Công bố Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên

Với chủ đề “Kết nối văn hóa - Lan tỏa hòa bình - Vươn tầm hội nhập”, Festival diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 2/9/2026 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chương trình dự kiến quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế tham gia liên hoan, giao lưu, quảng diễn và biểu diễn nghệ thuật.

Chia sẻ về thông điệp Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 hướng tới, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Festival cho biết: “Chủ đề “Kết nối văn hóa - Lan tỏa hòa bình - Vươn tầm hội nhập” cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại”.

Họp báo Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 tỉnh Điện Biên tổ chức tại Hà Nội.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Theo Ban tổ chức, Festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng; cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách.

Bà Nguyễn Phương Loan - Phó trưởng Ban tổ chức Festival

Được tổ chức lần đầu tiên và chọn Điện Biên là địa phương đăng cai, Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Từ góc độ địa phương đăng cai, ông Lò Văn Cương – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử, văn hóa và hòa bình tới bạn bè trong nước và quốc tế: “Việc tổ chức Festival Dân vũ Quốc tế tại Điện Biên không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là không gian giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng, vùng miền và bạn bè quốc tế; góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Điện Biên; thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế. Tỉnh Điện Biên kỳ vọng Festival được tổ chức thành công, có bản sắc và sức lan tỏa, qua đó quảng bá sâu rộng hơn lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Điện Biên đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế; mở ra những cơ hội hợp tác mới, hình thành thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn”.

Ông Lò Văn Cương – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên

Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên chính thức công bố tại Hà Nội sáng 22/7.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng chính thức phát động Cuộc thi thiết kế Logo và Bộ nhận diện Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026. Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 22/7 đến hết ngày 15/8, với giải Nhất trị giá 20 triệu đồng cùng một chuyến du lịch nước ngoài. Tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Festival.

Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.