English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ động phương án an ninh, sẵn sàng đón khách về lễ hội Đền Trần, Ninh Bình

Thứ Sáu, 19:13, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước ngày diễn ra Lễ hội Đền Trần năm Bính Ngọ tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng đón và phục vụ người dân, du khách về dâng hương.

Chủ động từ sớm, không để bị động trước lượng khách tăng cao

Lễ hội truyền thống tháng 8 năm Bính Ngọ, tưởng niệm 726 năm ngày hóa của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử của Vương triều Trần, giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp niềm tự hào về “Hào khí Đông A” với các hoạt động chính của lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 30/9/2026.

Riêng ngày 30/9, sẽ diễn ra lễ dâng hương tại sân hành lễ Đền Thiên Trường, các đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Thiên Trường, Cố Trạch, Trùng Hoa và lễ tế Nam quan. Sau phần lễ là các hoạt động hội như múa rồng, lân, sư tử, biểu diễn võ thuật, thi đấu vật, cờ người, chọi gà, múa rối nước và văn nghệ truyền thống.

chu dong phuong an an ninh, san sang don khach ve le hoi Den tran, ninh binh hinh anh 1
Lực lượng chức năng tuần tra hướng dẫn phân luồng giao thông

Dự kiến lượng người và phương tiện về các khu di tích sẽ tăng cao trong những ngày diễn ra các hoạt động chính. Cùng với không khí lễ hội, đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm giao thông và phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra tại khu vực tập trung đông người.

Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng theo hướng chủ động từ sớm, từ xa. Công an phường phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các khu di tích.

chu dong phuong an an ninh, san sang don khach ve le hoi Den tran, ninh binh hinh anh 2
Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình 

Trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí các điểm trông giữ phương tiện phù hợp. Các phương án cũng được xây dựng để hạn chế ùn tắc tại khu vực cổng Đền Trần, Chùa Tháp và Đền Bảo Lộc, đồng thời kịp thời xử lý những tình huống phát sinh khi lượng người, phương tiện tăng cao.

chu dong phuong an an ninh, san sang don khach ve le hoi Den tran, ninh binh hinh anh 3
Lực lượng chức năng tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Công an phường cũng chủ trì phương án phòng chống cháy nổ tại các khu di tích, kiểm tra những điều kiện có nguy cơ phát sinh cháy; đồng thời chuẩn bị phương án phòng, chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian diễn ra lễ hội.

Việc tổ chức giao thông được thực hiện gắn với quản lý các hoạt động dịch vụ quanh khu vực di tích. Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng tự phát gây cản trở giao thông; bảo đảm các tuyến đường dẫn vào di tích được thông thoáng trong những ngày đông khách.

Chuẩn bị chu đáo để đón người dân, du khách

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ người dân, du khách cũng được Ban quản lý các di tích tập trung thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Trần, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng và nhà đền rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân, du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Từ khu vực đón tiếp, không gian hành lễ đến vệ sinh môi trường, hệ thống điện và các điều kiện phục vụ khác đều được kiểm tra, sắp xếp nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, chu đáo.

chu dong phuong an an ninh, san sang don khach ve le hoi Den tran, ninh binh hinh anh 4
Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Trần, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Trong những ngày đông khách, Ban quản lý di tích phối hợp với lực lượng Công an, an ninh cơ sở và các đơn vị liên quan hướng dẫn du khách thực hiện quy định tại di tích, giữ gìn trật tự và thực hiện nếp sống văn minh. Không gian dịch vụ cũng được bố trí theo khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và hành lễ.

Tại Đền Trần, các điểm bán hàng trên đường Trần Thừa được yêu cầu sắp xếp ngăn nắp, không cản trở giao thông. Tại Đền Bảo Lộc, các hộ kinh doanh được bố trí theo khu vực quy định, góp phần giữ gìn không gian chung của lễ hội.

chu dong phuong an an ninh, san sang don khach ve le hoi Den tran, ninh binh hinh anh 5
Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở đảm bảo an toàn giao thông

Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực thờ tự cũng được Ban quản lý di tích phối hợp với nhà đền chú trọng. Hệ thống điện, việc sử dụng hương, đồ thờ và các điều kiện an toàn trong khu vực nội tự được thường xuyên kiểm tra, nhất là trong những ngày dự kiến có đông người.

