English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 20:25, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó lần đầu quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia gìn giữ, trao truyền di sản.

Nghị định quy định 3 nhóm chính sách gồm: bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một; bảo tồn, phát huy không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch; phát huy vai trò của chủ thể văn hóa nhằm tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Theo Nghị định, các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống sẽ bao gồm thống kê, đánh giá và lập danh mục các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một; xác định các không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống cần bảo tồn; phát triển đội ngũ chủ thể văn hóa tiềm năng; xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở giáo dục và khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Để phát triển du lịch cộng đồng, UBND cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ cá nhân và cộng đồng phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Các địa phương cũng được hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian, tổ chức thực hành và trao truyền văn hóa truyền thống, khuyến khích tổ hợp tác, hợp tác xã và cộng đồng tham gia quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ việc khai thác các giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ đầu tư xây dựng không gian văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ cải tạo, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang cảnh quan nhằm hình thành các tuyến, điểm du lịch và sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Nghị định cũng quy định tổ, nhóm cộng đồng được xem xét hỗ trợ gồm nhóm hộ gia đình, nhóm người dân được UBND cấp xã xác nhận; nhóm do tổ chức chính trị - xã hội đại diện và các tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Các dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ khi được triển khai tại địa bàn đã được xác định có nhu cầu bảo tồn; có từ 50% số người tham gia là đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định ưu tiên các dự án có sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực theo quy định của địa phương.

Đáng chú ý, Nghị định quy định mức hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia thực hành và trao truyền văn hóa truyền thống trong các chương trình, đề án, dự án do cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức. Theo đó, chủ thể văn hóa nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng/người/buổi, chủ thể văn hóa kế cận được hỗ trợ 300.000 đồng/người/buổi. Mỗi chương trình được hỗ trợ tối đa 20 buổi, kinh phí chi trả trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Ngoài ra, chủ thể văn hóa nòng cốt và chủ thể văn hóa kế cận còn được hỗ trợ kinh phí hằng tháng khi tham gia các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

cham1.jpg

Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển

VOV.VN - Thành công của Ngày hội Văn hóa Chăm không chỉ ở quy mô tổ chức hay số lượng giải thưởng, quan trọng hơn là các giá trị văn hóa Chăm được lan tỏa sâu rộng, nhiều di sản được tôn vinh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xã đảo Minh Châu: Khi văn hóa là sợi dây kết nối cộng động, khơi nguồn phát triển
Xã đảo Minh Châu: Khi văn hóa là sợi dây kết nối cộng động, khơi nguồn phát triển

VOV.VN - Có vị trí tại nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) từng được ví như một “ốc đảo” và “vùng trũng” về văn hóa. Thế nhưng, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một luồng sinh khí mới đã tràn về. Minh Châu hôm nay đang tự chuyển mình thành điểm sáng văn hóa của Thủ đô.

Xã đảo Minh Châu: Khi văn hóa là sợi dây kết nối cộng động, khơi nguồn phát triển

Xã đảo Minh Châu: Khi văn hóa là sợi dây kết nối cộng động, khơi nguồn phát triển

VOV.VN - Có vị trí tại nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) từng được ví như một “ốc đảo” và “vùng trũng” về văn hóa. Thế nhưng, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một luồng sinh khí mới đã tràn về. Minh Châu hôm nay đang tự chuyển mình thành điểm sáng văn hóa của Thủ đô.

Thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II tại Đắk Lắk
Thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 30/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II tại Đắk Lắk

Thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 30/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản
Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản

VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.

Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản

Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản

VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc