Đà Nẵng đầu tư gần 400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Đồi Trung Sơn

Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích Đồi Trung Sơn do UBND phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Dự án gồm hai hợp phần chính: đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thành phố sẽ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, dự kiến hơn 150 lô đất tái định cư và di dời tuyến điện 110kV sang vị trí mới. Dự án còn đầu tư hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan và bãi đỗ xe đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và mỹ quan đô thị của khu vực.

Đình Trung Sơn tại Khu di tích đồi Trung Sơn

Mục tiêu của dự án là hình thành công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích Đồi Trung Sơn; phục vụ hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, dự án tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và công tác giải phóng mặt bằng; Giai đoạn 2027-2029 triển khai thi công các hạng mục của dự án.

Được biết, đồi Trung Sơn tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có từ lâu đời. Khu rừng được nhân dân địa phương bảo vệ, gìn giữ nguyên vẹn từ khi lập làng (năm 1670) đến nay. Bên trong và ven bìa rừng hiện còn lưu giữ nhiều di tích, trong đó khu mộ của nghĩa sĩ, đình Trung Sơn, giếng cổ, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, miếu thờ...