Cùng với đó, phường Nam Định bố trí phương án y tế phục vụ lễ hội. Trạm Y tế phường được giao bố trí lực lượng thường trực tại Đền Trần, Chùa Tháp và Đền Bảo Lộc. Riêng sáng 30/9, một xe cứu thương được bố trí tại Đền Trần để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Từ bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông đến chuẩn bị không gian hành lễ, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và y tế, các phần việc đang được triển khai trước những ngày cao điểm của lễ hội. Sự chuẩn bị từ sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách về Đền Trần, Đền Bảo Lộc và các di tích liên quan dâng hương, tham quan trong không khí an toàn, trang nghiêm và văn minh.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đền Trần Thương (Ninh Bình) sẵn sàng đón 10.000 người về dự lễ hội
Đền Trần Thương (Ninh Bình) sẵn sàng đón 10.000 người về dự lễ hội

VOV.VN - Dự kiến khoảng 10.000 người về dự Lễ hội truyền thống đền Trần Thương, gần ngày khai hội, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn tất các phương án tổ chức, bố trí các tổ chốt, tuần tra, kiểm soát để giữ an ninh, an toàn cho lễ hội.

Đền Trần Thương (Ninh Bình) sẵn sàng đón 10.000 người về dự lễ hội

Đền Trần Thương (Ninh Bình) sẵn sàng đón 10.000 người về dự lễ hội

VOV.VN - Dự kiến khoảng 10.000 người về dự Lễ hội truyền thống đền Trần Thương, gần ngày khai hội, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn tất các phương án tổ chức, bố trí các tổ chốt, tuần tra, kiểm soát để giữ an ninh, an toàn cho lễ hội.

Số hóa đền Trần, chùa Phổ Minh (Ninh Bình): Không dừng lại ở mã QR
Số hóa đền Trần, chùa Phổ Minh (Ninh Bình): Không dừng lại ở mã QR

VOV.VN - Từ mã QR tại các điểm tham quan đến bản đồ số, 3D, 360 độ và thuyết minh tự động, công nghệ đang từng bước đưa Đền Trần - chùa Phổ Minh vào không gian số.

Số hóa đền Trần, chùa Phổ Minh (Ninh Bình): Không dừng lại ở mã QR

Số hóa đền Trần, chùa Phổ Minh (Ninh Bình): Không dừng lại ở mã QR

VOV.VN - Từ mã QR tại các điểm tham quan đến bản đồ số, 3D, 360 độ và thuyết minh tự động, công nghệ đang từng bước đưa Đền Trần - chùa Phổ Minh vào không gian số.

Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4
Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4

VOV.VN - Ngày 3/4, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026. Lễ hội là sự kiện văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, gắn với Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/4/2026 (tức từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4

Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4

VOV.VN - Ngày 3/4, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026. Lễ hội là sự kiện văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, gắn với Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/4/2026 (tức từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Rộn ràng lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê, Quảng Ninh
Rộn ràng lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê, Quảng Ninh

VOV.VN - Vào dịp đầu xuân, từ mùng 1-4 tháng 2 âm lịch, Đảng bộ và Nhân dân phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm. Đây là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của địa phương góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân và du khách.

Rộn ràng lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê, Quảng Ninh

Rộn ràng lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê, Quảng Ninh

VOV.VN - Vào dịp đầu xuân, từ mùng 1-4 tháng 2 âm lịch, Đảng bộ và Nhân dân phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm. Đây là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của địa phương góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân và du khách.

Ninh Bình tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình hiện có hơn 700 lễ hội lớn nhỏ, trong đó nhiều lễ hội tiêu biểu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước yêu cầu quản lý thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ninh Bình tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình hiện có hơn 700 lễ hội lớn nhỏ, trong đó nhiều lễ hội tiêu biểu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước yêu cầu quản lý thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc