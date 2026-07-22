Đạo diễn Đặng Nhật Minh xúc động khi "Đừng đốt" trở lại màn ảnh sau 17 năm

Tối 21/7, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Bộ phim Đừng đốt được chọn chiếu mở màn, đánh dấu sự trở lại của tác phẩm sau 17 năm kể từ ngày ra mắt và mang đến nhiều cảm xúc cho ê-kíp thực hiện cũng như khán giả.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7 với nhiều suất chiếu miễn phí trên cả nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng, "Điện ảnh là nghệ thuật của ký ức và cảm xúc. Mỗi thước phim không chỉ ghi lại những dấu ấn của lịch sử mà còn lưu giữ hình ảnh của biết bao con người bình dị đã làm nên những điều phi thường vì Tổ quốc. Có những câu chuyện, những hy sinh mà thời gian có thể lùi xa, nhưng qua điện ảnh vẫn tiếp tục sống mãi trong trái tim của nhiều thế hệ".

Ông bày tỏ tin tưởng các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim năm nay sẽ góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, để mỗi người thêm trân trọng cuộc sống hôm nay và ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Ông kỳ vọng những tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim sẽ chạm đến trái tim người xem, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim

Sự trở lại của Đừng đốt sau 17 năm cũng mang đến nhiều cảm xúc cho đạo diễn Đặng Nhật Minh. Có mặt tại buổi giao lưu với khán giả, ông chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và xúc động. Xin cảm ơn đông đảo khán giả đã đến xem một bộ phim được thực hiện cách đây 17 năm. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi".

Đừng đốt được sản xuất năm 2009, lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Bộ phim từng tạo được tiếng vang khi khắc họa những hy sinh của người thầy thuốc trẻ trong chiến tranh, đồng thời truyền tải thông điệp về hòa bình và lòng nhân ái.

Diễn viên Minh Hương - người đảm nhận vai bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn với bộ phim.

Nữ diễn viên cho biết dù đã 17 năm trôi qua, cảm xúc dành cho Đừng đốt vẫn nguyên vẹn. "Nếu hỏi ký ức nào còn đọng lại sâu sắc nhất sau 17 năm thì có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng khi bước vào đây và nhìn thấy poster của bộ phim cùng hình ảnh của mình và ê-kíp, tôi có cảm giác như 17 năm chưa hề trôi qua, mọi thứ giống như mới diễn ra ngày hôm qua".

Bộ phim Đừng đốt mở màn Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia

Diễn viên Minh Hương chia sẻ những ký ức gắn với vai bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đừng đốt

Minh Hương bày tỏ sự biết ơn khi có cơ hội hóa thân thành bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và được làm việc cùng đạo diễn Đặng Nhật Minh. Với chị, đó là một cơ duyên quý giá trong sự nghiệp.

Nữ diễn viên cũng tin rằng giá trị nhân văn của Đừng đốt vẫn còn nguyên sau nhiều năm. Qua quá trình đồng hành cùng bộ phim ở các liên hoan phim cũng như nhiều không gian trình chiếu khác nhau, chị nhận ra trải nghiệm trong rạp chiếu mang đến cảm xúc đặc biệt.

"Tôi nhận ra rằng chỉ khi thực sự sống trong không gian điện ảnh, bộ phim mới chạm đến cảm xúc một cách trọn vẹn. Đó không phải cảm nhận của một diễn viên đóng phim, mà là cảm nhận của một khán giả trước tâm huyết của đạo diễn và cả ê-kíp".

Minh Hương cho rằng bộ phim chứa đựng những giá trị tinh thần đặc biệt khi khắc họa cả đau thương, mất mát lẫn tình yêu thương của con người ở hai phía Việt Nam và Mỹ. Vì vậy, chị mong khán giả dành thời gian lắng lại để cảm nhận từng thước phim.

"Tôi mong mọi người hãy dành trọn sự tập trung, chậm rãi cảm nhận từng thước phim. Khi đó, các bạn sẽ cảm nhận được sự rung động mà tôi đã mang theo suốt 17 năm qua".

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7. Khoảng 190 cụm rạp trên cả nước sẽ tổ chức 1.140 suất chiếu miễn phí, bên cạnh hệ thống rạp nhà nước, các đội chiếu phim lưu động và nền tảng số TV360.

Sáu bộ phim được lựa chọn trình chiếu gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn cụm rạp thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia trình chiếu miễn phí phim cách mạng, góp phần đưa các tác phẩm lịch sử đến gần hơn với đông đảo công chúng.