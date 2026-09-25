Chủ động phương án an ninh, sẵn sàng đón khách về lễ hội Đền Trần, Ninh Bình

Chủ động từ sớm, không để bị động trước lượng khách tăng cao

Lễ hội truyền thống tháng 8 năm Bính Ngọ, tưởng niệm 726 năm ngày hóa của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử của Vương triều Trần, giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp niềm tự hào về “Hào khí Đông A” với các hoạt động chính của lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 30/9/2026.

Riêng ngày 30/9, sẽ diễn ra lễ dâng hương tại sân hành lễ Đền Thiên Trường, các đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Thiên Trường, Cố Trạch, Trùng Hoa và lễ tế Nam quan. Sau phần lễ là các hoạt động hội như múa rồng, lân, sư tử, biểu diễn võ thuật, thi đấu vật, cờ người, chọi gà, múa rối nước và văn nghệ truyền thống.

Lực lượng chức năng tuần tra hướng dẫn phân luồng giao thông

Dự kiến lượng người và phương tiện về các khu di tích sẽ tăng cao trong những ngày diễn ra các hoạt động chính. Cùng với không khí lễ hội, đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm giao thông và phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra tại khu vực tập trung đông người.

Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng theo hướng chủ động từ sớm, từ xa. Công an phường phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các khu di tích.

Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí các điểm trông giữ phương tiện phù hợp. Các phương án cũng được xây dựng để hạn chế ùn tắc tại khu vực cổng Đền Trần, Chùa Tháp và Đền Bảo Lộc, đồng thời kịp thời xử lý những tình huống phát sinh khi lượng người, phương tiện tăng cao.

Lực lượng chức năng tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Công an phường cũng chủ trì phương án phòng chống cháy nổ tại các khu di tích, kiểm tra những điều kiện có nguy cơ phát sinh cháy; đồng thời chuẩn bị phương án phòng, chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian diễn ra lễ hội.

Việc tổ chức giao thông được thực hiện gắn với quản lý các hoạt động dịch vụ quanh khu vực di tích. Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng tự phát gây cản trở giao thông; bảo đảm các tuyến đường dẫn vào di tích được thông thoáng trong những ngày đông khách.

Chuẩn bị chu đáo để đón người dân, du khách

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ người dân, du khách cũng được Ban quản lý các di tích tập trung thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Trần, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng và nhà đền rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân, du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Từ khu vực đón tiếp, không gian hành lễ đến vệ sinh môi trường, hệ thống điện và các điều kiện phục vụ khác đều được kiểm tra, sắp xếp nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, chu đáo.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Trần, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Trong những ngày đông khách, Ban quản lý di tích phối hợp với lực lượng Công an, an ninh cơ sở và các đơn vị liên quan hướng dẫn du khách thực hiện quy định tại di tích, giữ gìn trật tự và thực hiện nếp sống văn minh. Không gian dịch vụ cũng được bố trí theo khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và hành lễ.

Tại Đền Trần, các điểm bán hàng trên đường Trần Thừa được yêu cầu sắp xếp ngăn nắp, không cản trở giao thông. Tại Đền Bảo Lộc, các hộ kinh doanh được bố trí theo khu vực quy định, góp phần giữ gìn không gian chung của lễ hội.

Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở đảm bảo an toàn giao thông

Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực thờ tự cũng được Ban quản lý di tích phối hợp với nhà đền chú trọng. Hệ thống điện, việc sử dụng hương, đồ thờ và các điều kiện an toàn trong khu vực nội tự được thường xuyên kiểm tra, nhất là trong những ngày dự kiến có đông người.

Cùng với đó, phường Nam Định bố trí phương án y tế phục vụ lễ hội. Trạm Y tế phường được giao bố trí lực lượng thường trực tại Đền Trần, Chùa Tháp và Đền Bảo Lộc. Riêng sáng 30/9, một xe cứu thương được bố trí tại Đền Trần để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Từ bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông đến chuẩn bị không gian hành lễ, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và y tế, các phần việc đang được triển khai trước những ngày cao điểm của lễ hội. Sự chuẩn bị từ sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách về Đền Trần, Đền Bảo Lộc và các di tích liên quan dâng hương, tham quan trong không khí an toàn, trang nghiêm và văn minh.