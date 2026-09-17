English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng đầu tư gần 400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Đồi Trung Sơn

Thứ Năm, 14:54, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích Đồi Trung Sơn tại phường Liên Chiểu, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Dự án này hình thành công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tí tích.

Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích Đồi Trung Sơn do UBND phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Dự án gồm hai hợp phần chính: đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thành phố sẽ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, dự kiến hơn 150 lô đất tái định cư và di dời tuyến điện 110kV sang vị trí mới. Dự án còn đầu tư hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan và bãi đỗ xe đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và mỹ quan đô thị của khu vực.

Da nang dau tu gan 400 ty dong bao ton, ton tao khu di tich Doi trung son hinh anh 1
Đình Trung Sơn tại Khu di tích đồi Trung Sơn

Mục tiêu của dự án  là hình thành công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích Đồi Trung Sơn; phục vụ hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, dự án tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và công tác giải phóng mặt bằng; Giai đoạn 2027-2029  triển khai thi công các hạng mục của dự án.

Được biết, đồi Trung Sơn tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có từ lâu đời. Khu rừng được nhân dân địa phương bảo vệ, gìn giữ nguyên vẹn từ khi lập làng (năm 1670) đến nay. Bên trong và ven bìa rừng hiện còn lưu giữ nhiều di tích, trong đó khu mộ của nghĩa sĩ, đình Trung Sơn, giếng cổ, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, miếu thờ...

hien_trang_cau_hien_luong_truoc_khi_ha_giai_trung_tu.jpg

Hạ giải trùng tu di tích lịch sử cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Trong đó, di tích cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải là một trong những hạng mục quan trọng sẽ được hạ giải, trùng tu, đảm bảo yếu tố lịch sử.

PV/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng
Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking
Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking

VOV.VN - Loại hình đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking) và du lịch dã ngoại đang là xu hướng trải nghiệm thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Dù mở ra tiềm năng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên tại thành phố Đà Nẵng, loại hình này cần được thắt chặt an toàn để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.

Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking

Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking

VOV.VN - Loại hình đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking) và du lịch dã ngoại đang là xu hướng trải nghiệm thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Dù mở ra tiềm năng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên tại thành phố Đà Nẵng, loại hình này cần được thắt chặt an toàn để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.

Lượng du khách đến Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng 37%
Lượng du khách đến Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng 37%

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 29/8-2/9) tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ nghỉ lễ này, thành phố Đà Nẵng cũng đón 810 chuyến bay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng du khách đến Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng 37%

Lượng du khách đến Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng 37%

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 29/8-2/9) tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ nghỉ lễ này, thành phố Đà Nẵng cũng đón 810 chuyến bay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng
Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 28/8-2/9, tại tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ Độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 28/8-2/9, tại tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ Độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): Khi rừng, biển và con người cùng thở
Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): Khi rừng, biển và con người cùng thở

VOV.VN - Một hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền tới Di sản Văn hóa thế giới Hội An và bài toán giữ xanh nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà đã có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp.

Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): Khi rừng, biển và con người cùng thở

Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): Khi rừng, biển và con người cùng thở

VOV.VN - Một hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền tới Di sản Văn hóa thế giới Hội An và bài toán giữ xanh nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà đã có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc