Xã đảo Minh Châu: Khi văn hóa là sợi dây kết nối cộng động, khơi nguồn phát triển

Chợ đêm Minh Châu, sợi dây kết nối văn hóa cộng đồng

Ai đến xã đảo Minh Châu những ngày này sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu của dải đất bãi bồi ngã ba sông. Ánh đèn lồng từ khu Chợ đêm Minh Châu cùng tiếng nói cười rộn rã mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng mới mẻ cho người dân trong xã. Hơn thế, Chợ đêm Minh Châu đang là điểm đến hấp dẫn thu hút người dân các xã lân cận và du khách đến với Minh Châu.

Chợ đêm Minh Châu không đơn thuần là nơi giao thương, trao đổi sản vật địa phương, mà đã thực sự trở thành “phòng khách lớn” của cả cộng đồng, nơi sợi dây tình làng xóm được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tại không gian sinh hoạt văn hóa chung này, người dân vẫn nhắc về “bữa cơm đoàn kết” được tổ chức nhân dịp Quốc Khánh đầu tiên kể từ khi vận hành chính quyền hai cấp như một biểu tượng của sự đồng thuận xã hội.

Khu đất bỏ hoang, ao tù xưa nay đã trở thành Chợ đêm Minh Châu, không gian giao lưu, kết nối công động, sinh hoạt văn hóa cho người dân trong - ngoài xã.

Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Chàng, xã Minh Châu cho biết: “Chợ đêm Minh Châu không chỉ làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, dịch vụ của xã. Hơn thế, chợ đêm còn là cầu nối văn hóa tinh thần khi mỗi đêm đều có rất đông người dân từ các xã bạn, như xã Vĩnh Phú bên kia sông sang giao lưu, mua sắm. Đặc biệt là khi vận hành tuyến xe Bus nối Minh Châu với các xã bên kia sông, việc kết nối giao thương, giao lưu văn hóa, cộng đồng ngày càng hiệu quả và mang lại nhiều niềm vui cho người dân xã đảo”.

Không chỉ là không gian chợ, không gian văn hóa kết nối cộng đồng, Chợ đêm Minh Châu còn là điểm đến sáng tạo, nghệ thuật của người dân địa phương, nơi vốn được xem là “vùng trũng” văn hóa trong nhiều năm qua. Hơn thế, với khoảng hơn 2000 lượt khách tham quan mỗi tuần, Chợ đêm Minh Châu đang thực sự là “nhịp cầu” kết nối, xóa đi cảm giác “vùng trũng” văn hóa trong lòng người dân Minh Châu.

Ngay tại không gian mở của Chợ đêm Minh Châu nhân dịp sơ kết một năm vận hành chính quyền hai cấp. Lần đầu tiên một sân khấu nghệ thuật đúng nghĩa xuất hiện, âm nhạc, nghệ thuật chất lượng cao được các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn phục vụ người dân Minh Châu và các xã xung quanh. Nhịp sống văn hóa ở Minh Châu bừng lên mới mẻ, đầy sức sống.

Chợ đêm Minh Châu cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân, nơi người dân được thưởng thức nghệ thuật thực thụ.

Em Nguyễn Thị Ly Đan, học sinh lớp 9, xã Minh Châu vui vẻ cho biết: “Địa phương có rất nhiều thay đổi, em rất vui. Trước kia buổi tối không có chỗ vui chơi, bây giờ chợ đêm là nơi gặp gỡ của người dân rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có chương trình văn nghệ, có các nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn, khách du lịch cũng tới nhiều, cả khách quốc tế cũng đến tham quan, em được giao lưu với mọi người rất vui”.

