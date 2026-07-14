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Cơn “địa chấn” Kungfu Nữ Túc và những thương hiệu bảo chứng thành công

Thứ Ba, 10:23, 14/07/2026
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VOV.VN - Thị trường phim hè chiếu rạp tại Trung Quốc đang chứng kiến một cơn “địa chấn” mạnh mẽ mang tên Kungfu Nữ Túc khi chỉ sau 3 ngày kể từ khi chính thức ra rạp, những nữ túc cầu của “Tinh gia” đã sút tung lưới các đối thủ cạnh tranh, tạo kỷ lục mới cho mùa phim 2026.

Không nằm ngoài dự đoán, Kungfu Nữ Túc đánh dấu sự trở lại của tinh thần Châu Tinh Trì sau nhiều năm vắng bóng đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, không chỉ xô đổ mọi kỷ lục phòng vé Trung Quốc mà còn trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi nhất trên các diễn đàn điện ảnh lớn. Bộ phim không chỉ là một sản phẩm giải trí thương mại đơn thuần, mà biến thành một hiện tượng xã hội nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố hoài niệm sâu sắc và hơi thở thời đại.

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Chuyên gia phân tích thị trường điện ảnh nhận định phim có thể dễ dàng chạm ngưỡng từ 1,8 tỷ đến 2,5 tỷ CNY sau vài ngày công chiếu. (Ảnh: Sohu)

Ra rạp ngày 11/7, ngay trong ngày đầu tiên bộ phim đã nhanh chóng chứng minh sức hút không thể ngăn cản khi thu về hơn 260 triệu CNY, thiết lập một cột mốc biểu tượng về doanh thu ngày ra mắt cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc vào mùa hè. Sức nóng của những nữ túc cầu không có dấu hiệu hạ nhiệt khi đạt tổng doanh thu vượt qua con số 500 triệu CNY chỉ sau vỏn vẹn 48 giờ công chiếu. Số liệu thống kê trên Sohu tính đến sáng ngày 14/7, doanh thu phim đã đạt 600 triệu CNY (khoảng 83 triệu USD, tương đương hơn 2.100 tỷ đồng). Tỷ lệ kín chỗ tại các cụm rạp luôn duy trì và sức ép tăng thêm buộc các nhà phát hành phải liên tục tăng suất chiếu để đáp ứng nhu cầu của người xem.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ này, chuyên gia phân tích thị trường điện ảnh trên Sohu nhận định tổng doanh thu cuối cùng của bộ phim có thể dễ dàng chạm ngưỡng từ 1,8 tỷ đến 2,5 tỷ CNY trong vài ngày tiếp theo, biến giải đấu của các nữ túc cầu trở thành dự án thắng lợi lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc năm nay.

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Châu Tinh Trì vẫn là cái tên bảo chứng cho thành công. (Ảnh: Sohu)

Các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh vẫn phải công nhận, sau nhiều năm vắng bóng, Châu Tinh Trì vẫn là cái tên bảo chứng thành công mang tầm thời đại. Sau 7 năm im hơi lặng tiếng trên cả cương vị đạo diễn và diễn viên. Châu Tinh Trì trở lại với Kungfu Nữ Túc, đây là phần ngoại truyện, được xem như “người kế thừa tinh thần” của siêu sản phẩm Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001 đã thành công khi đánh vào tâm lý hoài niệm của khán giả.

Phong cách hài hước đặc biệt kết hợp giữa tiếng cười vô lý và đầy bất ngờ với những giây phút yên tĩnh suy tư một lần nữa được tái hiện một cách duyên dáng và quen thuộc. Người hâm mộ không chỉ ra rạp để xem một bộ phim mới mà họ đang đi tìm lại một phần thanh xuân và những ký ức rực rỡ gắn liền với các tác phẩm kinh điển mang thương hiệu “Tinh gia”.

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Sự kết hợp của dàn diễn viên chiến lược là một phần trong công thức chiến thắng quen thuộc của "Tinh gia". (Ảnh: Sohu)

Tại buổi giao lưu trực tiếp với người hâm mộ ở Thành Đô (Trung Quốc), vị trí đạo diễn đã không được kìm nước mắt trước những tràng pháo tay kéo dài không ngừng từ khán giả, minh chứng cho một thứ tình cảm thủy chung mà công chúng dành cho ông suốt nhiều thập kỷ qua.

Bên bờ hào quang của đạo diễn, công thức chiến thắng của tác phẩm vẫn nằm ở sự kết hợp của dàn diễn viên chiến lược. Việc đặt “nữ hoàng lưu lượng” Địch Lệ Nhiệt Ba bên cạnh nữ diễn viên thực lực Trương Tiểu Phỉ và nam thần Trương Nghệ Hưng đã mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sức hút truyền thông và chiều sâu diễn xuất. Đặc biệt, lời khuyên của cựu thủ môn đội tuyển nữ quốc gia Triệu Lệ Na đã mang tới hơi thở chân thực của thể thao chuyên nghiệp vào từng khung hình. Sự hài hòa này được nâng tầm với hơn 1.200 cảnh kỹ thuật CGI đỉnh cao, biến đổi các chiêu thức võ thuật Nga Mi truyền thống thành những bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn trên sân cỏ.

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Việc đặt “nữ hoàng lưu lượng” Địch Lệ Nhiệt Ba bên cạnh nữ diễn viên thực lực Trương Tiểu Phỉ và nam thần Trương Nghệ Hưng đã mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sức hút truyền thông và chiều sâu diễn xuất. (Ảnh: Sohu)

Vượt lên trên một bộ phim giải trí, tác phẩm đã khéo léo lồng ghép thông điệp nhân văn sâu sắc về khát vọng vươn lên của phái nữ và tinh thần vượt qua những định kiến ​​khắt khe của xã hội. Câu chuyện về những cô gái mạnh mẽ theo đuổi đam mê sân cỏ đã truyền cảm hứng và tạo ra sự đồng điệu lớn với khán giả trẻ thời đại. Chính hiệu ứng lan truyền tích cực cùng giá trị thông điệp này đã trở thành bệ phóng vững chắc nhất, đưa bộ phim liên tục thăng hoa và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục thống trị phòng vé trong nhiều tuần tiếp theo.

Thư Vũ/VOV.VN
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