịnh Biên, dễ nhận thấy nơi đây không chỉ đơn thuần là một địa điểm mua bán. Trong những hũ mắm dân dã, những sản vật đặc trưng của vùng Bảy Núi hay những món hàng phục vụ du khách là câu chuyện về đời sống và sinh kế của những người đã gắn bó với khu chợ qua nhiều năm tháng.

Chợ Tịnh Biên vì thế có một không khí rất riêng. Đó là sự pha trộn giữa nhịp buôn bán của một khu chợ biên giới với nét bình dị, chân tình của người miền Tây.

Với du khách, những hũ mắm, món đặc sản hay món hàng lạ có thể trở thành quà mang về. Nhưng điều khiến nhiều người muốn quay lại có lẽ còn nằm ở chính không khí của khu chợ và sự gần gũi của những tiểu thương nơi đây.

Từ một khu chợ vùng biên, Tịnh Biên hôm nay đang trở thành một điểm đến để du khách khám phá sản vật, tìm hiểu đời sống và cảm nhận rõ hơn nét đặc trưng của vùng đất An Giang.