Không gian văn hóa Chợ đêm Minh Châu là chứng minh cho thấy tư duy quản trị của chính quyền đã chuyển dịch hoàn toàn từ “quản lý hành chính” sang “quản trị, kiến ​​tạo phát triển”, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu cho biết: “Khu vực chợ đêm trước kia là bãi đất bỏ hoang và ao tù, chúng tôi quyết định hồi sinh khu vực này làm bến xe bus và chợ đêm. Từ ngày chợ đêm chính thức hoạt động, nơi đây trở thành điểm đến tiêu dùng và trải nghiệm, là không gian kết nối cộng đồng, tăng thêm sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và thu hút người dân, du khách từ địa phương khác đến với Minh Châu. Đồng thời đây cũng là nơi để chính quyền giao lưu, tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe người dân, góp phần hoạch định công việc của chính quyền xã”.

Chợ đêm Minh Châu trở thành không gian vui chơi, giải trí cho mọi lứa tuổi.

Hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững

Chính quyền xã Minh Châu đang từng bước thực hiện hóa chiến lược phát triển xanh, bền vững với tầm nhìn dài hạn: Lấy đầu tư công dẫn dắt, lấy đầu tư ngoài ngân sách làm động lực, chọn nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp làm lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. “Bên cạnh Chợ đêm Minh Châu, một trong những đổi thay gần đây cũng khiến người dân Minh Châu rất phấn khởi là được chính quyền quan tâm cải tạo nâng cấp đình, chùa cổ, nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của người dân Minh Châu. Đồng thời xã cũng định hướng phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái làm hướng đi giúp thay đổi cơ cấu kinh tế cho bà con. Người dân rất đông thuận và vui vẻ”, ông Nguyễn Danh Chiến, Trưởng thôn Chu Châu, xã Minh Châu chia sẻ.

Với lợi thế không gian sinh thái nguyên sơ, diện tích được mở rộng cùng hệ thống di sản gắn liền với các huyền tích lịch sử, Minh Châu hướng tới xây dựng mô hình du lịch tâm linh và du lịch xanh chuyên nghiệp. Địa phương đang tích cực triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, du lịch giáo dục trải nghiệm tại vùng bãi nổi sông Hồng. Đồng thời, mô hình “Điểm đến xanh thân thiện” được phát triển ngay tại khu chợ đêm nhằm đảm bảo mục tiêu “xanh hóa”, giữ gìn môi trường sinh thái đặc biệt của Minh Châu.

Chợ đêm Minh Châu trở thành điểm hẹn mỗi tối của người dân trong - ngoài xã.

Ông Nguyễn Đức Tiến cho biết: “Minh Châu với lợi thế cảnh quan thiên nhiên còn nguyên vẹn, bốn bề sông nước và các trầm tích lịch sử là nguồn lực tốt để phát triển du lịch tâm linh kết hợp sinh thái và nông nghiệp sạch. Cùng với Chợ đêm Minh Châu, chúng tôi đang tập trung thu hút đầu tư để triển khai dự án khu du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao gắn với cảnh quan còn nguyên vẹn của vùng đất ven sông. Đây là dự án đầu tư ngoài ngân sách với mục tiêu đưa Minh Châu không chỉ trở thành điểm đến du lịch, mà còn là điểm kết nối ở giữa quần thể di tích Đền Hùng và Vườn quốc gia Ba Vì, tạo nên hệ sinh thái du lịch đồng bộ trong tương lai không xa. Đúng như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực nội sinh quan trọng của phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đồng thời phù hợp định hướng phát triển kinh tế đêm của Thủ đô”.

Khát vọng lớn nhất của Minh Châu Hiện nay là phá vỡ thế cô lập về tầng hạ tầng. Theo định hướng quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án cầu Minh Châu kết hợp đường trục kinh tế kết nối xã đảo Minh Châu với Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đang được tích cực triển khai. Khi những nhịp cầu “nối liền bờ vui” cùng với hệ thống hạ tầng số hiện đại như mô hình “Mặt trận số”, “Chi bộ số”… hoàn thiện, Minh Châu chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ nguồn năng lượng xã hội hóa và các nhà đầu tư lớn.