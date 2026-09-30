Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa

Ngày 30/9, tại phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thường trực HĐND thành phố tổ chức, nhiều tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nêu rõ một số công trình đang xuống cấp, không đáp ứng được quy chuẩn, tiêu chuẩn không phát huy được hiệu quả như Nhà hát xiếc và tạp kỹ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Đại Nam, các khu sinh hoạt cộng đồng... thậm chí với Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 mới được xây dựng đưa vào hoạt động 2 năm nay nhưng cũng trong tình trạng đìu hiu, một số hạng mục như trạm kính thiên văn phải đóng cửa vì điều kiện xây dựng công trình không phù hợp bảo quản thiết bị.

Quang cảnh buổi giải trình.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên cho biết, tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành từ năm 2012, đến nay các tiêu chuẩn quy chuẩn này chưa bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế chính quyền địa phương hai cấp, thời gian tới sẽ đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp: “Theo quy định của Luật Thủ đô thì thành phố cũng có quyền ban hành những tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chuẩn riêng cho Thủ đô. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị và chủ trì nghiên cứu và đề xuất với thành phố, Hội đồng xem xét giải pháp. Và cũng báo cáo với các Bộ Xây dựng hay Bộ Văn hóa để cùng phối hợp để xây dựng bộ tiêu chuẩn mới phù hợp với quy định hiện nay về chính quyền hai cấp cho phù hợp. Sở Xây dựng sẽ phối hợp để đề xuất báo cáo với cấp thẩm quyền để điều chỉnh nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn này cho phù hợp những thiết chế”.

Về sự xuống cấp và bất cập trong quy chuẩn dẫn tới chưa hiệu quả của 3 nhà hát, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Sở đã đề nghị thành phố xây dựng mới 2 nhà hát: Xiếc và tạp kỹ; Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long (vừa xây mới vừa tăng diện tích) và sửa chữa lại Nhà hát Đại Nam. Đối với các nhà hát còn lại và một số thiết chế văn hóa thể thao sẽ kêu gọi xã hội hóa để xây mới hoặc sửa chữa.

Đại biểu HĐND thành phố đặt câu hỏi.

“Đối với 21 các dự án xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao thì hiện nay ngành văn hóa, thể thao đang tổng hợp và cùng các địa phương đôn đốc nội dung này. Và với những quy định đã được Hội đồng nhân dân thông qua, chúng tôi sẽ công bố danh sách các điểm, địa điểm và sẽ kêu gọi xã hội hóa các dự án gắn với quy hoạch 100 năm của Thủ đô. Thứ hai là cùng với các địa phương rà soát lại, đánh giá hiệu quả của các dự án thực hiện trong giai đoạn vừa qua”, ông Phạm Tuấn Long nêu rõ.

Trả lời nội dung làm thế nào để các nhà hát của thành phố hoạt động hiệu quả nhất là nhà hát chèo, cải lương, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội cũng cho biết, Sở đã yêu cầu các nhà hát xây dựng các sản phẩm mới, gắn với các công nghệ trong biểu diễn cải lương, chèo. Các nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát kịch cũng ra một loạt những vở kịch mới. Cùng với đổi mới hoạt động bên trong còn nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, lấy kinh nghiệm các nhà hát đang hoạt động tốt để nhân rộng, quảng bá.

Giám đốc Sở VHTT và Du lịch giải trình.

Làm rõ hơn nội dung về cơ sở dữ liệu phục vụ cho các thiết chế văn hóa, theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội, để khai thác tối đa các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng và du lịch, vừa qua UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa Thể thao xây dựng nền tảng văn hóa du lịch số để người dân thuận lợi trong tìm đến các thiết chế văn hóa theo nhu cầu.

“Nền tảng này dự kiến có tên gọi là hệ thống HanoiGo. Trong đó có công khai tất cả thông tin dữ liệu về các di sản, di tích, các điểm đến văn hóa du lịch cho du khách trong và ngoài nước có thể tiếp cận. Đồng thời phục vụ chính người dân Thủ đô có thể tìm đến các thiết chế văn hóa này. Để giúp người dân có thể tìm kiếm được những thiết chế văn hóa một cách tiện ích nhất, Sở Khoa học Công nghệ xin đề xuất, hiện nay chúng ta đã có nền tảng iHanoi, đã có khoảng 6,5 triệu người dùng. Có thể đưa dữ liệu về các thiết chế văn hóa, thể thao lên nền tảng bản đồ số này để người dân có thể tìm kiếm nhu cầu văn hóa của mình tại địa điểm, nơi gần nhất”, ông Cù Ngọc Trang nêu giải pháp.